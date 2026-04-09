วงการบันเทิงเศร้า นักแสดง Game of Thrones เสียชีวิต อายุเพียง 35 ปี

วงการบันเทิงเศร้า ไมเคิล แพทริก นักแสดง Game of Thrones เสียชีวิตในวัย 35 ปีจากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ปิดตำนานดาวรุ่งผู้สร้างแรงบันดาลใจ
สำนักข่าว The Sun รายงานข่าวการสูญเสีย ไมเคิล แพทริก หรือชื่อจริง ไมเคิล แคมป์เบลล์ นักแสดงวัย 35 ปี เสียชีวิตลงแล้วหลังต่อสู้กับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (MND)
ไมเคิลจากไปอย่างสงบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ณ สถานดูแลผู้ป่วย NI Hospice ท่ามกลางความรักของครอบครัวตลอดจนเพื่อนสนิทที่คอยอยู่เคียงข้าง
ไมเคิลเป็นนักแสดงมากความสามารถ เขาฝากผลงานไว้ทั้งบนเวทีละคร โทรทัศน์ ภาพยนตร์ รวมถึงวิทยุ แฟนซีรีส์คุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดีจากบทบาทในละครโทรทัศน์ชื่อดังอย่าง Game of Thrones, Blue Lights, This Town ตลอดจนซีรีส์ Krypton
แพทย์วินิจฉัยว่าเขาป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงในช่วงปี 2565 อาการป่วยทำให้เขาต้องนั่งรถเข็นในเวลาต่อมา ทว่าเขายังคงเดินหน้าทำงานเขียนบทพร้อมแสดงละครต่อไป
ไมเคลเคยให้สัมภาษณ์ว่าการเขียนบทช่วยให้เขาเบี่ยงเบนความสนใจจากอาการป่วย ช่วยให้เขามีความคิดเชิงบวกพร้อมสร้างสรรค์ผลงานใหม่ เขายังใช้พื้นที่สื่อของตนเองรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคนี้ให้สังคมรับทราบ
ความมุ่งมั่นส่งผลให้ผลงานดัดแปลงบทละคร The Tragedy of Richard III ของเขาคว้ารางวัล Judges’ Award จากเวที Stage Awards ในเดือนมกราคม 2568 เขายังได้รับรางวัล Overcoming Adversity Award จากเวที Spirit of Northern Ireland Awards ประจำปี 2568 รางวัลนี้มอบให้เพื่อยกย่องการอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมหลังเผชิญหน้ากับโรคร้าย
นาโอมิ ภรรยาของไมเคิล โพสต์ข้อความไว้อาลัยผ่านโซเชียลมีเดียว่า “ไม่มีคำพูดใดสามารถอธิบายความเจ็บปวดในใจของเราได้ มีคนพูดเสมอว่ามิคคือแรงบันดาลใจสำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้รู้จักเขา ไม่ใช่แค่ช่วงไม่กี่ปีที่เขาป่วย แต่หมายถึงทุกวันในชีวิตของเขา”
เธอกล่าวเสริมว่า “เขาใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้ เต็มไปด้วยความสุข จิตวิญญาณอันเปี่ยมล้น เสียงหัวเราะที่ส่งต่อถึงคนรอบข้าง เขาคือชายผมแดงผู้ยิ่งใหญ่ เราขอขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกเราตลอดหลายปีที่ผ่านมา”
ครอบครัวกำหนดจัดพิธีศพในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ ไมเคิลจากไปโดยทิ้งครอบครัวอันเป็นที่รักไว้เบื้องหลัง ประกอบด้วย นาโอมิ ผู้เป็นภรรยา พอลลีน ผู้เป็นแม่ พี่น้องชื่อ เคท มอริซ ฮันนาห์ รวมถึง มิเชล ผู้เป็นหลานชาย
