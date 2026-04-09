เศรษฐกิจ

ครม. อนุทิน 2 แถลงนโยบายสาธารณสุข ผลักดันระบบรักษาทุกที่ ส่งพยาบาลอาสาสู่ชุมชน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 09:48 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 09:48 น.
68
รัฐบาล นายกฯ อนุทิน แถลงนโยบาย ประกาศจุดยืนรับมือสังคมสูงวัย เตรียมรื้อระบบฐานข้อมูลสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมจัดตั้งที่พักพิงผู้สูงอายุระดับพื้นที่เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง

ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล วันนี้ 9 เม.ย. 69 รัฐบาลได้ตอกย้ำจุดยืนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขและการรับมือกับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป ซึ่งมีไฮไลต์นโยบายที่น่าจับตามองใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. นโยบายพัฒนาระบบประกันสุขภาพ “รักษาทุกที่ได้ทันที”

รัฐบาลประกาศเดินหน้าพัฒนาระบบประกันสุขภาพของคนไทยทั้งระบบ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการ “รักษาทุกที่ได้ทันที” โดยกุญแจสำคัญคือการรื้อระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลของคนไทย ทั้งสิทธิการรักษาพยาบาลและประวัติการรักษาเข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อ

การเชื่อมโยงข้อมูลนี้จะอยู่ภายใต้การรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและทำให้คนไทยเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมแล้ว ยังช่วยให้รัฐบาลมีฐานข้อมูลที่แม่นยำในการวางแผนจัดบริการสาธารณสุขระดับประเทศ รวมไปถึงการมุ่งเน้นการแพทย์แบบมุ่งเป้า โดยดึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการแพทย์ทางไกลมาช่วยยกระดับการให้บริการประชาชน

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา แถลงนโยบายต่อรัฐสภา | 9 เมษายน 2569

2. ผุดโครงการ “พยาบาลอาสาประจำหมู่บ้าน” อุ้มผู้สูงวัย-ลดภาระครอบครัว

เพื่อเป็นการตั้งรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ รัฐบาลได้เตรียมดำเนินโครงการ “พยาบาลอาสาประจำหมู่บ้าน” ลงพื้นที่กระจายกำลังกันดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยตรงถึงในชุมชน

นโยบายนี้ถูกออกแบบมาเพื่อยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว เพราะนอกจากผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังเป็นการ ปลดล็อกให้สมาชิกในครอบครัวไม่ต้องกังวล สามารถออกไปประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการจัดตั้งสถานที่พักพิงสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางที่ได้มาตรฐานในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้ออำนวยให้ผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองได้ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนต่อไป

ข่าวล่าสุด
โอปอล สวนกลับดราม่า หลัง เขมร โผล่เคลมชุดไทยโบราณ อ้างขโมยวัฒนธรรมกัมพูชา บันเทิง

โอปอล สวนกลับดราม่า หลัง เขมร เคลมชุดไทยโบราณ อ้างขโมยวัฒนธรรมกัมพูชา

35 วินาที ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;ผู้พัน&quot; คุมเกณฑ์ทหาร 2569 จากเด็กบ้านนอกสู่ยศพันเอกใน 30 ปี ข่าว

ใบแดงเปลี่ยนชีวิต เปิดประวัติ “ผู้พัน” คุมเกณฑ์ทหาร 2569 จากเด็กบ้านนอกสู่ยศพันเอกใน 30 ปี

3 นาที ที่แล้ว
ปคบ. บุกรวบสาวเพจดัง ไลฟ์สดตุ๋นขาย เพชรปลอม เหยื่อสูญเงินกว่า 4 ล้าน ข่าว

ปคบ. บุกรวบแม่ค้าเพจดัง ไลฟ์สดตุ๋นขาย เพชรปลอม เหยื่อสูญเงินกว่า 4 ล้าน

11 นาที ที่แล้ว
ศาลฎีกา ข่าวการเมือง

44 อดีต ส.ส. ก้าวไกล ระทึก ป.ป.ช. หอบสำนวนยื่นศาลฎีกาแล้ว ฟันจริยธรรม ปมแก้มาตรา 112

