โป๊ป ธนวรรธน์ ซื้อที่ดิน 2 ไร่ สร้างสถานปฏิบัติธรรมให้แม่ พระเอกสายบุญ หล่อทั้งกายใจ

sukanlaya s. เผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 15:06 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 15:07 น.
โป๊ป ธนวรรธน์ ทุ่มเงินส่วนตัวสร้างสถานปฏิบัติธรรม บนที่ดิน 2 ไร่ ย่านลาดกระบัง สานฝันคุณแม่ให้เป็นพื้นที่แห่งบุญ พร้อมเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาเข้าพักและปฏิบัติธรรม

หลายคนอาจจะคุ้นหน้า โป๊ป ธนวรรธน์ ในบทบาทพระเอกหนุ่มขวัญใจมหาชน แต่ในชีวิตจริงอีกด้านหนึ่ง เขาคือลูกกตัญญูที่เลื่อมใสในพระธรรมอย่างมาก วันนี้เราจะมาทุกท่านไปรู้จักกับ “เรือนธรรม” สถานปฏิบัติธรรมที่หนุ่มโป๊ปตั้งใจสร้างขึ้นบนที่ดินเนื้อที่ 2 ไร่ ย่านลาดกระบัง เพื่อมอบให้กับ คุณแม่ปราณี วรรธนะภูติ

แรงบันดาลใจในการสร้างสถานที่แห่งนี้ เริ่มต้นจากการที่โป๊ปและคุณแม่มักจะเดินทางไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมร่วมกันอยู่บ่อยครั้ง เขาจึงอยากสร้างพื้นที่เฉพาะขึ้นมาเพื่อให้คุณแม่ได้ทำกิจกรรมทางธรรมตามที่ต้องการ โดยใช้เงินเก็บส่วนตัวทั้งหมดในการเนรมิตฝันสถานที่แห่งนี้ขึ้นมา

สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ตั้งอยู่ในซอยฉลองกรุง 53 ลาดกระบัง เป็นอาคารปฏิบัติธรรมชั้นเดียวขนาดใหญ่ ติดเครื่องปรับอากาศเพื่อความสะดวกสบาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งโรงครัว พื้นที่รับประทานอาหาร ห้องพัก และห้องน้ำ ทั้งยังห้องล้อมไปด้วยบรรยากาศร่มรื่นด้วยพรรณไม้นานาชนิด ซึ่งพระเอกหนุ่มเป็นคนลงมือเลือกต้นไม้และจัดสวนด้วยตัวเองทั้งหมด

ที่สำคัญเรือนธรรมแห่งนี้ยังเปิดกว้างให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธาได้เข้ามาหาความสงบ โดยสามารถติดต่อเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมได้ครั้งละ 5-7 วัน ซึ่งทางสถานธรรมได้จัดเตรียมทั้งห้องพักและอาหารไว้ดูแลตลอดการเข้าพัก โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ก่อนหน้านี้เขาเคยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ไว้ว่า คอนเซ็ปต์ของเรือนธรรมจะเน้นความเรียบง่ายและประหยัด ไม่ได้เน้นความหรูหราอลังการ แต่เน้นความสงบร่มเย็นเป็นหลัก โดยให้คุณแม่เป็นผู้ดูแลจัดการเรื่องกิจกรรมทั้งหมด ส่วนตัวเขาเองจะรับหน้าที่ดูแลเรื่องความสวยงามของสวนและต้นไม้เท่านั้น

พระเอกหนุ่มยังเล่าทิ้งท้ายว่าช่วงที่ว่างจากงานเขามักจะหาเวลามาพักที่นี่เพื่อดูใจตัวเองและอยู่กับความสงบ ครั้งที่นานที่สุดเขาเคยมาพักยาวถึง 10 วัน โดยไม่ได้เข้าคอร์สจริงจังแต่เน้นการอยู่กับตัวเอง ซึ่งเขารู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้ตอบโจทย์ความสงบทางใจได้ดีมากจริง ๆ

โป๊ป ธนวรรธน์ และ คุณแม่
ภาพจาก Instagram : popezaap

 

เรือนธรรม-2 เรือนธรรม-1โป๊ป ธนวรรธน์

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

