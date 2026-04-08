ข่าวต่างประเทศ

หื่นข้ามรุ่น หญิงวัย 42 ข่มขืนยายเฒ่าวัย 58 ปี ตำรวจชี้เป็นคดีผิดปกติ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 22:53 น.
60

นามิเบียจับผู้ต้องหาหญิงวัย 42 คดีข่มขืนหญิงวัย 58 ย่านเคาเบบ เมืองเอาส์ แคว้นคารัส ทางใต้ของนามิเบีย ตำรวจชี้เป็นคดีผิดปกติ ทั้งสองฝ่ายไม่มีความสัมพันธ์หรือรู้จักกันมาก่อน

ตำรวจแห่งชาตินามิเบีย จับกุมผู้หญิงวัย 42 ปี สัญชาตินามิเบีย หลังถูกกล่าวหาว่าข่มขืนผู้หญิงวัย 58 ปี ในพื้นที่เคาเบบ (Khaubeb) เมืองเอาส์ (Aus) แคว้นคารัส (ǁKharas Region) ทางตอนใต้ของประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น

รองผู้บัญชาการเคานา ชิกวัมบี (Kauna Shikwambi) โฆษกตำรวจแห่งชาตินามิเบีย เปิดเผยรายละเอียดคดีนี้ในรายงานอาชญากรรมประจำสุดสัปดาห์ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2569

ย้อนไทม์ไลน์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เหตุเกิดในช่วงบ่ายวันศุกร์ ย่านเคาเบบ ซึ่งเป็นชุมชนเล็ก ๆ ในเขตเมืองเอาส์ เมืองเอาส์เป็นเมืองขนาดเล็กตั้งอยู่บนเส้นทางรถไฟและถนนหลวง B4 ห่างจากเมืองคีตมันชูป (Keetmanshoop) เมืองเอกของแคว้นคารัส ไปทางตะวันตกราว 230 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเมืองท่าลูเดอริตซ์ (Lüderitz) ไปทางตะวันออกราว 125 กิโลเมตร

ตำรวจระบุว่าเจ้าหน้าที่ส่งตัวทั้งผู้เสียหายและผู้ต้องหาไปที่โรงพยาบาลรัฐลูเดอริตซ์ (Lüderitz State Hospital) เพื่อตรวจร่างกายและจัดทำชุดตรวจพิสูจน์การข่มขืน (rape kit) เรียบร้อยแล้ว

ตำรวจนามิเบียระบุว่าคดีนี้มีลักษณะ “ผิดปกติ” (unusual) แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าผิดปกติในแง่ใด ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่า ทั้งผู้ต้องหาและผู้เสียหายไม่เคยมีความสัมพันธ์หรือรู้จักกันมาก่อน ทำให้ยากต่อการหาแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจ และมีกำหนดเข้าปรากฏตัวต่อศาลเอาส์ (Aus Periodical Court) ในวันอังคาร ขณะที่การสอบสวนยังดำเนินต่อไป

แคว้นคารัส พื้นที่ทางใต้สุดของนามิเบีย

แคว้นคารัสเป็นแคว้นที่ตั้งอยู่ทางใต้สุด มีพื้นที่ใหญ่ที่สุด แต่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุดในนามิเบีย เมืองเอกของแคว้นคือคีตมันชูป แคว้นนี้มีพรมแดนระหว่างประเทศติดกับจังหวัดนอร์เทิร์นเคป (Northern Cape) ของแอฟริกาใต้ ทั้งทางตอนใต้และตะวันออก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

หื่นข้ามรุ่น หญิงวัย 42 ข่มขืนยายเฒ่าวัย 58 ปี ตำรวจชี้เป็นคดีผิดปกติ

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

Back to top button