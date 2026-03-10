น้ำตาซึม! เปิดคลิปล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา ฮึดสู้ฝึกยืน โดยมี ถั่วแระ เคียงข้างไม่ห่าง
ภาพสุดซาบซึ้งใจวงการตลก "เด๋อ ดอกสะเดา" ทำกายภาพฝึกยืนหลังป่วยสโตรก ใบหน้าเปื้อนยิ้มสดชื่น โดยมีเพื่อนแท้ "ถั่วแระ เชิญยิ้ม" คอยกุมมือให้กำลังใจ สัญญาณฟื้นตัวดีเยี่ยม
ถือเป็นภาพที่ทำให้แฟนคลับและคนรักตลกไทยทั่วประเทศต้องยิ้มตามทั้งน้ำตา เมื่อได้เห็นความเข้มแข็งของศิลปินตลกชั้นครูอย่าง เด๋อ ดอกสะเดา ที่กำลังลุกขึ้นสู้กับอาการป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โดยมีพลังใจสำคัญจากครอบครัวและเพื่อนพ้องร่วมวงการที่กอดคอกันแน่นไม่ยอมปล่อย
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา เฟซบุ๊กเพจ คลินิกแพทย์วสุวัฒน์ ฟื้นฟูสมอง อัมพฤกษ์อัมพาต ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมวลแห่งความอบอุ่น ซึ่งเป็นภาพการทำกายภาพบำบัดของ อาเด๋อ ดอกสะเดา ที่กำลังเข้ารับการฟื้นฟูร่างกายอย่างใกล้ชิด
สิ่งที่ทำให้คลิปนี้ซาบซึ้งกินใจผู้ชมอย่างมาก ไม่ใช่เพียงแค่ภาพการลุกขึ้นสู้ของผู้ป่วย แต่คือภาพของ ถั่วแระ เชิญยิ้ม เพื่อนร่วมวงการที่ผูกพันกันมาอย่างยาวนาน ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนถึงขอบเตียง ในคลิปปรากฏภาพของอาถั่วแระที่คอยยืนอยู่เคียงข้าง คอยส่งเสียงเชียร์ และส่งรอยยิ้มเพื่อให้กำลังใจอาเด๋อในทุกย่างก้าวของการฝึกยืน เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงคำว่า มิตรภาพแท้ ที่ไม่เคยทอดทิ้งกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วย
จากคลิปวิดีโอ แฟนๆ ต่างโล่งใจและชื่นใจเมื่อได้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของตำนานตลกไทยท่านนี้ อาเด๋อมีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสขึ้นมาก แววตาเต็มไปด้วยความหวังและพลังแห่งการนักสู้ สามารถพยายามฝึกยืนและจัดระเบียบร่างกายได้ดีขึ้นตามลำดับ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเพจคลินิกได้ส่งผ่านข้อความอันอบอุ่นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัว โดยระบุแคปชั่นสุดซึ้งไว้ว่า
“คุณเด๋อฝึกยืน หน้าตาสดชื่นค่ะ เป็นกำลังใจให้คุณเด๋อ คุณเปิ้ล(ลูกสาว) นะคะ สู้สู้ค่ะ”
ท่ามกลางความห่วงใยที่ส่งตรงมาจากทั้งเหล่าศิลปิน ดารา และแฟนคลับทั่วประเทศที่เติบโตมากับเสียงหัวเราะของ เด๋อ ดอกสะเดา คลิปวิดีโอนี้ได้กลายเป็นดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจ ที่ทำให้ทุกคนเชื่อมั่นว่า ด้วยกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากคนรอบข้างและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ อาเด๋อจะสามารถกลับมาแข็งแรงและสร้างรอยยิ้มให้กับพวกเราได้อีกครั้งอย่างแน่นอน
ข้อมูลจาก : FB/คลินิกแพทย์วสุวัฒน์ ฟื้นฟูสมอง อัมพฤกษ์อัมพาต
