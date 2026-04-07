อาลัย ปิ่นนเรศ ดาราอาวุโส ละครพื้นบ้าน เสียชีวิตด้วยปอดอักเสบ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 08:59 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 08:59 น.
วงการบันเทิงสูญเสีย ปิ่นนเรศ ศรีนาคาร นักแสดงอาวุโสละครจักรๆ วงศ์ๆ เสียชีวิตด้วยอาการปอดอักเสบในวัย 100 ปี

วงการบันเทิงไทยสูญเสียศิลปินอาวุโสอีกครั้ง ปิ่นนเรศ ศรีนาคาร นักแสดงละครพื้นบ้านจักรๆ วงศ์ๆ เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยสิริอายุ 100 ปี เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 6 เมษายน 2569 อ้อม นิศาลักษณ์ ศรีนาคาร ลูกสาว เป็นผู้แจ้งข่าวเศร้าการจากไปของคุณพ่อ

ก่อนหน้านี้ครอบครัวนำตัวคุณพ่อปิ่นนเรศเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี แพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการปอดอักเสบ แพทย์ต้องทำการเจาะคอเพื่อให้ออกซิเจนดูแลอาการอย่างใกล้ชิด ทว่าสุดท้ายท่านก็จากไปอย่างสงบ เพจเฟซบุ๊ก ดาราภาพยนตร์ ร่วมโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียบุคลากรทรงคุณค่าของวงการบันเทิงในครั้งนี้

ครอบครัวกำหนดจัดพิธีรดน้ำศพในวันที่ 6 เมษายน เวลา 16.00 น. ณ ศาลา 4 วัดอุทัยธาราม พร้อมจัดพิธีสวดพระอภิธรรมในเวลา 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรมจะมีต่อเนื่องในเวลา 18.30 น. ไปจนถึงวันที่ 8 เมษายน

ทางครอบครัวมีความจำเป็นต้องย้ายสถานที่ประกอบพิธีฌาปนกิจ เนื่องจากเมรุของวัดอุทัยธารามชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ พิธีฌาปนกิจจะมีขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น. ณ วัดดิสหงษาราม หรือวัดมักกะสัน

อาลัย ปิ่นนเรศ ดาราอาวุโส ละครพื้นบ้าน เสียชีวิตด้วยปอดอักเสบ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 08:59 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 08:59 น.
68
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

