วงการเพลงเศร้า “กำธร ศรวิจิตร” เสียชีวิตกะทันหัน หลังนำตัวส่งรพ. จากอาการแน่นหน้าอก-หายใจไม่ออก แฟนๆ อาลัย สิ้นตำนานนักร้องเสียงระทม
นับเป็นข่าวการสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้งของคนในวงการเพลง เมื่อมีรายงานว่า กำธร ศรวิจิตร อดีตนักร้องนำวงพาวเวอร์แบนด์ เสียชีวิตกะทันหัน หลังจากเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (8 เม.ย. 69) ภรรยาได้นำตัวนักร้องอมตะส่งโรงพยาบาลแม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นการด่วน เนื่องจากมีอาการหายใจไม่ออก แน่นหน้าอก ก่อนจะถูกส่งเข้ารักษาตัวในห้อง ICU และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ประวัติ กำธร ศรวิจิตร ตำนานนักร้องเสียงระทม
กำธร ศรวิจิตร เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงในยุค 70-80 โดยเฉพาะในฐานะนักร้องนำของวงพาวเวอร์แบนด์ (Power Band) สังกัดนิธิทัศน์ มีผลงานเพลงแนวสตริงที่เป็นที่จดจำ เช่น คนจะรักกัน, รักไม่เอาเมาดีกว่า รวมถึงเพลง อายฟ้าดิน นับว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินแห่งยุคคลาสสิกที่มักมีโอกาสได้ร่วมแสดงในคอนเสิร์ตเพลงย้อนยุคอยู่บ่อย ๆ
ผลงานที่โดดเด่น
ผลงานเพลงส่วนใหญ่ร่วมงานกับนิธิทัศน์โปรโมชั่น มีบทเพลงที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ คนจะรักกัน, รักไม่เอาเมาดีกว่า, ไฟเสน่หา, อายฟ้าดิน (ผลงานประพันธ์ของ ศักดิ์ เกิดศิริ)
นอกจากนั้น กำธร ศรวิจิตร ยังเคยได้ร่วมแสดงในคอนเสิร์ตใหญ่ เช่น รวมดาว – 18 กะรัต เดอะคอนเสิร์ต และเคยร่วมแสดงสดกับวงแกรนด์เอ็กซ์ 5 + 1 ด้วย
อ้างอิงจาก : FB ดาราภาพยนตร์
