ข่าวดาราบันเทิง

แก้ข่าวด่วน! ลูกชาย ยืนยัน “กำธร ศรวิจิตร” ยังไม่เสียชีวิต พร้อมอัปเดตอาการล่าสุด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 15:00 น.
62
ลูกชายนักร้องดัง โผล่แก้ข่าวด่วน ยืนยัน “กำธร ศรวิจิตร” ยังไม่เสียชีวิต หลังลูกน้องพ่อสื่อสารผิด ทำวุ่นทั้งวงการ อัปเดตอาการล่าสุด รักษาตัวอยู่ห้อง ICU

จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวการสูญเสียของวงการเพลง หลังได้ทราบข่าวการเสียชีวิตกะทันหันของ “กำธร ศรวิจิตร” นักร้องดังในตำนาน เมื่อช่วงค่ำวานนี้ เนื่องจากเกิดอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก จนภรรยาต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล และได้รับการรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด 9 เม.ย. 69 มีการแจ้งข่าวเพิ่มเติมจากเฟซบุ๊ก Santiphap Sunny โดยระบุว่า “ข่าวล่าสุดจากคุณจุรีแม่เลี้ยงที่เชียงใหม่ แจ้งข่าวว่า เพื่อนธร (กำธรศรวิจิตร) ยังไม่เสียชีวิตอยู่ในห้องไอซียู และในการดูแลของแพทย์ โปรดทราบด้วยนะครับ คนส่งข่าว ผิด ๆ คือลูกน้องคุณกำธรเพื่อนเราเอง”

แก้ข่าวด่วน! ลูกชาย ยืนยัน กำธร ศรวิจิตร ยังไม่เสียชีวิต พร้อมอัปเดตอาการล่าสุด-1

ต่อมาไม่นานทางด้านลูกชายของ กำธร ศรวิจิตร ก็ได้ออกมายืนยันว่า พ่อยังไม่เสียชีวิต และอาการตอนนี้ยังทรงตัว พักรักษาอยู่ในห้อง ICU “Update 9/4/69 เวลา 12:15 อาการล่าสุด คุณพ่อ กำธร ศรวิจิตร ยังไม่เสียชีวิตนะครับ ตอนนี้อยู่ ICU อาการยังทรง ๆ ตัว ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ”

แก้ข่าวด่วน! ลูกชาย ยืนยัน กำธร ศรวิจิตร ยังไม่เสียชีวิต พร้อมอัปเดตอาการล่าสุด-2

ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่ตกใจกับการแก้ข่าวในครั้งนี้ ซึ่งหลายคนยังคงอยากรู้ว่าตกลงนักร้องดังในตำนานท่านนี้เสียชีวิตหรือยัง ทั้งยังตำหนิข้อมูลผิด ๆ ที่ลูกน้องนำมาบอกต่อ ซึ่งเรื่องการเสียชีวิตไม่ใช่เรื่องล้อเล่นควรให้ลูกน้องออกมาขอโทษกับการสื่อสารผิดพลาดครั้งนี้

ความเห็นชาวเน็ต-1 ความเห็นชาวเน็ต

วงการเพลงเศร้า กำธร ศรวิจิตร เสียชีวิตกะทันหัน หลังนำตัวส่งรพ.-1

วงการเพลงเศร้า กำธร ศรวิจิตร เสียชีวิตกะทันหัน หลังนำตัวส่งรพ.-2

อ้างอิงจาก : FB Santiphap Sunny, โลเคชั่น สายแว๊นซ์

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

62
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

Back to top button