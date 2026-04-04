อาลัย เอ็มเมืองพาน เลขาคนสนิท อ.เฉลิมชัย ขี่จยย.หลุดโค้ง เสียชีวิต เตรียมฌาปนกิจวัดร่องขุ่น

GIFT T. เผยแพร่: 04 เม.ย. 2569 10:31 น.| อัปเดต: 04 เม.ย. 2569 10:31 น.
63
อาลัย เอ็มเมืองพาน เลขาคนสนิท อ.เฉลิมชัย ขี่จยย.หลุดโค้ง เสียชีวิต เตรียมฌาปนกิจวัดร่องขุ่น

อาลัย เอ็มเมืองพาน เลขาฯ คนสนิท อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ขี่จยย.หลุดโค้ง เสียชีวิตคาที่ เตรียมฌาปนกิจวัดร่องขุ่น

วันที่ 4 เมษายน 2569 เพจ ข่าวเวิร์คพอยท์ 23 รายงานว่า เมื่อช่วงค่ำวานนี้ (3 เม.ย. 69) ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บิ๊กไบก์เสียหลักหลุดโค้ง เสียชีวิต บริเวณเส้นทางลงเขื่อนแม่สรวย พื้นที่บ้านตีนดอย ม.8 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ตรวจสอบข้อมูลพบว่าผู้เสียชีวิต คือ นายนรินทร ทามาส หรือ เอ็มเมืองพาน เลขาฯ ส่วนตัวและคนสนิทของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดังแห่งจังหวัดเชียงราย

ซึ่งทาง อ.เฉลิมชัย ได้รับทราบข่าวเศร้าในครั้งนี้แล้ว แต่ท่านอยู่ในระหว่างท่องเที่ยวอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นกับครอบครัว จึงได้มีการสั่งการให้นำร่างของ เอ็มเมืองพาน มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย และกำหนดประกอบพิธีฌาปนกิจในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569 นับว่าเป็นครั้งแรกที่จะมีการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพ และฌาปนกิจในพื้นที่วัดร่องขุ่นนับตั้งแต่สร้างเสร็จ

อาลัย เอ็มเมืองพาน เลขาคนสนิท อ.เฉลิมชัย ขี่จยย.หลุดโค้ง เสียชีวิต

เอ็มเมืองพาน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่สนิทและใกล้ชิดกับ อาจารย์เฉลิมชัย เป็นอย่างมาก เขาได้รับความไว้วางใจจากอาจารย์ในทุก ๆ เรื่อง จะติดตามร่วมเดินทางไปกับอ.เฉลิมชัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการออกไปขัชี่รถจักรยานยนต์ท่องเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อย ๆ ซึ่งเป็นภาพที่ชินตามาก ๆ ที่จะเห็น อ.เฉลิมชัย และ เอ็มเมืองพาน พร้อมกันตลอด ทั้งเขายังเป็นแอดมินเพจ “ตามติด ชีวิต อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์” ที่ผู้ติดตามกว่า 5 แสนคนอีกด้วย

อาลัย เอ็มเมืองพาน เลขาคนสนิท อ.เฉลิมชัย ขี่จยย.หลุดโค้ง เสียชีวิต-1

อ้างอิงจาก : FB ข่าวเวิร์คพอยท์ 23, นรินทร ทามาส

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 เม.ย. 2569 10:31 น.| อัปเดต: 04 เม.ย. 2569 10:31 น.
63
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

