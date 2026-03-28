ไล่ออก หมอวิสัญญี แอบฉีดยาสลบตัวเอง คาห้องผ่าตัด อ้างอยากหลับสบายเหมือนคนไข้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 มี.ค. 2569 22:41 น.| อัปเดต: 28 มี.ค. 2569 15:47 น.
50

เมืองคาวาซากิไล่ออก วิสัญญีแพทย์ แอบฉีดยาสลบตัวเอง คาห้องผ่าตัด อ้างอยากหลับสบายเหมือนคนไข้ พฤติกรรมผิดจรรยาบรรณร้ายแรงพร้อมสอบสวนดำเนินคดี

เมืองคาวาซากิประเทศญี่ปุ่น ประกาศลงโทษไล่ออกแพทย์ประจำโรงพยาบาลเทศบาลคาวาซากิเมื่อวันที่ 27 มีนาคม เพราะแอบฉีดยาสลบเข้าตัวเองระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในห้องผ่าตัด แถมยังนำยาผสมน้ำเกลือไปฉีดให้คนไข้เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว วิสัญญีแพทย์รายนี้มีปัญหาอาการนอนไม่หลับ เขาตัดสินใจเดินออกจากห้องผ่าตัดไปขโมยยาสลบฉีดเข้าตัวเอง เจ้าหน้าที่ไปพบเขานอนหลับอยู่บนโซฟาในห้องพัก ต่อมาได้หยุดงานเพื่อรักษาสุขภาพจนอาการดีขึ้น เขากลับมาทำงานตามปกติในเดือนมกราคมปีนี้

เวลาผ่านไปเพียง 2 วันหลังกลับมาทำงาน แพทย์คนเดิมเริ่มขโมยยาอีกครั้ง เขาดูดยาสลบออกจากกระบอกฉีดยาเพื่อนำกลับบ้าน เขาเติมน้ำเกลือเข้าไปในกระบอกฉีดยาเดิม จากนั้นเขานำตัวยาเจือจางไปฉีดให้ผู้ป่วย โชคดีที่ร่างกายของผู้ป่วยไม่มีอาการผิดปกติ

วันต่อมาพยาบาลสังเกตเห็นพฤติกรรมน่าสงสัยขณะเขากำลังซ่อนยาด้วยวิธีเดียวกัน ทางโรงพยาบาลจึงเรียกตัวมาสอบสวนข้อเท็จจริง แพทย์ชายรับสารภาพถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุ เขาให้การว่า “ผมเห็นผู้ป่วยหลับทันทีหลังได้รับยาสลบอยู่เป็นประจำ ผมแค่อยากนอนหลับสบายแบบนั้นบ้าง”

ไล่ออก หมอวิสัญญี แอบฉีดยาสลบตัวเอง คาห้องผ่าตัด อ้างอยากหลับสบายเหมือนคนไข้

ไล่ออก หมอวิสัญญี แอบฉีดยาสลบตัวเอง คาห้องผ่าตัด อ้างอยากหลับสบายเหมือนคนไข้

กลายเป็นศพ ลูกเรือสายการบินดัง หายตัวลึกลับในโคลอมเบีย เปิดเบาะแสสุดท้ายสุดสลด ข่าวต่างประเทศ

กลายเป็นศพ ลูกเรือสายการบินดัง หายตัวลึกลับในโคลอมเบีย เปิดเบาะแสสุดท้ายสุดสลด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูสังคมเสื่อม ข่มขืนนักเรียนชาย 13 มาราธอน ในห้องเรียนที่สามีเคยขอแต่งงาน ก็ไม่เว้น ข่าวต่างประเทศ

ครูสังคมเสื่อม ข่มขืนนักเรียนชาย 13 มาราธอน ในห้องเรียนที่สามีเคยขอแต่งงาน ก็ไม่เว้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มรสุมชีวิต อีซังโบ พระเอกเกาหลี ด่วนจากโลก สู้โรคซึมเศร้า เพิ่งพ้นมลทินคดียา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผลชันสูตรหดหู่หนัก! พนง.โปเกมอนเซ็นเตอร์ ถูกแฟนเก่าบุกทำร้ายก่อนจบชีวิตตาม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำมันแพง เช่าควายแทนเครื่องจักร ข่าวภูมิภาค

ชาวบ้านพลิกเกมสู้น้ำมันแพง เปิดเช่าควายแทนเครื่องจักร เดือนละ 5000

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร.โชว์กร่าง ป้องเพื่อนเมาแล้วขับ ชนดะรถชาวบ้าน ผู้การฯ ศรีสะเกษ จ่อฟันวินัย ข่าว

ตร.โชว์กร่างใส่ร้อยเวร ป้องเพื่อนเมาแล้วขับ ชนดะรถชาวบ้าน ผู้การฯ ศรีสะเกษ จ่อฟันวินัย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทย U23 เฉือนเวียดนาม 1-0 ในศึกซีเอฟเอยูธทัวร์นาเมนต์ ข่าวกีฬา

