โบว์ เมลดา เล่านาทีช็อก เผยความลับ มีมดลูก 2 อัน ไตข้างเดียว

โบว์ เมลดา เผยความลับมีมดลูก 2 อัน ไตข้างเดียว อาเล็กให้กำลังใจไม่ห่าง แฟนคลับแห่ห่วงหลังรู้ข่าว
นางเอกสาว โบว์ เมลดา ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุขภาพของตนเอง เล่าว่าเพิ่งทราบความลับของร่างกายเมื่อช่วงอายุ 20 ต้น ตอนนั้นมีประจำเดือนปริมาณมาก อาการผิดปกติกินระยะเวลานาน ทวีความรุนแรงถึงขั้นปวดท้องหนักจนเป็นลมล้มลงในห้องน้ำ สาเหตุมาจากเลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่ทัน
โบว์ตื่นขึ้นมาในสภาพตัวซีดเผือดนอนอยู่บนพรมเช็ดเท้า ตนคิดว่าหากคุณแม่ไม่เข้ามาพบ อาจจะหลับหมดสติไปเลย
แพทย์ทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียด ผลการส่องกล้องพบว่า นางเอกดังมีช็อกโกแลตซีสต์ที่มดลูกข้างซ้าย สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจยิ่งกว่าคือแพทย์พบว่าโบว์มีมดลูกพร้อมปากมดลูกถึง 2 ข้าง ซ้ำร้าย ยังมีไตเพียงข้างเดียว ทว่านับเป็นความโชคดีที่ไตข้างดังกล่าวมีความแข็งแรงสมบูรณ์ มีขนาดใหญ่เท่ากับไต 2 ข้างรวมกัน
สำหรับภาวะมดลูกแฝด โบว์ยืนยันว่า ตนมีลูกได้ตามปกติ แต่อาจมีความเสี่ยงเรื่องการคลอดก่อนกำหนด หรือภาวะมดลูกเบียดกัน โดยตั้งครรภ์ได้ทั้งสองฝั่ง หรืออาจได้ลูกแฝดคนละฝา
ปัจจุบันโบว์ต้องรับประทานฮอร์โมนเพื่อปรับสภาพร่างกาย เข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ฝากเตือนผู้หญิงทุกคนว่า “อยากให้ความสำคัญเรื่องนี้เหมือนมะเร็งเต้านม ถ้าปวดท้องอย่าทน อย่ากังวลเรื่องพรหมจรรย์จนไม่กล้าหาหมอ เพราะมดลูกแฝดทำให้เสี่ยงเป็นช็อกโกแลตซีสต์ง่ายกว่าคนอื่น”
เรื่องราวสุขภาพของนางเอกสาวทำให้แฟนคลับแสดงความเป็นห่วงจำนวนมาก เจ้าตัวตั้งใจนำประสบการณ์นี้มาเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้หญิงหันมาใส่ใจสุขภาพภายใน แพทย์ยืนยันว่าเธอสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ต้องดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงในระยะยาว
ด้าน อาเล็ก ธีรเดช แฟนหนุ่ม คอยอยู่เคียงข้างให้กำลังใจเสมอ เปิดเผยว่ารู้สึกภูมิใจในตัวโบว์ที่กล้าออกมาแบ่งปันเรื่องราวสำคัญนี้ต่อสาธารณะ ความรักรวมถึงกำลังใจจากคนรักเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ทำให้ทั้งคู่ก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆ ไปด้วยพลังบวก
