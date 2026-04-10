ข่าวการเมือง

“ศุภจี” แจงปัญหา PM 2.5 ภาคเหนือ ไม่ได้ให้ไปเที่ยวเชียงใหม่ทุกวัน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 08:23 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 08:23 น.
50

ศุภจี แจงปัญหา PM 2.5 ภาคเหนือ ไม่ได้ให้ไปเที่ยวเชียงใหม่ทุกวัน หน้าฝนจังหวัดหนึ่ง หน้าร้อนไปจังหวัดหนึ่ง ยอมรับว่ากังวลและต้องเร่งแก้ไข

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือในการประชุมรัฐสภาในวาระการแถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 ที่ผ่านมาว่า

เป็นเรื่องที่น่ากังวลมาก เราต้องแก้ แต่อยากจะให้เขาใจว่าการท่องเที่ยว 365 วันไม่ได้หมายความว่าต้องไปจังหวัดเชียงใหม่ทุกวัน แต่เป็นการจัดสรรปฏิทินให้สอดคล้องกับฤดูกาลและจุดเด่นของแต่ละจังหวัด เช่น หน้าฝนไปจังหวัดหนึ่ง หน้าร้อนไปอีกจังหวัดหนึ่ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาประเทศไทยได้ตลอดทั้งปี ควบคู่ไปกับการเร่งแก้ไขปัญหาฝุ่นอย่างจริงจัง

พร้อมกล่าวอีกว่า ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งท่องเที่ยว โดยต้องปลดล็อกในเรื่องกฎระเบียบ เพื่อทำให้สามารถที่จะใช้ประสิทธิภาพของเมืองรอง ให้สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้จริง

“วันนี้ประเทศไทยต้องเป็นหนึ่งเดียว ดิฉันขอวิงวอน ข้อชี้แนะของทุกท่านดิฉันขอรับ ถ้าเอาไปทำแล้วเกิดประโยชน์กับประชาชน ประเทศชาติได้ ดิฉันยินดี ไม่เคยเกี่ยงว่าจะเป็นคำแนะนำจากใคร แต่ก็ขอความกรุณาในข้อมูล ข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจกับประชาชนอย่าสร้างความตระหนก แต่ช่วยกันสร้างให้ทุกคนตระหนัก ว่าเราไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้ว” ศุภจี กล่าวทิ้งท้าย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
5 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อนุทิน สะอื้นได้รับคำชมจาก ผบ.ทอ. หลังไทยชนะเขมร ขอบคุณทหารทุกนาย

13 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 10 เม.ย. 69 ครั้งที่ 1 เช็กปิดตลาดเย็นวาน ทอง 1 บาท ซื้ออะไรได้บ้าง เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 10 เม.ย. 69 ครั้งที่ 1 เช็กปิดตลาดเย็นวาน ทอง 1 บาท ซื้ออะไรได้บ้าง

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อดิศร” ซัด “เท้ง” เมาค้างหลังเหน็บ “เพื่อไทย” ขายวิญญาณ เข้าร่วมรัฐบาล

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กบน. ออกประกาศลดอุดหนุนดีเซล เหลือ 6.41 บาท/ลิตร จับตาราคาขายปลีก

46 นาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 10 4 69 ดูดวง

4 ราศีดวงพุ่งรับปีใหม่ไทย หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง สงกรานต์เปลี่ยนชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 10 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 10 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาว 19 พลัดตกหน้าต่างรถ ถูกชนซ้ำ ดับสลดกลางทางด่วน วงจรปิดเผยนาทีช็อก ข่าว

สาว 19 พลัดตกหน้าต่างรถ ถูกชนซ้ำ ดับสลดกลางทางด่วน วงจรปิดเผยนาทีช็อก

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาเรีย นากาอิ นางเอก AV คนดัง รับเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ยังถ่ายงานแม้ท้องแก่ ชี้หนังขายดีกว่าเดิม บันเทิง

มาเรีย นากาอิ นางเอก AV คนดัง รับเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ยังถ่ายงานแม้ท้องแก่ ชี้หนังขายดีกว่าเดิม

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ปกครองโวย โรงเรียนปล่อยผู้ต้องหา ข่มขืนลูกเลี้ยงออทิสติก 12 ปี ทำงานปกติระหว่างสอบสวน ข่าวต่างประเทศ

ผู้ปกครองโวย รร.ดังปล่อยผู้ต้องหา คดีข่มขืนลูกเลี้ยงออทิสติก 12 ปี ทำงานปกติระหว่างสอบสวน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจาะลึกคดีซึงรี เปิดโปงแชตลับวงการ K-Pop บทสรุปคดีอาชญากรรมทางเพศ บันเทิง

