อาลัย “โส อานนท์” นักร้อง-นักแต่งเพลงชื่อดังเมืองเพชร เสียชีวิต หลังป่วยมะเร็งลำไส้

สิ้นศิลปินเมืองเพชร “โส อานนท์” เสียชีวิตอย่างสงบ ในวัย 65 ปี หลังป่วยมะเร็งลำไส้ อาลัยเจ้าของบทเพลง เด็ดดอกชะโอน
ช่วงบ่ายวันนี้ (7 เม.ย. 69) เพจเฟซบุ๊ก ข่าวเพชรบุรี 24ชั่วโมง ได้โพสต์แจ้งข่าวการสูญเสียอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของจังหวัดเพชรบุรี “โส อานนท์” นักร้อง-นักแต่งเพลงชื่อดังแห่งเมืองเพชร วัย 65 ปี เจ้าของบทเพลง “เด็ดดอกชะโอน”, “รู้เรื่อง” และ “แก่งกระจาน” เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพัก หลังรักษามะเร็งลำไส้นานนับเดือน
โดยครอบครัวเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดประดิษฐ์วนาราม ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี และมีกำหนดพิธีรดน้ำศพในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น.
ก่อนหน้านี้ โส อานนท์ ตรวจพบว่าป่วยเป็น โรคมะเร็งลำไส้ เมื่อปีพ.ศ. 2568 และเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีเป็นเวลาหลายเดือน กระทั่ง 7 เม.ย. 69 โส อานนท์ สิ้นใจอย่างสงบภายในบ้านพัก
ประวัติ โส อานนท์ ศิลปินเพลงตำนานเมืองเพชร
โส อานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2503 เขาเติบโตในครอบครัวละครชาตรี เป็นศิลปินนักร้องและนักแต่งเพลงที่มีผลงานโดดเด่นด้านการสะท้อนวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวจังหวัดเพชรบุรี
โส อานนท์ เป็นเจ้าของบทเพลง เด็ดดอกชะโอน ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวกีฬาวัวลานกีฬาพื้นบ้านของคนเมืองเพชรบุรี ออกมาได้อย่างไพเราะ นอกจากนั้นยังแต่งเพลง “รู้เรื่อง” เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ภาษาถิ่นเมืองเพชรบุรีได้อย่างดีอีกด้วย
ตลอดชีวิตการทำงาน โส อานนท์ เคยได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2553
นอกจากนั้น โส อานนท์ ได้รับ “เข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย” ประจำปี 2563 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในฐานะผู้สนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ จากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ด้วย
โส อานนท์ ไม่เพียงแต่เป็นศิลปินเมืองเพชรเท่านั้น เพราะเขายังเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน “กลุ่มเพื่อนรักจักรยานบ้านพี่โสอานนท์” จัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์โบราณสถานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยร่วมมือกับชุมชนพัฒนาพื้นที่วัดร้าง เช่น วัดท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด ให้กลับมามีความสวยงาม เป็นสถานที่กราบไหว้ และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
อ้างอิงจาก : FB ข่าวเพชรบุรี 24ชั่วโมง
