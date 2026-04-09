แก้ข่าวด่วน! ลูกชาย ยืนยัน “กำธร ศรวิจิตร” ยังไม่เสียชีวิต พร้อมอัปเดตอาการล่าสุด

ลูกชายนักร้องดัง โผล่แก้ข่าวด่วน ยืนยัน “กำธร ศรวิจิตร” ยังไม่เสียชีวิต หลังลูกน้องพ่อสื่อสารผิด ทำวุ่นทั้งวงการ อัปเดตอาการล่าสุด รักษาตัวอยู่ห้อง ICU
จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวการสูญเสียของวงการเพลง หลังได้ทราบข่าวการเสียชีวิตกะทันหันของ “กำธร ศรวิจิตร” นักร้องดังในตำนาน เมื่อช่วงค่ำวานนี้ เนื่องจากเกิดอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก จนภรรยาต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล และได้รับการรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
วงการเพลงเศร้า กำธร ศรวิจิตร เสียชีวิตกะทันหัน หลังนำตัวส่งรพ.จากอาการแน่นหน้าอก
ล่าสุด 9 เม.ย. 69 มีการแจ้งข่าวเพิ่มเติมจากเฟซบุ๊ก Santiphap Sunny โดยระบุว่า “ข่าวล่าสุดจากคุณจุรีแม่เลี้ยงที่เชียงใหม่ แจ้งข่าวว่า เพื่อนธร (กำธรศรวิจิตร) ยังไม่เสียชีวิตอยู่ในห้องไอซียู และในการดูแลของแพทย์ โปรดทราบด้วยนะครับ คนส่งข่าว ผิด ๆ คือลูกน้องคุณกำธรเพื่อนเราเอง”
ต่อมาไม่นานทางด้านลูกชายของ กำธร ศรวิจิตร ก็ได้ออกมายืนยันว่า พ่อยังไม่เสียชีวิต และอาการตอนนี้ยังทรงตัว พักรักษาอยู่ในห้อง ICU “Update 9/4/69 เวลา 12:15 อาการล่าสุด คุณพ่อ กำธร ศรวิจิตร ยังไม่เสียชีวิตนะครับ ตอนนี้อยู่ ICU อาการยังทรง ๆ ตัว ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ”
ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่ตกใจกับการแก้ข่าวในครั้งนี้ ซึ่งหลายคนยังคงอยากรู้ว่าตกลงนักร้องดังในตำนานท่านนี้เสียชีวิตหรือยัง ทั้งยังตำหนิข้อมูลผิด ๆ ที่ลูกน้องนำมาบอกต่อ ซึ่งเรื่องการเสียชีวิตไม่ใช่เรื่องล้อเล่นควรให้ลูกน้องออกมาขอโทษกับการสื่อสารผิดพลาดครั้งนี้
อ้างอิงจาก : FB Santiphap Sunny, โลเคชั่น สายแว๊นซ์
