ไวรัลไกลระดับโลก! คลิปมอบประกาศนียบัตร “สาธิต ม.อ.” ผอ.สู้ชีวิตกับนร.สุดๆ
โมเมนต์ประทับใจชาวเน็ตทั่วโลก เมื่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโอกาสให้เด็กๆ โชว์ท่าทางอิสระขณะรับประกาศนียบัตร งานนี้ผู้อำนวยการโชว์สปิริตรับมุขเด็กทุกช็อตจนกลายเป็นความทรงจำสุดล้ำค่า
กลายเป็นไวรัลที่สร้างรอยยิ้มไปทั่วโลกโซเชียลทั้งในและต่างประเทศ สำหรับบรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตรของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สาธิต ม.อ.) ที่เปลี่ยนภาพจำอันเข้มงวดของพิธีการเดิม ๆ ให้กลายเป็นเวทีแสดงออกถึงตัวตนและความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์
โดยเมื่อวันที่ 4 เม.ย.69 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) โพสต์คลิปวิดีโอของบรรยากาศแห่งวันชื่นคืนสุขของลูกศิษย์จำนวนมาก ซึ่งนร.แต่ละคนได้รับอนุญาตให้แสดงท่าทางท่าโพสอะไรก็ได้ตามสไตล์ของตัวเองก่อนรับใบประกาศนียบัตร ซึ่งมีตั้งแต่ท่าเต้นสุดกวน ท่ามีมจากโซเชียล ไปจนถึงท่าทางสุดสร้างสรรค์ที่เรียกเสียงฮาได้สนั่นหอประชุม
ความน่ารักของคลิปนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในประเทศไทย แต่มีเพจและสื่อต่างชาติหลายแห่งนำไปแชร์ต่อ โดยส่วนใหญ่แสดงความเห็นในเชิงบวกว่านี่คือ “พิธีจบการศึกษาที่ยอดเยี่ยมที่สุด” เพราะนอกจากจะได้รับวุฒิการศึกษาแล้ว นักเรียนทุกคนยังได้รอยยิ้มและความทรงจำดี ๆ ก่อนแยกย้ายไปเติบโตในรั้วมหาวิทยาลัย
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: