“ศุภจี” แจงปัญหา PM 2.5 ภาคเหนือ ไม่ได้ให้ไปเที่ยวเชียงใหม่ทุกวัน
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือในการประชุมรัฐสภาในวาระการแถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 ที่ผ่านมาว่า
เป็นเรื่องที่น่ากังวลมาก เราต้องแก้ แต่อยากจะให้เขาใจว่าการท่องเที่ยว 365 วันไม่ได้หมายความว่าต้องไปจังหวัดเชียงใหม่ทุกวัน แต่เป็นการจัดสรรปฏิทินให้สอดคล้องกับฤดูกาลและจุดเด่นของแต่ละจังหวัด เช่น หน้าฝนไปจังหวัดหนึ่ง หน้าร้อนไปอีกจังหวัดหนึ่ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาประเทศไทยได้ตลอดทั้งปี ควบคู่ไปกับการเร่งแก้ไขปัญหาฝุ่นอย่างจริงจัง
พร้อมกล่าวอีกว่า ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งท่องเที่ยว โดยต้องปลดล็อกในเรื่องกฎระเบียบ เพื่อทำให้สามารถที่จะใช้ประสิทธิภาพของเมืองรอง ให้สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้จริง
“วันนี้ประเทศไทยต้องเป็นหนึ่งเดียว ดิฉันขอวิงวอน ข้อชี้แนะของทุกท่านดิฉันขอรับ ถ้าเอาไปทำแล้วเกิดประโยชน์กับประชาชน ประเทศชาติได้ ดิฉันยินดี ไม่เคยเกี่ยงว่าจะเป็นคำแนะนำจากใคร แต่ก็ขอความกรุณาในข้อมูล ข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจกับประชาชนอย่าสร้างความตระหนก แต่ช่วยกันสร้างให้ทุกคนตระหนัก ว่าเราไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้ว” ศุภจี กล่าวทิ้งท้าย
