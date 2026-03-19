เปิ้ล นาคร-จูน กษมา เหมาซื้อน้ำมันเหลือง 500 ขวด ช่วยค่ารักษา เด๋อ ดอกสะเดา

น่าชื่นชม เปิ้ล นาคร-จูน กษมา เหมาซื้อน้ำมันเหลือง 500 ขวด เกินครึ่งล้าน ช่วยค่ารักษา เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรก
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ของครอบครัวคนบันเทิงที่ไม่เคยทอดทิ้งกันในวันที่ยากลำบากจริง ๆ เมื่อล่าสุด เป็ด เชิญยิ้ม ดาราตลกชื่อดังออกมาโพสต์ขอบคุณน้ำใจของ เปิ้ล นาคร และ จูน กษมา ที่ส่งมาถึง เด๋อ ดอกสะเดา ตลกรุ่นใหญ่ซึ่งกำลังนอนรักษาตัวหลังล้มป่วยสโตรก
เป็ด เชิญยิ้ม ระบุข้อความขอบคุณ เปิ้ล นาคร และ จูน กษมา ว่า “ขอบคุณ เปิ้ล นาคร ศิลาชัย (หม้อแม่จูน) ที่ซื้อน้ำมันเหลืองของ เด๋อ ดอกสะเดา ในจำนวนม 500 ขวด เป็นเงิน 64,500 บาท เพื่อให้พี่เด๋อรักษาตัวพวกเราชาวตลก ต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูง ขอบคุณครับ”
