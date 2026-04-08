ศาลสั่งปรับ! ชายวัยกลางคน บุกโดดบ่อ “หมูเด้ง” ฮิปโปฯแคระ เผยมีความผิดจริง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 11:28 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 11:28 น.
ศาลแขวงชลบุรี พิพากษา ชายวัยกลางคนบุกบ่อ “หมูเด้ง” สั่งปรับ 10,000 บาท สวนสัตว์ฯ ย้ำนักท่องเที่ยวเคารพกฎ ห้ามปีนป่ายเด็ดขาด

วันที่ 8 เม.ย. 2569 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โพสต์ความคืบหน้าผ่านแฟนเพจ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo กรณีที่ชายวัยกลางคนรายหนึ่ง ได้ปีนรั้วกระโดดลงไปในบ่อของ “หมูเด้ง” ฮิปโปโปเตมัสแคระ เพื่อพยายามเข้าใกล้และถ่ายคลิปวิดีโอรวมถึงแม่ฮิปโปฯ โดยระบุว่า

ประกาศ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง กรณีบุกรุกลงในบ่อฮิปโปโปเตมัสแคระ (หมูเด้ง)

ตามที่มีเหตุการณ์บุคคลละเมิดกฎระเบียบ บุกรุกลงไปในบ่อแสดงหมูเด้ง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ขอแจ้งสรุปผลการดำเนินคดีเพื่อสร้างความเข้าใจและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำดังนี้

สรุปคำพิพากษา

  • เหตุการณ์: บุคคลปีนลงไปในส่วนแสดงฮิปโปโปเตมัสแคระ (หมูเด้ง)
  • ผลตัดสิน ศาลแขวงจังหวัดชลบุรี มีคำพิพากษาให้จำเลยมีความผิดจริง (คดีหมายเลขแดงที่ อ1549/2569)
  • บทลงโทษ สั่งปรับเงินจำนวน 10,000 บาท (จำเลยรับสารภาพและชำระค่าปรับแล้ว)

ข้อควรระวังในการเข้าชม

สวนสัตว์ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ และขอเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวทุกท่าน

  • ห้ามปีนป่ายหรือลงไปในบ่อสัตว์ โดยเด็ดขาด
  • ปฏิบัติตามป้ายเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
  • ร่วมกันดูแลสวัสดิภาพของสัตว์ป่า เพื่อให้ “น้องหมูเด้ง” และสัตว์ทุกตัวมีความสุขและปลอดภัย

“ชมความน่ารักอย่างมีระยะห่าง เคารพกฎกติกา เพื่อความปลอดภัยของทุกคน”

โพสต์ความคืบหน้าจากเพจ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
FB/ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo

ข่าวล่าสุด
ไรเดอร์ ไหว้สวย หลังแอบถ่ายลูกค้าสาว-ตัดต่อภาพคู่ อ้างเป็นแฟน ทำหลายคนเข้าใจผิด ข่าว

ไรเดอร์ ไหว้สวย หลังแอบถ่ายลูกค้าสาว-ตัดต่อภาพคู่ อ้างเป็นแฟน ทำหลายคนเข้าใจผิด

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายจ้างวิปริต! ใช้ปืนลมฉีดใส่ถวารหนักแรงงานไทย จนอวัยวะภายในเสียหาย อ้าง “แค่ล้อเล่น”

43 นาที ที่แล้ว
ทัพอากาศ เคลียร์ชัด! บินรบสหรัฐฯ ลงจอดกระบี่ เป็นภารกิจปกติ ไม่เกี่ยวความขัดแย้ง ข่าว

ทัพอากาศ เคลียร์ชัด! บินรบสหรัฐฯ ลงจอดกระบี่ เป็นภารกิจปกติ ไม่เกี่ยวความขัดแย้ง

53 นาที ที่แล้ว
ศาลสั่งปรับ! ชายวัยกลางคน บุกโดดบ่อ &quot;หมูเด้ง&quot; ฮิปโปฯแคระ เผยมีความผิดจริง ข่าว

