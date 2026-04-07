ข่าว

สั่งเด้งแล้ว “ร้อยเวร” สภ.ม่วงสามสิบ เรียกค่าน้ำมันชาวบ้าน ฮึ่มฟันวินัย-อาญาซ้ำ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 17:47 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 17:47 น.
57
ร้อยเวร สภ.ม่วงสามสิบ
ภาพ Facebook

สั่งย้ายด่วนพนักงานสอบสวน สภ.ม่วงสามสิบ เข้าช่วยราชการ ศปก.อุบลฯ หลังพบมูลความจริงเรียกเก็บค่าน้ำมันแลกทำคดีลักทรัพย์ แถมแฉวีรกรรมเก่าขอส่วนแบ่งคดีโกงออนไลน์ โฆษก ตร. ยันงบน้ำมันมีพอ ห้ามอ้างวิกฤตสูบเงินประชาชน

“ปลาเน่าตัวเดียว” ที่ทำเอาสำนักงานตำรวจแห่งชาติสะเทือนหนัก ท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันที่ทุกคนกำลังแบกรับ แต่กลับมีนายตำรวจระดับ “พันตำรวจโท” เมินความเดือดร้อนของราษฎรชนิดสุดทน โดยก่อนหน้านี้ หมูเฟิร์น หมู่ม๊อบ อินฟลูเอนเซอร์สาว โพสต์คลิปเมื่อ 4 เม.ย. เนื่องจากบ้านของญาติถูกโจรงัดเสียหาย แต่พอไปแจ้งความกลับได้รับคำตอบจากร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรม่วงสามสิบว่า หากอยากให้ไปตรวจที่เกิดเหตุต้องเติมน้ำมันให้จนกลายเป็นประเด็นร้อน

ล่าสุด พล.ต.ท. ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษก ตร. ยืนยันว่า กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 สั่งย้ายนายตำรวจรายนี้ไปประจำ ศปก.ภ.จว.อุบลราชธานี ทันที เพื่อขาดจากหน้าที่เดิมและตั้งกรรมการสอบสวน

ประเด็นที่น่าสนใจคือการตอกหน้าพวก “ตำรวจขี้ฉ้อ” ที่ชอบอ้างว่าน้ำมันหลวงไม่พอ โดยโฆษก ตร. ให้ข้อมูลชัดเจนว่า งบประมาณนั้นมีเพียงพอ สตช. จัดสรรงบน้ำมันลงพื้นที่ตลอด และเพิ่งอนุมัติงบเพิ่มเติมในช่วงวิกฤตน้ำมันแพง ยืนยันไม่มี “ไอ้โม่ง” กักตุนน้ำมันหลวงไว้ใช้เองแน่นอน

รวมถึงตำรวจมีเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง การบริการประชาชนคือหน้าที่ “ห้ามเรียกเก็บค่าบริการ” หากน้ำมันหมดจริงต้องขอตามระเบียบ ไม่ใช่ขอจากชาวบ้าน เมื่อแจ้งเหตุ ตำรวจต้องถึงที่เกิดเหตุภายใน 5-15 นาที และต้องมีสายตรวจวิ่งดูแลพื้นที่ตลอด 24 ชม. ห้ามมีภาพรถตำรวจจอดนิ่งเพราะไม่มีน้ำมัน

งานนี้บอกเลยว่า “ไม่จบแค่ย้าย” ครับ เพราะความผิดเข้าข่ายกฎหมายอาญามาตรา 157 (ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่) และมาตรา 149 (เจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์) ซึ่งมีโทษหนักทั้งทางวินัยและอาญา

ด้าน หมูเฟิร์น หมู่ม๊อบ ออกมาโพสต์ล่าสุด (7 เม.ย.) ว่า “พี่ๆตำรวจครีเอเตอร์ที่ด่าหมูเฟิร์น ว่าพูดเอาคอนเท้น !! ด่าปชช ว่า ตollหลตอนนี้ลบโพสกันไปแล้ว ว่าแต่…. ตอนนี้ตื่นกันรึยังคะ แต่ไม่เป็นไรค่ะ หล่อหน้าตาดี ให้อภัย”.

ฝากกดแชร์คลิปนี้หน่อยนะคะ เสียใจมากค่ะที่ได้ยินตำรวจพูดแบบนี้ #หมูเฟิร์นหมู่ม๊อบ ตำรวจ @หมูเฟิร์น ตัวจริง

ภาพ Facebook @หมูเฟิร์น หมู่ม๊อบ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

Back to top button