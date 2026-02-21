แม่ตั๊ก กรกนก ตัดพ้อหลังหย่า เพิ่งพา ป๋าเบียร์ ไปทำหน้าหลักล้าน แต่โดนไล่ออกจากห้อง
แม่ตั๊ก กรกนก โพสต์ตัดพ้อหลังประกาศหย่า เผยเพิ่งพาสามี ป๋าเบียร์ กานต์พล ไปทำหน้าสูญหลักล้าน แถมดูแลอย่างดี แต่กลับโดนไล่เหมือนหมูเหมือนหมา
ยังคงต้องติดตามกันต่อว่าเรื่องราวข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร สำหรับ แม่ตั๊ก กรกนก และ ป๋าเบียร์ กานต์พล ที่เมื่อวานนี้ (21 ก.พ. 69) จู่ ๆ แม่ตั๊กก็ออกมาพูดถึงเรื่องการหย่า จนหลายคนงงว่าเกิดอะไรขึ้น เนื่องจากทั้งสองเพิ่งจะมีโมเมนต์หวานในวันวาเลนไทน์อยู่เลย โดยแม่ตั๊กเองก็ยืนยันว่า เรื่องนี้ไม่ใช่คอนเทนต์แต่อย่างใด ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้
ล่าสุด แม่ตั๊ก กรกนก ออกมาโพสต์คลิปของ ป๋าเบียร์ กานต์พล ที่นอนพักฟื้นอยู่บนเตียงคนไข้ หลังจากเพิ่งทำศัลยกรรมใบหน้าเสร็จ โดยแม่ตั๊ก โพสต์ข้อความประกอบในคลิปดังกล่าวว่า
“เมื่อ 3 วันที่แล้ว ฉันเพิ่งส่งเค้าไปทำหน้าเกือบ 1 ล้านบาท ฉันใจดีมากนะ ไม่ได้มาทวงค่าทำหน้า แต่ขอให้หล่อ ๆ 55555 แต่แปลกที่คนจ่ายค่าทำหน้ากลับโดนไล่ออกจากห้อง เหมือนหมูเหมือนหมา โถ้ววววว อุตส่าไปป้อนข้าวอีก”
อ้างอิงจาก : FB Kornkanok Suwanbut
