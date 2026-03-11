เป็ด-โย่ง-พวง นำทีมเพื่อนตลกเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา โมเมนต์อบอุ่นเคล้าเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม

เป็ด เชิญยิ้ม นำทีมเพื่อนตลกเข้าเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา เผยโมเมนต์อบอุ่นเคล้าเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม กำลังใจเต็มเปี่ยม ลุ้นข่าวดีเร็ว ๆ นี้
หลังจากที่ตลกอาวุโส เด๋อ ดอกสะเดา ล้มป่วยหนักด้วยโรคหลอดเลือกสมองต้องเข้ารับการรักษาอย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาล โดยมี เปิ้ล ณภัทร ลูกสาวคนโตที่เกิดกับภรรยาคนแรก ้เฝ้าดูแลไม่ห่างตามที่ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ล่าสุด 10 มี.ค. 69 มีรายงานว่าเพื่อนพี่น้องในวงการตลกได้รวมตัวกันเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ เด๋อ ดอกสะเดา ถึงข้างเตียง ไม่ว่าจะเป็น เป็ด เชิญยิ้ม, โย่ง เชิญยิ้ม, พวง เชิญยิ้ม, ตี๋ ดอกสะเดา, ยาว อยุธยา, สุเทพ สีใส และอีกหลายท่าน โดยบรรยากาศในห้องพักผู้ป่วยวันนี้ดูมีชีวิตชีวามากเป็นพิเศษ
ทางด้าน เด๋อ ดอกสะเดา เมื่อได้เห็นเพื่อนพ้องในวงการมาเยี่ยมก็มีสีหน้าสดใส ยิ้มแย้ม หัวเราะร่าไปกับทุก ๆ คน ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ทั้งคนเข้าเยี่ยม และคนป่วย งานนี้บอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นมาก ๆ แสดงให้เห็นว่าครอบครัวตลกไม่ทอดทิ้งกันจริง ๆ กำลังใจดีขนาดนี้อีกไม่นานอาเด๋อคงจะหายป่วย และกลับมาสร้างเสียงหัวเราะให้แฟนคลับได้เหมือนเดิมแน่นอน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- น้ำตาซึม! เปิดคลิปล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา ฮึดสู้ฝึกยืน โดยมี ถั่วแระ เคียงข้างไม่ห่าง
- จตุรงค์ พูดถึง เด๋อ ดอกสะเดา ยันเป็นคนดี-ไม่มีเรื่องผู้หญิง หลังดราม่าปัญหาครอบครัว
- ลูกสาว เด๋อ ดอกสะเดา ลั่น พ่อตอบโต้ไม่ได้ ขวัญ ยัน บริสุทธิ์ใจ ไม่ใช่โลกใบที่ 2
อ้างอิงจาก :
ติดตาม The Thaiger บน Google News: