พนง.ห้างดัง ทำงานดี 17 ปี ถูกไล่ออก เพราะห้ามโจรขโมยไข่ ชาวเน็ตด่า ตรรกะพินาศ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 22:15 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 16:16 น.
พนักงานห้างดัง Waitrose ทำงานซื่อสัตย์ 17 ปี เสี่ยงไร้บ้าน ตกงานเพราะขวางโจรขโมยของ ด้านห้างย้ำความปลอดภัยต้องมาก่อน

สำนักข่าวอังกฤา รายงานเรื่องอิหยังวะ วอล์กเกอร์ สมิธ อดีตพนักงานชายคนหนึ่งของ Waitrose ซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดัง ต้องสูญเสียงานที่เขาทำมานานถึง 17 ปี สาเหตุมาจากพยายามเข้าไปขัดขวางคนร้ายที่กำลังขโมยสินค้าภายในร้าน ซึ่งนโยบายบริษัทถือเป็นการละเมิดกฎระเบียบด้านความปลอดภัยขององค์กรอย่างร้ายแรงจนนำไปสู่การเลิกจ้างในที่สุด

อดีตพนักงานรายนี้กำลังเครียดอย่างหนัก เพราะพิ่งย้ายมาอยู่ในห้องพักส่วนตัวหลังจากต้องทนเช่าบ้านร่วมกับผู้อื่นนานถึง 25 ปี ตอนนี้เขากังวลว่าจะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า “ผมไม่แน่ใจเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับที่พักของผม ผมอาจจะกลายเป็นคนไร้บ้าน ความมั่นใจของผมตอนนี้นั้นพังทลายลงไปหมดแล้ว”

วันเกิเหตุ มีลูกค้ามาแจ้งสมิธว่า มีคนกำลังกวาดช็อกโกแลตไข่อีสเตอร์ยี่ห้อ Lindt ราคาชิ้นละ 13 ปอนด์ใส่กระเป๋า สมิธจำหน้าผู้ก่อเหตุได้ทันทีว่าเป็นหัวขโมยหน้าเดิมที่เคยก่อเหตุมาแล้ว จึงตัดสินใจพุ่งเข้าไปดึงกระเป๋าใบนั้นจนเกิดการยื้อแย่งกัน กระเป๋าขาด ช็อกโกแลตหล่นกระจายเต็มพื้น หัวขโมยอาศัยจังหวะชุลมุนวิ่งหนีออกจากร้านไป สมิธหยิบเศษช็อกโกแลตที่แตกหักปาใส่รถเข็นด้วยความหงุดหงิด

หลังจากนั้น ผู้จัดการร้านเรียกสมิธไปตักเตือน เขาได้กล่าวขอโทษ แต่เรื่องราวกลับลุกลามจนนำไปสู่คำสั่งเลิกจ้าง

เขาอธิบายเหตุผลที่ตัดสินใจเป็นพลเมืองดี แต่เจ้านายไม่ซาบซึ้งใจว่า ตนแค่รู้สึกหงุดหงิดที่ต้องเห็นโจรขโมยของเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวัน เขาไม่เห็นองค์กรมีมาตรการจัดการปัญหาที่เด็ดขาด ย้ำว่าตนเองไม่ใช่คนเลวหรือก้าวร้าว ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้เปรียบเสมือนครอบครัว เขาทำงานมานาน 17 ปี ย่อมต้องเคยทำสิ่งดีๆ ให้กับองค์กรมาบ้าง

เรื่องนี้ร้อนถึง คริส ฟิลป์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตครอยดอนเซาท์ ตำแหน่งรัฐมนตรีเงากระทรวงมหาดไทย เขาตัดสินใจส่งจดหมายอย่างเป็นทางการถึง ทอม เดนยาร์ด ผู้บริหารห้าง Waitrose เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสมิธ

ฟิลป์วิจารณ์การตัดสินใจของ Waitrose อย่างรุนแรง ว่าบริษัทน่าอับอาย การไล่พนักงานที่ทุ่มเททำงานมานานออกในสถานการณ์เช่นนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดพลาด องค์กรกำลังลงโทษคนที่พยายามทำสิ่งที่ถูกต้อง ปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวล

นักการเมืองรายนี้ยื่นข้อเรียกร้องให้ Waitrose รับสมิธกลับเข้าทำงานทันที องค์กรต้องกล่าวขอโทษพร้อมกับจ่ายโบนัสให้เขาเพื่อตอบแทนความกล้าหาญในการปกป้องทรัพย์สินของร้าน เนื้อหาตอนท้ายยังตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงรัฐบาลที่ล้มเหลวในการจัดการปัญหาอาชญากรรมร้านค้าปลีก

โฆษกของ Waitrose ออกมาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ข่าวที่สื่อนำเสนอไม่ได้ครอบคลุมข้อเท็จจริงทั้งหมด บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกค้ากับพนักงานอย่างสูงสุด บริษัทจึงมีนโยบายให้พนักงานทุกคนรับทราบพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การเข้าไปสกัดกั้นหัวขโมยอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต

ในฐานะนายจ้างที่มีความรับผิดชอบ บริษัทไม่ต้องการแจ้งข่าวร้ายกับครอบครัวพนักงานว่าเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นเพียงเพราะมีใครบางคนพยายามขัดขวางการขโมยของ ไม่มีสินค้าชิ้นใดมีค่ามากพอที่จะต้องนำชีวิตไปเสี่ยง บริษัทยังยืนยันด้วยว่าทางร้านจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไว้ในระดับที่เหมาะสมแล้ว

ปัญหาคนร้ายขโมยสินค้ากำลังเป็นวิกฤตใหญ่สำหรับธุรกิจค้าปลีกทั่วประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษเปิดเผยข้อมูลว่า มีคดีขโมยของในร้านค้าทั่วอังกฤษรวมถึงภูมิภาคเวลส์จำนวน 519,381 คดีในช่วงหนึ่งปีนับถึงเดือนกันยายน 2568 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้า สถิติดังกล่าวมีจำนวนใกล้เคียงกับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วง 12 เดือนนับถึงเดือนมีนาคม 2568 ซึ่งมีคดีสูงถึง 530,643 คดี

สหภาพแรงงานการค้าปลีก Usdaw ออกมาเปิดเผยข้อมูลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่า พนักงานต้องเผชิญกับความรุนแรงในระดับที่ยอมรับไม่ได้ สองในสามของการทำร้ายร่างกายพนักงานค้าปลีกมีต้นเหตุมาจากการขโมยของหรือการปล้นทรัพย์ด้วยอาวุธ สจวร์ต มาชิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซูเปอร์มาร์เก็ต Marks & Spencer จึงเรียกร้องให้รัฐบาลรวมถึงนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนเร่งปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้อย่างเด็ดขาด เนื่องจากผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมท้าทายกฎหมาย ทำงานเป็นขบวนการ ก้าวร้าวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