เจาะลึกคดี Burning Sun “ซึงรี” เปิดโปงแชตลับวงการ K-Pop บทสรุปคดีอาชญากรรมทางเพศ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวิดตายหมู่ 29 ศพ คนขับรถนร. พุ่งตัดหน้ารถไฟ เด็กกรีดร้องลั่น [คลิป] ข่าวต่างประเทศ

หวิดตายหมู่ 29 ศพ คนขับรถนร. พุ่งตัดหน้ารถไฟ เด็กกรีดร้องลั่น [คลิป]

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวสาวปีนต้นซากุระ 20 ปีจนหักโค่น ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ลงยับ สาวปีนต้นซากุระ รับน้ำหนักไม่ไหว ทำกิ่งหัก-พินาศคาสวน หวังได้รูปสวย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยาบ้าถูกกว่าข้าว วัยรุ่นแห่ติดพุ่งเกือบ 80% สูตรผสมจนเสี่ยงป่วยจิตเวช

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

สถิติหวยลาววันพฤหัสบดี รับงวด 9 เม.ย. 69 ครั้งที่ 2 ในประวัติศาสตร์

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 9 4 69 หวยลาว

หวยลาว 9 เม.ย. 69 ลุ้นเลข 6 ตัว สลาก 5/45 ดีเดย์พฤหัสบดีที่ 2 ในประวัติศาสตร์

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 9 เม.ย. 69 ประกาศครั้งที่ 1 เศรษฐกิจ

ปิดตลาดราคาทองวันนี้ 9 เม.ย. 69 ดิ่งหนัก 600 บาท ทองแท่งขายออก 71,900

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า น้องฟ้าใส พูดไลฟ์สด &quot;ไม่ได้อยากอยู่&quot; กับสไปร์ท SPD ล่าสุด น้องขอโทษแล้ว บันเทิง

สรุปดราม่า น้องฟ้าใส พูดไลฟ์สด “ไม่ได้อยากอยู่” กับสไปร์ท SPD ล่าสุด น้องขอโทษแล้ว

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบอดีต ผจก.ไอที แฮกระบบห้างดัง สูญเงินนับ 10 ล้าน อ้างแค้นส่วนตัวผู้บริหาร ข่าว

รวบอดีต ผจก.ไอที แฮกระบบห้างดัง ทำเสียหายนับ 10 ล้าน อ้างแค้นส่วนตัวผู้บริหาร

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคำร้อง ป.ป.ช. ยื่นศาลฎีกาเชือด 44 สส. ผิดจริยธรรมร้ายแรง ชงแบนตลอดชีวิต ข่าวการเมือง

เปิดคำร้อง ป.ป.ช. ยื่นศาลฎีกาเชือด 44 สส. ผิดจริยธรรมร้ายแรง ชงแบนตลอดชีวิต

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
อเมริกา จ่อขึ้นทะเบียนเกณฑ์ทหารชายวัย 18-25 ปีอัตโนมัติ ไม่ต้องสมัครเอง ข่าวต่างประเทศ

อเมริกา จ่อขึ้นทะเบียนเกณฑ์ทหารชายวัย 18-25 ปีอัตโนมัติ ไม่ต้องสมัครเอง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หวยลาว 9 เม.ย. 69 วิเคราะห์เลขขบวนแห่ปีใหม่คำม่วน หวยลาว

เลขเด็ด หวยลาว 9 เม.ย. 69 วิเคราะห์เลขขบวนแห่ปีใหม่คำม่วน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นาทีระทึก! เหล็กปลิวใส่รถ ทำกระจกแตก หวิดเกิดเหตุใหญ่

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน เซน” ลงคลิปโปรโมต “เกาะรง” ชูสโลแกน Land of Smiles ดินแดนแห่งรอยยิ้ม

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
รฟม. ปิดสะพานแยกประตูน้ำ เริ่ม 24 เม.ย. นี้ สร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ ข่าว

เช็กเส้นทางเลี่ยง ปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ 10 เดือน เริ่ม 24 เม.ย.นี้

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราคาทองวันนี้ 10 เม.ย. 69 ครั้งที่ 1 เช็กปิดตลาดเย็นวาน ทอง 1 บาท ซื้ออะไรได้บ้าง

ราคาทองวันนี้ 10 เม.ย. 69 ครั้งที่ 1 เช็กปิดตลาดเย็นวาน ทอง 1 บาท ซื้ออะไรได้บ้าง

เผยแพร่: 10 เมษายน 2569

กบน. ออกประกาศลดอุดหนุนดีเซล เหลือ 6.41 บาท/ลิตร จับตาราคาขายปลีก

เผยแพร่: 10 เมษายน 2569
ดูดวงวันนี้ 10 4 69

4 ราศีดวงพุ่งรับปีใหม่ไทย หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง สงกรานต์เปลี่ยนชีวิต

เผยแพร่: 10 เมษายน 2569
อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 10 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 10 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

เผยแพร่: 10 เมษายน 2569
Back to top button