บางจาก แจ้งข่าวดี! เรือน้ำมันดิบ 7 แสนบาร์เรล ฝ่าช่องแคบฮอร์มุซ ถึงไทยปลอดภัย
“บางจาก” แจ้งข่าว เรือบรรทุกน้ำมันดิบ 7 แสนบาร์เรล ถึงท่าเรือศรีราชาอย่างปลอดภัย ยืนยัน มีสต๊อกน้ำมันสำรองผลิตได้นาน 2 เดือน
วันที่ 8 เม.ย. 2569 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เรือบรรทุกน้ำมันดิบจากตะวันออกกลาง ได้เดินทางถึงท่าเรือโรงกลั่นน้ำมัน บางจาก ศรีราชา ด้วยความปลอดภัย และกำลังนำส่งน้ำมันดิบเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่กระบวนการกลั่น ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
การขนส่งครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาน้ำมันดิบตามแผนงานของบริษัทฯ โดยเรือลำดังกล่าว ได้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัยและเดินทางถึงท่าเรือโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา เมื่อคืนวันที่ 7 เมษายน ที่ผ่านมา ช่วยให้การจัดหาน้ำมันดิบสามารถดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ท่ามกลางสถานการณ์ที่ผันผวน ซึ่งน้ำมันดิบจากแหล่งตะวันออกกลางที่บรรทุกมาในเรือลำนี้ มีปริมาณประมาณ 700,000 บาร์เรล
สำหรับการขนส่งและการส่งมอบน้ำมันดิบสำหรับกระบวนการกลั่นของโรงกลั่นทั้งสองของบริษัทฯ ได้แก่ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง และโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา ยังเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีปริมาณน้ำมันดิบสำรองรองรับการผลิตได้ประมาณ 2 เดือน
ขณะที่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานจัดหาพลังงานและการส่งมอบผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างเหมาะสม และพร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์ที่ยังมีความผันผวน
