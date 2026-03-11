ข่าวดาราบันเทิง

เป็ด-โย่ง-พวง นำทีมเพื่อนตลกเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา โมเมนต์อบอุ่นเคล้าเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม

เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 09:32 น.
เพื่อนตลกเข้าเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา เผยโมเมนต์อบอุ่นเคล้าเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม

เป็ด เชิญยิ้ม นำทีมเพื่อนตลกเข้าเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา เผยโมเมนต์อบอุ่นเคล้าเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม กำลังใจเต็มเปี่ยม ลุ้นข่าวดีเร็ว ๆ นี้

หลังจากที่ตลกอาวุโส เด๋อ ดอกสะเดา ล้มป่วยหนักด้วยโรคหลอดเลือกสมองต้องเข้ารับการรักษาอย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาล โดยมี เปิ้ล ณภัทร ลูกสาวคนโตที่เกิดกับภรรยาคนแรก ้เฝ้าดูแลไม่ห่างตามที่ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้

ล่าสุด 10 มี.ค. 69 มีรายงานว่าเพื่อนพี่น้องในวงการตลกได้รวมตัวกันเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ เด๋อ ดอกสะเดา ถึงข้างเตียง ไม่ว่าจะเป็น เป็ด เชิญยิ้ม, โย่ง เชิญยิ้ม, พวง เชิญยิ้ม, ตี๋ ดอกสะเดา, ยาว อยุธยา, สุเทพ สีใส และอีกหลายท่าน โดยบรรยากาศในห้องพักผู้ป่วยวันนี้ดูมีชีวิตชีวามากเป็นพิเศษ

ทางด้าน เด๋อ ดอกสะเดา เมื่อได้เห็นเพื่อนพ้องในวงการมาเยี่ยมก็มีสีหน้าสดใส ยิ้มแย้ม หัวเราะร่าไปกับทุก ๆ คน ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ทั้งคนเข้าเยี่ยม และคนป่วย งานนี้บอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นมาก ๆ แสดงให้เห็นว่าครอบครัวตลกไม่ทอดทิ้งกันจริง ๆ กำลังใจดีขนาดนี้อีกไม่นานอาเด๋อคงจะหายป่วย และกลับมาสร้างเสียงหัวเราะให้แฟนคลับได้เหมือนเดิมแน่นอน

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