ฟุตบอลทีมชาติไทย U-23 เฉือน เวียดนาม หวุดหวิด 1-0

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 28 3 69 ดูดวง

3 ราศีจังหวะดวงดาวขาขึ้น ปัญหาการเงินคลี่คลาย มีเกณฑ์ได้โชคก้อนโต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่านถล่มฐานทัพในซาอุฯ บาดเจ็บเพิ่ม 10 นาย ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! อิหร่านถล่มฐานทัพสหรัฐฯ ในซาอุฯ บาดเจ็บ 12 นาย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิดทะเบียนรถ นายกฯ อนุทิน ป้ายขาว ตรงเลขสำคัญ คอหวยไม่พลาดเก็งแนวทางรวย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

รู้แล้ว ไอซ์ ภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย โพสต์ด่าใคร “เลิกสร้างภาพ” ทำคนใส่ใจดราม่า

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเซลหมุนเร็ว ลิตรละ 60 บาท ข่าวการเมือง

ช็อก! แฉเอกสารลับ “หน่วยงานรัฐ” ขอปรับงบดีเซลพุ่งลิตรละ 60 บาท

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุภจี ไทยช่วยไทย เศรษฐกิจ

ผุด “ไทยช่วยไทย” ลดสินค้า 1000 รายการ สูงสุด 50% เริ่ม 1 เม.ย.นี้

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ไดอาน่า สมบัติเจริญ ย้อนไทม์ไลน์ 40 ปีที่สูญเสียสามีไป พิสูจน์สถานะเมียจริง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทินยกมือไหว้ ขอโทษเรื่องน้ำมัน ข่าวการเมือง

อนุทิน ขอโทษประชาชน รับประเมินพลาด! ทำคนใช้น้ำมันป่วน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง การเงิน

ลุ้น 30 มี.ค.นี้ เคาะแจก “บัตรคนจน 100 บาท” ชี้ชัดกลุ่มกระทบหนักสุด

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อาจารย์อ้างนศ.สารภาพรัก ก่อนชิงบอก “I Love You” กลางห้องเรียน สุดท้ายน่วม!

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
พญาเสือสิ้นลาย &quot;ไทเกอร์ วูดส์&quot; ถูกรวบข้อหาเมาแล้วขับ ซิ่งรถพลิกคว่ำกลางฟลอริดา ข่าว

พญาเสือสิ้นลาย “ไทเกอร์ วูดส์” ถูกรวบข้อหาเมาแล้วขับ ซิ่งรถพลิกคว่ำกลางฟลอริดา

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตำรวจ ราชองครักษ์ในพระองค์ 93 ราย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ครบ 1 ปี ตึกสตง.ถล่ม เอาผิดใคร-คดีไปถึงไหนไปแล้วบ้าง ?

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพล่าสุด พิศมัย วิไลศักดิ์ นั่งวีลแชร์ ทำชาวเน็ตคอมเมนต์เป็นห่วงหนัก บันเทิง

ภาพล่าสุด พิศมัย วิไลศักดิ์ นั่งวีลแชร์ ทำชาวเน็ตคอมเมนต์เป็นห่วงหนัก

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผมทรง รวยไม่ไหว ข่าวภูมิภาค

รวยทะลุหัว “FC ตัวจริง” บุกอยุธยา แกะลายผมวลีเด็ดนายกฯ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคา รถไฟ บ ข ส ข่าว

สู้พิษน้ำมันแพง สั่งรถไฟ-บขส. ตรึงราคาช่วงสงกรานต์!

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน ลั่น น้ำมันขึ้น 6 บาทตามกลไกโลก สั่งดึงน้ำมันกลั่นเองเก็บคลัง มั่นใจไทยไม่ขาดแคลน ข่าว

อนุทิน ลั่น น้ำมันขึ้น 6 บาทตามกลไกโลก สั่งดึงน้ำมันกลั่นเองเก็บคลัง มั่นใจไทยไม่ขาดแคลน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 มี.ค. 2569 22:41 น.| อัปเดต: 28 มี.ค. 2569 15:47 น.
50
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มรสุมชีวิต อีซังโบ พระเอกเกาหลี ด่วนจากโลก สู้โรคซึมเศร้า เพิ่งพ้นมลทินคดียา

เผยแพร่: 28 มีนาคม 2569
น้ำมันแพง เช่าควายแทนเครื่องจักร

ชาวบ้านพลิกเกมสู้น้ำมันแพง เปิดเช่าควายแทนเครื่องจักร เดือนละ 5000

เผยแพร่: 28 มีนาคม 2569
ตร.โชว์กร่าง ป้องเพื่อนเมาแล้วขับ ชนดะรถชาวบ้าน ผู้การฯ ศรีสะเกษ จ่อฟันวินัย

ตร.โชว์กร่างใส่ร้อยเวร ป้องเพื่อนเมาแล้วขับ ชนดะรถชาวบ้าน ผู้การฯ ศรีสะเกษ จ่อฟันวินัย

เผยแพร่: 28 มีนาคม 2569
ไทย U23 เฉือนเวียดนาม 1-0 ในศึกซีเอฟเอยูธทัวร์นาเมนต์

ฟุตบอลทีมชาติไทย U-23 เฉือน เวียดนาม หวุดหวิด 1-0

เผยแพร่: 28 มีนาคม 2569
Back to top button