โอปอล สวนกลับดราม่า หลัง เขมร เคลมชุดไทยโบราณ อ้างขโมยวัฒนธรรมกัมพูชา

ฟาดนิ่ม! โอปอล สุชาตา สวนกลับดราม่า หลังคนเขมรเคลมชุดไทยโบราณ อ้างขโมยวัฒนธรรมกัมพูชา สั่ง Miss World ลบภาพด่วน
สวยสมมงเหมือนหลุดออกมาจากภาพวาดนางในวรรณคดีโบราณเลย สำหรับ โอปอล สุชาตา Miss World 2025 หลังจากที่เจ้าตัวได้รับเลือกให้เป็นสาวงามสวมชุดไทยโบราณ ถ่ายทอดบทบาท พระนางภูปตินทรลักษมีเทวี นั่งเสลี่ยงร่วมขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่ในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
ทันทีที่มีการโพสต์ภาพความสวยสง่าของ โอปอล ลงในเพจเฟซบุ๊ก Miss World ก็มีกลุ่มชาวเน็ตจากกัมพูชาก่อหวอดคอมเมนต์ประกาศดราม่าสั่งเพจลบรูป โอปอล สุชาตา ในชุดไทยโบราณนี้ออกโดยเร็วที่สุด พร้อมเคลมว่าชุดที่ใส่เป็นวัฒนธรรมกัมพูชา อีกทั้งเขาพนมรุ้งก็เป็นมรดกกัมพูชาเช่นกัน
ล่าสุด โอปอล สุชาตา ได้ออกมาเปิดใจถึงดราม่าเขมรเคลมวัฒนธรรม ระบุว่า “ซึ่งตอนแรกก็คุยกับทีมเหมือนกันว่า รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องที่เราต้องกังวลเพราะว่าถ้าตามหลักแล้ว มันก็คือประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมันไม่แปลกที่มันจะมีวัฒนธรรมร่วม หรือว่าประเพณีร่วม
สำหรับตนมองว่า มันไม่ใช่เรื่องที่แย่ หรือว่าเรื่องที่จะต้องมาแย่งชิงแข่งขันหรืออะไรกัน อะไรที่มันเป็นอัตลักษณ์ของเราที่เราจะต้องรักษาไว้ให้ชัดก็มีหน้าที่ที่จะต้องรักษาสืบสานต่อไป แต่อะไรที่เรารู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นแล้วมันมีสิทธิ์ที่ทางประวัติศาสตร์ที่มันแชร์ร่วมกันมาก็รู้สึกว่าอาจจะเปิดใจในบางมุม ที่เรามีร่วมกันมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็คือเป็นประเทศเพื่อนบ้านไม่ทะเลาะกันจะดีที่สุด เพราะว่าอยู่ใกล้กัน
ส่วนดราม่าให้ลบรูป ความจริงเห็นผ่าน ๆ แล้ว แต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าตัวเธอเองก็ยุ่ง ๆ แล้วทางทีมมิสเวิลด์บางคนก็ขอพักผ่อนในวันหยุด แต่ว่าก็คิดว่าอย่างที่บอกว่าเราก็เอ็กซ์เปกต์อยู่แล้ว เราก็เข้าใจเขาในมุมว่ามันคืออัตลักษณ์ของเรา ก็อยากที่จะรักษาเอาไว้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าในมุมเหตุผลคือมันก็คือสิ่งที่เรามีร่วมกันมา สุดท้ายแล้วเราอาจจะแต่งตัวคล้ายกันมีประเพณีคล้ายกันแต่ถ้าเกิดเรามาดูฝั่งของไทย อย่างแถบจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะมีขั้นตอน พิธีการอะไรที่มันเป็นของเรา ถ้าไปฝั่งนู้นก็จะรู้ว่ามันก็จะมีขั้นตอนอะไรของเขาที่แตกต่างกันออกไป
ความจริงเราก็อยากให้หาจุดตรงกลางร่วมกันได้ แต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าเราเข้าใจว่ามันคือความรักชาติในตัวของแต่ละประเทศก็เข้าใจ เข้าใจค่ะ อย่างที่บอกก็สุดท้ายแล้วมันคือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ใครที่จะอยากจะเข้าไปเยี่ยม อยากเข้าไปคอมเมนต์อะไรก็มีอยู่แล้วต่อให้ไม่ใช่เหตุการณ์นี้ก็มีคอมเมนต์นู่นนี่นั่นเข้ามาตลอดอยู่แล้ว”
ภาพจาก : FB Miss World, IG suchaaata, missworld