15 นาที ที่แล้ว
พลอย รัญดภา แจ้งข่าวเสียคุณพ่อ บันเทิง

พลอย รัญดภา นักแสดงสาว ร้องไห้หนัก สูญเสียพ่อกะทันหัน โพสต์อาลัยสุดเศร้า

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สรุปนโยบาย “นายกฯ อนุทิน” 10 ด้าน คนไทยได้ประโยชน์อะไรบ้าง

31 นาที ที่แล้ว
โรงเรียนบ้านสะพานหินปิดรับเงินทำบุญผ้าป่าออนไลน์ ข่าว

ถึงเป้าแล้ว! รร.บ้านสะพานหิน ปิดรับบริจาคผ้าป่า หลังเป็นไวรัลทั่วโซเชียล

52 นาที ที่แล้ว
โซเชียลเขมร ทวงสิทธิ์ &quot;ต้มยำกุ้ง&quot; อ้างคิดค้นตั้งแต่สมัยปกครองสยาม ข่าว

เขมรเคลมอีก เปลี่ยนชื่อ “ต้มยำกุ้ง” เป็น “ทะเลเปรี้ยวเผ็ด” อ้างคิดค้นตั้งแต่สมัยปกครองสยาม

55 นาที ที่แล้ว
ยินดี! ผู้กำกับดัง คุกเข่าขอ พิธีกรสาว แต่งงานกลางเวที เผยเส้นทางรักคบปุ๊บแต่งปั๊บ บันเทิง

ยินดี! ผู้กำกับดัง คุกเข่าขอ พิธีกรสาว แต่งงานกลางเวที เผยเส้นทางรักคบปุ๊บแต่งปั๊บ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตญี่ปุ่นขวาจัด รุมด่าเด็กไทย เรียงจานซูชิเป็นหอคอย ไม่รู้ว่ากินในไทย ข่าว

ชาวเน็ตญี่ปุ่นขวาจัด รุมด่าเด็กไทย เรียงจานซูชิเป็นหอคอย ไม่รู้ว่ากินในไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สอบท้องถิ่นภาคใต้ 68 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบได้ - เรียกรายงานตัว ข่าว

สอบท้องถิ่นภาคใต้ 68 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบได้ – เรียกรายงานตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชุดเจ้าหญิง &quot;นโรดม เจนณา&quot; โปรโมตสงกรานต์เขมร เหมือนชุดไทย &quot;อแมนด้า&quot; ข่าว

เทียบชัด! ชุดเจ้าหญิงกัมพูชา โปรโมตสงกรานต์เขมร เหมือนชุดไทย “อแมนด้า”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มรดกเลือด เศรษฐีป่วยมะเร็งยกสมบัติ 1,500 ล้าน ให้เมียเด็ก ลูกเมียเก่าโวยแหลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่น้องการ์ตูน โพสต์ตัดพ้อ ตายคือทางออกเดียว ข่าว

เกิดอะไรขึ้น? แม่น้องการ์ตูน ตัดพ้อ ตายคือทางออก ขอให้โลกใบใหม่ใจดีกับครอบครัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อบ้านไทยเล่านาที เติ้งลี่จวิน เสียชีวิตที่เชียงใหม่ ส่งรพ.ช้าเพราะรถติด บันเทิง

พ่อบ้านไทยเล่านาที เติ้งลี่จวิน เสียชีวิตที่เชียงใหม่ ส่งรพ.ช้าเพราะรถติด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. อนุทิน 2 แถลงนโยบายสาธารณสุข ผลักดันระบบรักษาทุกที่ ส่งพยาบาลอาสาสู่ชุมชน เศรษฐกิจ

ครม. อนุทิน 2 แถลงนโยบายสาธารณสุข ผลักดันระบบรักษาทุกที่ ส่งพยาบาลอาสาสู่ชุมชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อำมหิต! จับแม่แท้ๆ-พ่อเลี้ยง ตบลูกขวบครึ่งสลบคามือ เครื่องช็อตปลาจี้อ้างกู้ชีพอ สุดท้ายดับอนาถ ข่าว

