ข่าวดาราบันเทิง

อาลัย “โส อานนท์” นักร้อง-นักแต่งเพลงชื่อดังเมืองเพชร เสียชีวิต หลังป่วยมะเร็งลำไส้

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 14:16 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 14:25 น.
71
สิ้นศิลปินเมืองเพชร "โส อานนท์" เสียชีวิตอย่างสงบ ในวัย 65 ปีหลังป่วยมะเร็งลำไส้

สิ้นศิลปินเมืองเพชร “โส อานนท์” เสียชีวิตอย่างสงบ ในวัย 65 ปี หลังป่วยมะเร็งลำไส้ อาลัยเจ้าของบทเพลง เด็ดดอกชะโอน

ช่วงบ่ายวันนี้ (7 เม.ย. 69) เพจเฟซบุ๊ก ข่าวเพชรบุรี 24ชั่วโมง ได้โพสต์แจ้งข่าวการสูญเสียอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของจังหวัดเพชรบุรี “โส อานนท์” นักร้อง-นักแต่งเพลงชื่อดังแห่งเมืองเพชร วัย 65 ปี เจ้าของบทเพลง “เด็ดดอกชะโอน”, “รู้เรื่อง” และ “แก่งกระจาน” เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพัก หลังรักษามะเร็งลำไส้นานนับเดือน

โดยครอบครัวเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดประดิษฐ์วนาราม ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี และมีกำหนดพิธีรดน้ำศพในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น.

ก่อนหน้านี้ โส อานนท์ ตรวจพบว่าป่วยเป็น โรคมะเร็งลำไส้ เมื่อปีพ.ศ. 2568 และเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีเป็นเวลาหลายเดือน กระทั่ง 7 เม.ย. 69 โส อานนท์ สิ้นใจอย่างสงบภายในบ้านพัก

สิ้นศิลปินเมืองเพชร โส อานนท์ เสียชีวิตอย่างสงบ ในวัย 65 ปีหลังป่วยมะเร็งลำไส้-4

ประวัติ โส อานนท์ ศิลปินเพลงตำนานเมืองเพชร

โส อานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2503 เขาเติบโตในครอบครัวละครชาตรี เป็นศิลปินนักร้องและนักแต่งเพลงที่มีผลงานโดดเด่นด้านการสะท้อนวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวจังหวัดเพชรบุรี

โส อานนท์ เป็นเจ้าของบทเพลง เด็ดดอกชะโอน ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวกีฬาวัวลานกีฬาพื้นบ้านของคนเมืองเพชรบุรี ออกมาได้อย่างไพเราะ นอกจากนั้นยังแต่งเพลง “รู้เรื่อง” เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ภาษาถิ่นเมืองเพชรบุรีได้อย่างดีอีกด้วย

ตลอดชีวิตการทำงาน โส อานนท์ เคยได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2553

นอกจากนั้น โส อานนท์ ได้รับ “เข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย” ประจำปี 2563 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในฐานะผู้สนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ จากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ด้วย

โส อานนท์ ไม่เพียงแต่เป็นศิลปินเมืองเพชรเท่านั้น เพราะเขายังเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน “กลุ่มเพื่อนรักจักรยานบ้านพี่โสอานนท์” จัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์โบราณสถานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยร่วมมือกับชุมชนพัฒนาพื้นที่วัดร้าง เช่น วัดท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด ให้กลับมามีความสวยงาม เป็นสถานที่กราบไหว้ และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

สิ้นศิลปินเมืองเพชร โส อานนท์ เสียชีวิตอย่างสงบ ในวัย 65 ปีหลังป่วยมะเร็งลำไส้-3

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB ข่าวเพชรบุรี 24ชั่วโมง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 14:16 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 14:25 น.
71
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button