ศาลสั่งปรับ! ชายวัยกลางคน บุกโดดบ่อ “หมูเด้ง” ฮิปโปฯแคระ เผยมีความผิดจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รู้จัก Ghost Murmur เครื่องมือลับ CIA ตรวจจับหัวใจจากระยะ 64 กม. ช่วยนักบินสหรัฐฯ ที่ถูกยิงตกในอิหร่าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก บทบัญญัติที่ 25 คืออะไร หลังใช้ขู่ทรัมป์ เขี่ยพ้นประธานาธิบดี ข่าวต่างประเทศ

รู้จัก บทบัญญัติที่ 25 คืออะไร หลังใช้ขู่ทรัมป์ เขี่ยพ้นประธานาธิบดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! รฟฟ.สายสีแดง แจงเหตุ เสียงกรี๊ดในห้องคนขับ รับ จนท.หญิง เครียดสะสม ข่าว

รู้แล้ว! ต้นเหตุ เสียงกรี๊ดห้องคนขับรถไฟฟ้าสายสีแดง บริษัทฯ แจง เจ้าหน้าที่เครียดสะสม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอล เดินหน้าถล่มเลบานอน แม้ สหรัฐ ยอมยุดยิงอิหร่าน 2 อาทิตย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมรางฯ สั่งพักงาน คนขับรถไฟฟ้าสายสีแดง หลังกรีดร้องลั่นขบวน คาดเครียดสะสม ข่าว

กรมรางฯ สั่งพักงาน คนขับรถไฟฟ้าสายสีแดง หลังกรีดร้องลั่นขบวน คาดเครียดสะสม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โคเชลล่า 2026 ตารางถ่ายทอด ทุกโชว์นักร้อง เช็กที่นี่ บันเทิง

โคเชลล่า 2026 ตารางถ่ายทอด ทุกโชว์นักร้อง เช็กที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุภจี ขานรับข่าวดีสหรัฐฯ หยุดยิงอิหร่าน 2 สัปดาห์ บริหารจัดการสินค้าต้นทาง-สต๊อกดีขึ้นอ ข่าว

ศุภจี ขานรับข่าวดีสหรัฐฯ หยุดยิงอิหร่าน 2 สัปดาห์ บริหารจัดการสินค้าต้นทาง-สต๊อกดีขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูเขมร ลงคลิปซัด สงกรานต์ไทยลอกเขมร ท้าอธิบายตำราเปลี่ยนปี พ.ศ. ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูเขมร โกหกหน้าตาย สงกรานต์ไทยลอกเขมร ท้าอธิบายตำราเปลี่ยนปี พ.ศ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอลหญิงไทย วอลเลย์บอล

สมพรแจงสาเหตุ นักวอลเลย์บอลหญิงบาดเจ็บ แต่ทำไมยังติดทีมชาติไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! อัยการสูงสุดสั่งฟ้อง สส.ชนนพัฒฐ์ พร้อมพวก คดีฟอกเงิน-เว็บพนัน ข่าว

ด่วน! อัยการสูงสุดชี้ขาด สั่งฟ้อง “ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว” กับพวก คดีฟอกเงิน-เว็บพนัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โบว์ ณัฏฐา&quot; ฟาดฝ่ายค้านเชย หมกมุ่นน้ำมันแพง คนบ่นลด 2 บาท ให้ตื่นดูวิกฤตโลก ข่าวการเมือง

“โบว์ ณัฏฐา” อัดฝ่ายค้านเชย หมกมุ่นน้ำมันแพง คนบ่นลด 2 บาท ให้ตื่นดูวิกฤตโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชิงช้าสวรรค์ถล่มกลางงานวัด ทับร่างนักท่องเที่ยว เจ็บระนาวกว่า 30 ราย หวิดเกิดโศกนาฏกรรมหมู่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหญิงเขมร โดนทัวร์จีนลง ทำคลิปโปรโมทมหาสงกรานต์เขมร ถูกจวกเลียนแบบไทย-กลัวสแกมเมอร์ไม่กล้าไป ข่าว

เจ้าหญิงเขมร โดนทัวร์จีนลง ทำคลิปโปรโมทมหาสงกรานต์เขมร ถูกจวกเลียนแบบไทย-กลัวสแกมเมอร์ไม่กล้าไป

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ เบรกถล่มอิหร่าน 2 สัปดาห์ รับข้อเสนอ 10 ข้อ ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ เบรกถล่มอิหร่าน 2 สัปดาห์ รับข้อเสนอ 10 ข้อ ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลอนทั้งขบวน! สาวผวา เสียงกรี๊ดดังลั่นห้องคนขับรถไฟฟ้าสายสีแดง เคาะถามไร้เสียงตอบ ข่าว

หลอนทั้งขบวน! สาวผวา เสียงกรี๊ดดังลั่นห้องคนขับรถไฟฟ้าสายสีแดง เคาะถามไร้เสียงตอบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 8 เม.ย. 69 เช็กประกาศครั้งที่ 1 ใกล้สงกรานต์ ทองคำยังน่าลงทุนไหม เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 8 เม.ย. 69 เปิดตลาดพุ่งพรวด 1,250 บาท รับสงกรานต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 8 4 69 ดูดวง

3 ราศีสายเบิร์นเตรียมรับทรัพย์ หุ่นเปลี่ยนดวงเปลี่ยน ออร่าเศรษฐีจับ เงินทองไหลเข้าหา

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงสนั่น! หญิงวิดีโอคอล ขณะชาวบ้านถูกน้ำป่าซัดหายต่อหน้า ชาวเน็ตถกเสียงแตก ข่าวต่างประเทศ

ดราม่า หญิงวิดีโอคอล ขณะชาวบ้านถูกน้ำป่าซัดหายต่อหน้า ทำทัวร์ลงสนั่น ชาวเน็ตถกเสียงแตก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉวีรกรรมหลานสาวนายพลอิหร่าน ก่อนโดนจับ ทำกับแฟนหนุ่มเลวร้ายมาก ข่าวต่างประเทศ

แฉวีรกรรมหลานสาวนายพลอิหร่าน ก่อนโดนจับ ทำกับแฟนหนุ่มเลวร้ายมาก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉอีเวนต์ญี่ปุ่น ให้เด็กให้อมถุงยางอนามัย นอนข้างแฟนคลับผู้ใหญ่ ตำรวจลั่นไม่ผิดกฎหมาย ข่าว

แฉอีเวนต์ญี่ปุ่น ให้เด็กอมถุงยางอนามัย นอนข้างแฟนคลับผู้ใหญ่ ตำรวจลั่นไม่ผิดกฎหมาย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เหลือชื่อ 2 อำเภอสุดท้ายในไทย ยังไม่มี 7-11 เพราะสาเหตุนี้ ร้องอ๋อทันที

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายจ้างวิปริต! ใช้ปืนลมฉีดใส่ถวารหนักแรงงานไทย จนอวัยวะภายในเสียหาย อ้าง “แค่ล้อเล่น”

เผยแพร่: 8 เมษายน 2569

รู้จัก Ghost Murmur เครื่องมือลับ CIA ตรวจจับหัวใจจากระยะ 64 กม. ช่วยนักบินสหรัฐฯ ที่ถูกยิงตกในอิหร่าน

เผยแพร่: 8 เมษายน 2569
รู้จัก บทบัญญัติที่ 25 คืออะไร หลังใช้ขู่ทรัมป์ เขี่ยพ้นประธานาธิบดี

รู้จัก บทบัญญัติที่ 25 คืออะไร หลังใช้ขู่ทรัมป์ เขี่ยพ้นประธานาธิบดี

เผยแพร่: 8 เมษายน 2569

อิสราเอล เดินหน้าถล่มเลบานอน แม้ สหรัฐ ยอมยุดยิงอิหร่าน 2 อาทิตย์

เผยแพร่: 8 เมษายน 2569
