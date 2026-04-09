ครม. อนุทิน 2 แถลงนโยบายสาธารณสุข ผลักดันระบบรักษาทุกที่ ส่งพยาบาลอาสาสู่ชุมชน
รัฐบาล นายกฯ อนุทิน แถลงนโยบาย ประกาศจุดยืนรับมือสังคมสูงวัย เตรียมรื้อระบบฐานข้อมูลสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมจัดตั้งที่พักพิงผู้สูงอายุระดับพื้นที่เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง
ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล วันนี้ 9 เม.ย. 69 รัฐบาลได้ตอกย้ำจุดยืนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขและการรับมือกับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป ซึ่งมีไฮไลต์นโยบายที่น่าจับตามองใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. นโยบายพัฒนาระบบประกันสุขภาพ “รักษาทุกที่ได้ทันที”
รัฐบาลประกาศเดินหน้าพัฒนาระบบประกันสุขภาพของคนไทยทั้งระบบ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการ “รักษาทุกที่ได้ทันที” โดยกุญแจสำคัญคือการรื้อระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลของคนไทย ทั้งสิทธิการรักษาพยาบาลและประวัติการรักษาเข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อ
การเชื่อมโยงข้อมูลนี้จะอยู่ภายใต้การรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและทำให้คนไทยเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมแล้ว ยังช่วยให้รัฐบาลมีฐานข้อมูลที่แม่นยำในการวางแผนจัดบริการสาธารณสุขระดับประเทศ รวมไปถึงการมุ่งเน้นการแพทย์แบบมุ่งเป้า โดยดึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการแพทย์ทางไกลมาช่วยยกระดับการให้บริการประชาชน
2. ผุดโครงการ “พยาบาลอาสาประจำหมู่บ้าน” อุ้มผู้สูงวัย-ลดภาระครอบครัว
เพื่อเป็นการตั้งรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ รัฐบาลได้เตรียมดำเนินโครงการ “พยาบาลอาสาประจำหมู่บ้าน” ลงพื้นที่กระจายกำลังกันดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยตรงถึงในชุมชน
นโยบายนี้ถูกออกแบบมาเพื่อยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว เพราะนอกจากผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังเป็นการ ปลดล็อกให้สมาชิกในครอบครัวไม่ต้องกังวล สามารถออกไปประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการจัดตั้งสถานที่พักพิงสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางที่ได้มาตรฐานในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้ออำนวยให้ผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองได้ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนต่อไป
