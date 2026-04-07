หม่ำ จ๊กมก เข้าเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา พร้อมพี่น้องในวงการ เปิ้ล ณภัทร เผยคลิปอบอุ่น

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 13:43 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 13:43 น.
หม่ำ จ๊กมก นำทีมเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการตลก เข้าเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา ส่งกำลังใจในวันที่ป่วย ด้านลูกสาว เปิ้ล ณภัทร เผยคลิปสุดอบอุ่น

เรียกได้ว่าคนในวงการตลกอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่จริง ๆ และไม่มีว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัว ทุกคนที่เหลือก็พร้อมจะซัพพอร์ตกันตลอดเวลา เช่นเดียวกับ เด๋อ ดอกสะเดา ในวันนี้ที่เขานอนป่วยอยู่บนเตียงคนไข้ด้วยอาการสโตรก ก็จะมีคนในการแวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจกันอยู่เรื่อย ๆ

ล่าสุด 6 เมษายน 2569 เปิ้ล ณภัทร ลูกสาวของ เด๋อ ดอกสะเดา ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นโมเมนต์แสนอบอุ่นที่ หม่ำ จ๊กมก ได้เดินทางมาเข้าเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา โดยเดินทางมาพร้อมกับเป็ด เชิญยิ้ม, กิ๊ฟ โคกคูน ซึ่งทาง เปิ้ล ณภัทร ระบุแคปชั่นประกอบด้วยความตื้นตันใจแทนคุณพ่อว่า “ขอขอบคุณ อาเป็ด พี่หม่ำ อากิ๊ฟ อาสอนและทุกท่านที่มาเยี่ยมคุณพ่อวันนี้นะคะ..มาสร้างความเฮฮา มาเล่นมุกตลกเก่าๆ…คุณพ่อมีความสุขมากค่ะ”

หลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้ไม่นานก็มีชาวเน็ต และแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับตลกรุ่นใหญ่กันอย่างล้นหลาม ทั้งยังชื่นชมสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของคนในวงการตลกที่อบอุ่นมาก ๆ ไม่เคยไม่ใครทิ้งกันเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

อ้างอิงจาก : FB Naphat Sukjaivasu

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