อำมหิต! จับแม่แท้ๆ-พ่อเลี้ยง ตบลูกขวบครึ่งสลบคามือ เครื่องช็อตปลาจี้อ้างกู้ชีพ สุดท้ายดับอนาถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก ปรี๊ดแตก! ชาวเน็ตแซะไม่สวย ฟาดความสำเร็จสวนกลับหน้าหงาย บันเทิง

เจนนี่ รัชนก ปรี๊ดแตก! ชาวเน็ตแซะไม่สวย ฟาดความสำเร็จสวนกลับหน้าหงาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สธ.ไม่พบชาวเชียงใหม่ป่วย PM2.5 เพิ่มจากปีก่อน ข่าว

สธ. ไม่พบคนเชียงใหม่ ป่วยจากฝุ่น PM2.5 เพิ่มจากปีก่อน เช็ก 4 กลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอช้าง ดูดวงสงกรานต์ 2569 เตือน 2 ราศีระวัง เฮง 3 ราศีรับทรัพย์อื้อซ่า ดูดวง

หมอช้าง ดูดวงสงกรานต์ 2569 เตือน 2 ราศีระวัง เฮง 3 ราศีรับทรัพย์อื้อซ่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด &quot;นายกฯ อนุทิน&quot; แถลงนโยบายรัฐบาล กางยุทธศาสตร์บริหารประเทศ 5 ด้าน ข่าวการเมือง

ถ่ายทอดสด “นายกฯ อนุทิน” แถลงนโยบายรัฐบาล ชูยุทธศาสตร์บริหารประเทศ 5 ด้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 9 เม.ย. 69 ประกาศครั้งที่ 1 เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 9 เม.ย. 69 อัปเดตครั้งที่ 1 ราคาทองเปิดตลาดร่วงแรง 600 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงการเพลงเศร้า สิ้น กำธร ศรวิจิตร เสียชีวิตกะทันหัน หลังนำตัวส่งรพ.จากอาการแน่นหน้าอก-หายใจไม่ออก บันเทิง

วงการเพลงเศร้า กำธร ศรวิจิตร เสียชีวิตกะทันหัน หลังนำตัวส่งรพ.จากอาการแน่นหน้าอก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ลุ้นแจกเงิน 400 บาท ใช้สงกรานต์ เช็กใครได้บ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 9 4 69 ดูดวง

4 ราศีพลังงานสูงที่สุดในรอบปี ทำอะไรก็สำเร็จไปเสียหมดทุกอย่าง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โอปอล สวนกลับดราม่า หลัง เขมร โผล่เคลมชุดไทยโบราณ อ้างขโมยวัฒนธรรมกัมพูชา

โอปอล สวนกลับดราม่า หลัง เขมร เคลมชุดไทยโบราณ อ้างขโมยวัฒนธรรมกัมพูชา

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
เปิดประวัติ &quot;ผู้พัน&quot; คุมเกณฑ์ทหาร 2569 จากเด็กบ้านนอกสู่ยศพันเอกใน 30 ปี

ใบแดงเปลี่ยนชีวิต เปิดประวัติ “ผู้พัน” คุมเกณฑ์ทหาร 2569 จากเด็กบ้านนอกสู่ยศพันเอกใน 30 ปี

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
ปคบ. บุกรวบสาวเพจดัง ไลฟ์สดตุ๋นขาย เพชรปลอม เหยื่อสูญเงินกว่า 4 ล้าน

ปคบ. บุกรวบแม่ค้าเพจดัง ไลฟ์สดตุ๋นขาย เพชรปลอม เหยื่อสูญเงินกว่า 4 ล้าน

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
ศาลฎีกา

44 อดีต ส.ส. ก้าวไกล ระทึก ป.ป.ช. หอบสำนวนยื่นศาลฎีกาแล้ว ฟันจริยธรรม ปมแก้มาตรา 112

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
