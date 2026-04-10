“อดิศร” ซัด “เท้ง” เมาค้างหลังเหน็บ “เพื่อไทย” ขายวิญญาณ เข้าร่วมรัฐบาล
อดิศร ซัด เท้ง ปากพล่อย เมาค้างตั้งแต่ปั้นอนุทินเป็นนายก หลังเหน็บ เพื่อไทย ขายวิญญาณละทิ้งจุดยืนเดิม เพื่อเข้าร่วมรัฐบาล
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน อภิปรายนโยบายรัฐบาลแล้วมีคำพูดพาดพิงถึงพรรคเพื่อไทย โดยมีการพูดว่า พรรคการเมืองอันดับ 2 ของรัฐบาล ซึ่งหมายถึงพรรคเพื่อไทย เข้าร่วมรัฐบาลและขายวิญญาณ ละทิ้งจุดยืนเดิม ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นายอดิศร เพียงเกษ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ไม่รู้เป็นไร พรรคประชาชน โดยเฉพาะ คุณเท้ง ณัฐพงษ์ หัวหน้าพรรค จึงจงเกลียดจงชัง พรรคเพื่อไทย จนกลั้นไม่อยู่ บอกว่า พรรคเพื่อไทย“ขายวิญญาณ” เป็นพรรคอันดับ 3 เข้าร่วมรัฐบาล
พรรคเพื่อไทยได้รับเชิญ จากพรรคภูมิใจไทย พรรคอันดับ1เข้าร่วมรัฐบาล พรรคประชาชน อันดับ 2 ขอเป็นฝ่ายค้าน
เรื่องนี้ ยังไม่จบ ในอารมณ์ของคุณเท้ง หรือ ยังเมาค้าง ตั้งแต่ เป็นตัวการในการปั้น อนุทิน เป็นนายกฯคราวที่แล้ว
ผมเอาใจช่วยคุณเท้ง ปลอดภัยจากคดี 44 สส. แต่กล่าวหาใส่ร้ายพรรคเพื่อไทยว่า ขายวิญญาณ ผมว่า คุณเท้ง ไร้เดียงสาทางการเมืองมาก เป็นมิตรภาพที่ง่อนแง่นมาก ไม่มีทาง ที่เพื่อไทย จะเห็นด้วยกับพรรคประชาชน ที่ปากพล่อยเช่นนี้
ผิดหวัง เท้งนะ…!!!!”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: