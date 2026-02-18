การเงินเศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ ก.พ. 69 เงินบำนาญ เงินทหารเกณฑ์ โอนเข้าวันไหน?

เช็กด่วน ปฏิทินเงินเดือนข้าราชการ กุมภาพันธ์ 69 รัฐจ่าย 2 รอบ พร้อมตรวจสอบ เงินบำนาญข้าราชการ – เงินทหาร โอนเข้าวันไหน? ใครรอเงินเข้าไปหมุนเวียนใช้จ่าย วางแผนก่อนเงินขาดมือ

สำหรับ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่เลือกรับเงินเดือนแบบ 2 รอบ เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการเงินในครอบครัวคล่องตัวขึ้น กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดวันโอนเงินเข้าบัญชีในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ดังนี้

  • โอนรอบที่ 1: วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569

  • โอนรอบที่ 2: วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

(หมายเหตุ: สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่แสดงความประสงค์รับเงินเดือนแบบ “รอบเดียว” เงินจะโอนเข้าบัญชีในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมกับรอบที่ 2)

อยากเปลี่ยนใจ เปิดหลักเกณฑ์รับเงินเดือน 2 รอบ ต้องทำอย่างไร?

นโยบายนี้เป็นทางเลือกตามความสมัครใจ หากข้าราชการท่านใดต้องการเปลี่ยนรูปแบบการรับเงิน ไม่ว่าจะจากรอบเดียวเป็น 2 รอบ หรือจาก 2 รอบกลับมาเป็นรอบเดียว สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

  • ช่วงเวลาการยื่นเอกสาร ต้องยื่นเรื่องในช่วงวันที่ 1 – 15 ธันวาคม ของทุกปี

  • สถานที่ยื่น ติดต่อที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่

  • จะเริ่มมีผลในการรับเงินเดือนรอบเดือน มกราคมของปีถัดไป เท่านั้น (หากยื่นไม่ทันช่วงเวลาดังกล่าว ต้องรอรอบปีถัดไป)

เช็กวันจ่าย เงินบำนาญข้าราชการ กุมภาพันธ์ 2569 อดีตข้าราชการเตรียมรับเงิน

ในส่วนของพี่น้องผู้เกษียณอายุราชการ หรือผู้รับบำนาญรายเดือน กรมบัญชีกลางยังคงจ่ายเงินแบบรอบเดียวต่อเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีกำหนดการดังนี้

  • กำหนดจ่ายเงินบำนาญ ก.พ. 69: วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

วันจ่าย เงินบำนาญข้าราชการ กุมภาพันธ์ 2569

เช็กวันจ่ายเงินเดือนทหาร (ทหารกองประจำการ/ทหารเกณฑ์)

สำหรับทหารกองประจำการ กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเดือนเข้าบัญชีผ่านระบบ e-Social Welfare โดยมีกำหนดการที่เกี่ยวข้องกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ดังนี้

  • เงินเดือนทหารฯ ประจำเดือนมกราคม 2569: เงินโอนเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569

  • เงินเดือนทหารฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569: เงินโอนเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569

เงินเดือนข้าราชการ ก.พ. 69 เงินบำนาญ เงินทหารเกณฑ์ โอนเข้าวันไหน?

ท่านที่กำลังรอรับเงินในแต่ละส่วน สามารถนำปฏิทินนี้ไปวางแผนการเงินล่วงหน้า เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายอย่างคล่องตัวตลอดทั้งเดือนครับ

