หื่นข้ามรุ่น หญิงวัย 42 ข่มขืนยายเฒ่าวัย 58 ปี ตำรวจชี้เป็นคดีผิดปกติ
นามิเบียจับผู้ต้องหาหญิงวัย 42 คดีข่มขืนหญิงวัย 58 ย่านเคาเบบ เมืองเอาส์ แคว้นคารัส ทางใต้ของนามิเบีย ตำรวจชี้เป็นคดีผิดปกติ ทั้งสองฝ่ายไม่มีความสัมพันธ์หรือรู้จักกันมาก่อน
ตำรวจแห่งชาตินามิเบีย จับกุมผู้หญิงวัย 42 ปี สัญชาตินามิเบีย หลังถูกกล่าวหาว่าข่มขืนผู้หญิงวัย 58 ปี ในพื้นที่เคาเบบ (Khaubeb) เมืองเอาส์ (Aus) แคว้นคารัส (ǁKharas Region) ทางตอนใต้ของประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น
รองผู้บัญชาการเคานา ชิกวัมบี (Kauna Shikwambi) โฆษกตำรวจแห่งชาตินามิเบีย เปิดเผยรายละเอียดคดีนี้ในรายงานอาชญากรรมประจำสุดสัปดาห์ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2569
ย้อนไทม์ไลน์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เหตุเกิดในช่วงบ่ายวันศุกร์ ย่านเคาเบบ ซึ่งเป็นชุมชนเล็ก ๆ ในเขตเมืองเอาส์ เมืองเอาส์เป็นเมืองขนาดเล็กตั้งอยู่บนเส้นทางรถไฟและถนนหลวง B4 ห่างจากเมืองคีตมันชูป (Keetmanshoop) เมืองเอกของแคว้นคารัส ไปทางตะวันตกราว 230 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเมืองท่าลูเดอริตซ์ (Lüderitz) ไปทางตะวันออกราว 125 กิโลเมตร
ตำรวจระบุว่าเจ้าหน้าที่ส่งตัวทั้งผู้เสียหายและผู้ต้องหาไปที่โรงพยาบาลรัฐลูเดอริตซ์ (Lüderitz State Hospital) เพื่อตรวจร่างกายและจัดทำชุดตรวจพิสูจน์การข่มขืน (rape kit) เรียบร้อยแล้ว
ตำรวจนามิเบียระบุว่าคดีนี้มีลักษณะ “ผิดปกติ” (unusual) แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าผิดปกติในแง่ใด ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่า ทั้งผู้ต้องหาและผู้เสียหายไม่เคยมีความสัมพันธ์หรือรู้จักกันมาก่อน ทำให้ยากต่อการหาแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้
อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจ และมีกำหนดเข้าปรากฏตัวต่อศาลเอาส์ (Aus Periodical Court) ในวันอังคาร ขณะที่การสอบสวนยังดำเนินต่อไป
แคว้นคารัส พื้นที่ทางใต้สุดของนามิเบีย
แคว้นคารัสเป็นแคว้นที่ตั้งอยู่ทางใต้สุด มีพื้นที่ใหญ่ที่สุด แต่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุดในนามิเบีย เมืองเอกของแคว้นคือคีตมันชูป แคว้นนี้มีพรมแดนระหว่างประเทศติดกับจังหวัดนอร์เทิร์นเคป (Northern Cape) ของแอฟริกาใต้ ทั้งทางตอนใต้และตะวันออก
