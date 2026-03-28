ไล่ออก หมอวิสัญญี แอบฉีดยาสลบตัวเอง คาห้องผ่าตัด อ้างอยากหลับสบายเหมือนคนไข้
เมืองคาวาซากิไล่ออก วิสัญญีแพทย์ แอบฉีดยาสลบตัวเอง คาห้องผ่าตัด อ้างอยากหลับสบายเหมือนคนไข้ พฤติกรรมผิดจรรยาบรรณร้ายแรงพร้อมสอบสวนดำเนินคดี
เมืองคาวาซากิประเทศญี่ปุ่น ประกาศลงโทษไล่ออกแพทย์ประจำโรงพยาบาลเทศบาลคาวาซากิเมื่อวันที่ 27 มีนาคม เพราะแอบฉีดยาสลบเข้าตัวเองระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในห้องผ่าตัด แถมยังนำยาผสมน้ำเกลือไปฉีดให้คนไข้เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่
ย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว วิสัญญีแพทย์รายนี้มีปัญหาอาการนอนไม่หลับ เขาตัดสินใจเดินออกจากห้องผ่าตัดไปขโมยยาสลบฉีดเข้าตัวเอง เจ้าหน้าที่ไปพบเขานอนหลับอยู่บนโซฟาในห้องพัก ต่อมาได้หยุดงานเพื่อรักษาสุขภาพจนอาการดีขึ้น เขากลับมาทำงานตามปกติในเดือนมกราคมปีนี้
เวลาผ่านไปเพียง 2 วันหลังกลับมาทำงาน แพทย์คนเดิมเริ่มขโมยยาอีกครั้ง เขาดูดยาสลบออกจากกระบอกฉีดยาเพื่อนำกลับบ้าน เขาเติมน้ำเกลือเข้าไปในกระบอกฉีดยาเดิม จากนั้นเขานำตัวยาเจือจางไปฉีดให้ผู้ป่วย โชคดีที่ร่างกายของผู้ป่วยไม่มีอาการผิดปกติ
วันต่อมาพยาบาลสังเกตเห็นพฤติกรรมน่าสงสัยขณะเขากำลังซ่อนยาด้วยวิธีเดียวกัน ทางโรงพยาบาลจึงเรียกตัวมาสอบสวนข้อเท็จจริง แพทย์ชายรับสารภาพถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุ เขาให้การว่า “ผมเห็นผู้ป่วยหลับทันทีหลังได้รับยาสลบอยู่เป็นประจำ ผมแค่อยากนอนหลับสบายแบบนั้นบ้าง”
