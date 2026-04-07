ชื่นชมล้นหลาม! ม.มหิดล ไฟเขียว ลางานดูแลครอบครัววาระสุดท้าย 30 วัน รับเงินเดือนเต็ม
แห่ชื่นชมประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบสวัสดิการให้พนักงานลางานดูแลคนในครอบครัว ป่วยระยะสุดท้ายได้สูงสุด 30 วันต่อเนื่อ โดยไม่หักเงินเดือน เพื่อประคับประคองวาระสุดท้ายของชีวิต
มหาวิทยาลัยมหิดลออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการลาหยุดงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2569 ผู้คนจำนวนมากชื่นชมสาระสำคัญในหมวด 9 ว่าด้วยการลาเพื่อดูแลบุคคลในครอบครัวในระยะสุดท้าย
ประกาศฉบับนี้กำหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถลางานไปดูแล พ่อ แม่ ลูก คู่สมรส ที่เจ็บป่วยในระยะสุดท้าย หรืออยู่ในช่วงดูแลประคับประคองใกล้เสียชีวิต การลาจะช่วยแบ่งเบาภาระความเครียดของพนักงานที่ต้องเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบาก
พนักงานมีสิทธิลาเพื่อดูแลคนในครอบครัวได้ปีละไม่เกิน 30 วันต่อเนื่องกัน มหาวิทยาลัยจะยังคงจ่ายเงินเดือนตามปกติ หากพนักงานมีความจำเป็นต้องลาเกิน 30 วัน พวกเขาสามารถยื่นขอลาต่อได้โดยไม่ได้รับเงินเดือน ผู้มีอำนาจจะใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติ พนักงานสามารถใช้สิทธินี้ดูแลคนในครอบครัวระยะสุดท้ายได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งบุคคล
ขั้นตอนการใช้สิทธิ พนักงานต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นก่อนหยุดงาน พนักงานต้องแนบหลักฐานใบรับรองการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากแพทย์ผู้มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมประกอบการพิจารณา เมื่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติแล้วพนักงานจึงจะหยุดงานได้ หากบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตก่อนครบกำหนดเวลาลา พนักงานต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบภายใน 3 วัน
สังคมชื่นชมสวัสดิการดังกล่าวถึงความใส่ใจขององค์กร เข้าใจความจำเป็นทางจิตใจรวมถึงภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน ถือเป็นก้าวสำคัญของการดูแลบุคลากรที่องค์กรอื่นสามารถนำไปเป็นต้นแบบได้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: