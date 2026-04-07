ข่าว

ชื่นชมล้นหลาม! ม.มหิดล ไฟเขียว ลางานดูแลครอบครัววาระสุดท้าย 30 วัน รับเงินเดือนเต็ม

Aindravudh เผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 14:13 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 14:16 น.
74
ชื่นชมล้นหลาม! ม.มหิดล ไฟเขียว ลางานดูแลครอบครัววาระสุดท้าย 30 วัน รับเงินเดือนเต็ม

แห่ชื่นชมประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบสวัสดิการให้พนักงานลางานดูแลคนในครอบครัว ป่วยระยะสุดท้ายได้สูงสุด 30 วันต่อเนื่อ โดยไม่หักเงินเดือน เพื่อประคับประคองวาระสุดท้ายของชีวิต

มหาวิทยาลัยมหิดลออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการลาหยุดงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2569 ผู้คนจำนวนมากชื่นชมสาระสำคัญในหมวด 9 ว่าด้วยการลาเพื่อดูแลบุคคลในครอบครัวในระยะสุดท้าย

ประกาศฉบับนี้กำหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถลางานไปดูแล พ่อ แม่ ลูก คู่สมรส ที่เจ็บป่วยในระยะสุดท้าย หรืออยู่ในช่วงดูแลประคับประคองใกล้เสียชีวิต การลาจะช่วยแบ่งเบาภาระความเครียดของพนักงานที่ต้องเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบาก

พนักงานมีสิทธิลาเพื่อดูแลคนในครอบครัวได้ปีละไม่เกิน 30 วันต่อเนื่องกัน มหาวิทยาลัยจะยังคงจ่ายเงินเดือนตามปกติ หากพนักงานมีความจำเป็นต้องลาเกิน 30 วัน พวกเขาสามารถยื่นขอลาต่อได้โดยไม่ได้รับเงินเดือน ผู้มีอำนาจจะใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติ พนักงานสามารถใช้สิทธินี้ดูแลคนในครอบครัวระยะสุดท้ายได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งบุคคล

ขั้นตอนการใช้สิทธิ พนักงานต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นก่อนหยุดงาน พนักงานต้องแนบหลักฐานใบรับรองการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากแพทย์ผู้มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมประกอบการพิจารณา เมื่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติแล้วพนักงานจึงจะหยุดงานได้ หากบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตก่อนครบกำหนดเวลาลา พนักงานต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบภายใน 3 วัน

สังคมชื่นชมสวัสดิการดังกล่าวถึงความใส่ใจขององค์กร เข้าใจความจำเป็นทางจิตใจรวมถึงภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน ถือเป็นก้าวสำคัญของการดูแลบุคลากรที่องค์กรอื่นสามารถนำไปเป็นต้นแบบได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 14:13 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 14:16 น.
74
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น

Back to top button