ศาลสั่งปรับ! ชายวัยกลางคน บุกโดดบ่อ “หมูเด้ง” ฮิปโปฯแคระ เผยมีความผิดจริง
ศาลแขวงชลบุรี พิพากษา ชายวัยกลางคนบุกบ่อ “หมูเด้ง” สั่งปรับ 10,000 บาท สวนสัตว์ฯ ย้ำนักท่องเที่ยวเคารพกฎ ห้ามปีนป่ายเด็ดขาด
วันที่ 8 เม.ย. 2569 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โพสต์ความคืบหน้าผ่านแฟนเพจ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo กรณีที่ชายวัยกลางคนรายหนึ่ง ได้ปีนรั้วกระโดดลงไปในบ่อของ “หมูเด้ง” ฮิปโปโปเตมัสแคระ เพื่อพยายามเข้าใกล้และถ่ายคลิปวิดีโอรวมถึงแม่ฮิปโปฯ โดยระบุว่า
ประกาศ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง กรณีบุกรุกลงในบ่อฮิปโปโปเตมัสแคระ (หมูเด้ง)
ตามที่มีเหตุการณ์บุคคลละเมิดกฎระเบียบ บุกรุกลงไปในบ่อแสดงหมูเด้ง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ขอแจ้งสรุปผลการดำเนินคดีเพื่อสร้างความเข้าใจและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำดังนี้
สรุปคำพิพากษา
- เหตุการณ์: บุคคลปีนลงไปในส่วนแสดงฮิปโปโปเตมัสแคระ (หมูเด้ง)
- ผลตัดสิน ศาลแขวงจังหวัดชลบุรี มีคำพิพากษาให้จำเลยมีความผิดจริง (คดีหมายเลขแดงที่ อ1549/2569)
- บทลงโทษ สั่งปรับเงินจำนวน 10,000 บาท (จำเลยรับสารภาพและชำระค่าปรับแล้ว)
ข้อควรระวังในการเข้าชม
สวนสัตว์ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ และขอเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวทุกท่าน
- ห้ามปีนป่ายหรือลงไปในบ่อสัตว์ โดยเด็ดขาด
- ปฏิบัติตามป้ายเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
- ร่วมกันดูแลสวัสดิภาพของสัตว์ป่า เพื่อให้ “น้องหมูเด้ง” และสัตว์ทุกตัวมีความสุขและปลอดภัย
“ชมความน่ารักอย่างมีระยะห่าง เคารพกฎกติกา เพื่อความปลอดภัยของทุกคน”
