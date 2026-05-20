โต้ข่าวลือ! ภาพยืนยันคนขับรถไฟอยู่ห้องควบคุม-ดึงเบรก ก่อนพุ่งชนรถเมล์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 09:27 น.
ภาพวงจรปิดยืนยันคนขับรถไฟประจำการในห้องควบคุมก่อนชนรถเมล์

ภาพวงจรปิดโต้ข่าวห้องขับว่างเปล่า ยืนยันคนขับรถไฟควบคุมและดึงเบรกก่อนพุ่งชนรถเมล์สาย 206 ตำรวจแจ้งข้อหาหนัก ล่าสุดศาลให้ประกันตัว

จากกรณีที่มีกระแสข่าวและภาพนิ่งจากกล้องวงจรปิดบางมุมที่แสดงให้เห็นว่าห้องคนขับรถไฟบรรทุกสินค้า (แหลมฉบัง-บางซื่อ) ว่างเปล่า ก่อนเกิดเหตุพุ่งชนรถเมล์สาย 206 ล่าสุดมีพนักงานรถไฟรายหนึ่งได้โพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุม เพื่อยืนยันว่า นายสยมพร พนักงานขับรถไฟ ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในห้องขับทางฝั่งขวาจนถึงวินาทีที่พุ่งชนรถเมล์

ภาพหลักฐานระบุว่าพนักงานได้พยายามเบรกจนกระทั่งเกิดการปะทะ ซึ่งแรงกระแทกทำให้หน้าของพนักงานกระแทกได้รับบาดเจ็บด้วย ส่วนภาพที่สื่อนำไปอ้างว่าไม่มีคนขับนั้นเป็นภาพจากฝั่งซ้ายของตัวรถ และภาพบุคคลที่นั่งอยู่ด้านหลังคือพนักงานรักษารถที่ขึ้นมากำกับดูแลบนหัวรถจักรเนื่องจากเป็นขบวนสินค้า สรุปแล้วว่าในขณะเกิดเหตุมีพนักงานประจำการครบตามตำแหน่งที่ถูกต้อง

ส่วน นายสิริภูมิ ช่างเครื่องหรือผู้ช่วยคนขับรถไฟ ซึ่งอยู่ในขบวนเกิดเหตุให้การว่า ในช่วงระยะ 500 เมตรก่อนถึงแยก มองเห็นรถเมล์จอดขวางอยู่แต่ในตอนแรกเข้าใจว่าเป็นป้ายโฆษณาจนกระทั่งขบวนรถเคลื่อนเข้าสู่ระยะ 300 เมตรเห็นว่าเป็นรถเมล์ จึงรีบส่งสัญญาณแจ้งพนักงานขับรถไฟและช่วยกันดึงเบรกทั้งสองคน

ขณะเกิดเหตุรถไฟใช้ความเร็วประมาณ 35-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และยืนยันว่าไม่ได้รับสัญญาณวิทยุสื่อสารหรือเห็นคนโบกธงแดงแต่อย่างใด

ขณะที่ นายอุเทน พนักงานควบคุมเครื่องกั้น ยืนยันกับพนักงานสอบสวนว่า ตนเองได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยโบกธงแดงให้สัญญาณและหันหลังไปกดปุ่มปิดไม้กั้นแล้ว แต่พนักงานขับรถไฟกลับให้การปฏิเสธ อ้างว่าเห็นสัญญาณไฟอนุญาตให้ผ่านได้และไม่เห็นคนโบกธง

ภายหลังการเกิดเหตุมีการตรวจร่างกายของนายสยมพร พนักงานขับรถไฟ มีผลตรวจสารเสพติดเป็นบวก เจ้าตัวยอมรับว่าเสพเป็นประจำ ครั้งละหลายเม็ด อ้างว่าเสพครั้งล่าสุดเมื่อ 10 วันก่อนเกิดเหตุ แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การดังกล่าว เนื่องจากพบประวัติเคยถูกดำเนินคดีข้อหาเสพยาเสพติดมาแล้วเมื่อปี 2562 ในพื้นที่ สน.ทุ่งสง

ตำรวจได้แจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกับคนขับรถไฟ (โดนข้อหาเสพแล้วขับเพิ่ม), พนักงานกั้นถนน และคนขับรถเมล์ ล่าสุดศาลอนุญาตให้ประกันตัวพนักงานขับรถไฟและพนักงานกั้นถนน โดยวางเงินประกันและต้องใส่กำไล EM ทั้งคู่

