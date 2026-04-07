วิธีเช็กปั๊มไหนยังมีน้ำมัน รับมาตรการปิดปั๊มกลางคืน 4 ทุ่มถึงตี 5 หลังสงกรานต์

แนะคนใช้รถโหลด Fuel Now และ PumpRadar วางแผนก่อนเดินทาง หลัง ครม.นัดพิเศษ 6 เม.ย. ไฟเขียวมาตรการเปิด-ปิดสถานีบริการน้ำมันตามเวลา คาดเริ่มบังคับใช้หลังสงกรานต์
หลังจากที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศเตรียมใช้มาตรการ ปิด-เปิด ปั๊มน้ำมัน ในช่วงเวลา 22.00–05.00 น. โดยคาดว่าจะเริ่ม หลังวันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป (หลังสงกรานต์)
มาตรการดังกล่าวอยู่ภายใต้ พ.ร.ก. แก้ไขป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะนำมาใช้บางส่วน นอกจากนี้ ครม. ยังมอบให้กระทรวงการคลังศึกษาความเหมาะสมในการปรับลดค่าการกลั่นและภาษีสรรพสามิตน้ำมัน พร้อมไฟเขียวให้ข้าราชการทำงานนอกสถานที่ (Work from Anywhere) ได้ทันที
ย้อนดูแนวทางปิดปั๊ม 4 ทุ่ม ที่ ครม. รับทราบไว้ก่อนหน้า
แนวทางกำหนดเวลาปิดปั๊มน้ำมันไม่ใช่เรื่องใหม่ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 ครม. เคยรับทราบแนวทางมาตรการลดการใช้พลังงาน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยหากสถานการณ์ตะวันออกกลางยกระดับความรุนแรงขึ้น อาจบังคับให้สถานีบริการน้ำมันปิดไม่เกินเวลา 22.00 น. (4 ทุ่ม) ยกเว้นสถานีบริการบนทางหลวงสายหลัก
ขณะนั้น นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ย้ำว่า มาตรการปิดปั๊มหลัง 4 ทุ่ม จะใช้เฉพาะกรณีสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตเท่านั้น ปัจจุบันยังให้ปั๊มเปิดตามปกติ และปริมาณน้ำมันสำรองยังมีมากกว่า 3 เดือน
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดจากการประชุม ครม. นัดพิเศษเมื่อวันที่ 6 เมษายน ท่าทีของรัฐบาลชัดเจนขึ้นว่าจะเริ่มบังคับใช้มาตรการเปิด-ปิดปั๊มตามเวลาจริงหลังสงกรานต์ แม้รายละเอียดเรื่องเวลาที่แน่ชัดยังต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการ
Fuel Now แพลตฟอร์มภาครัฐเช็กปั๊มน้ำมันทั่วประเทศ
ท่ามกลางสถานการณ์ที่ปั๊มน้ำมันหลายแห่งเปิด-ปิดไม่แน่นอน กรมธุรกิจพลังงานเปิดตัวแพลตฟอร์ม “Fuel Now (เชื้อเพลิงเดี๋ยวนี้)” เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 ผ่านเว็บไซต์ fuel-now.doeb.go.th เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบสถานะสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ
Fuel Now ทำงานในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ไม่ต้องดาวน์โหลด เปิดผ่านเบราว์เซอร์บนมือถือได้ทันที ฟีเจอร์หลักประกอบด้วย การค้นหาปั๊มน้ำมันตามจังหวัด อำเภอ หรือรัศมีรอบตัว, เลือกแบรนด์ปั๊มและชนิดน้ำมันที่ต้องการ, แสดงสถานะเปิด-ปิดของแต่ละสถานี พร้อมระบุเวลาอัปเดต โดยข้อมูลอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐและแพลตฟอร์ม PumpRadar
ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน ตัวแอปพลิเคชันบนมือถือยังไม่เปิดให้ดาวน์โหลด ใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น
วิธีใช้ Fuel Now เช็กปั๊มน้ำมันใกล้บ้าน
ขั้นตอนใช้งาน Fuel Now ไม่ซับซ้อน เริ่มจากเปิดเบราว์เซอร์บนมือถือ เข้าเว็บไซต์ fuel-now.doeb.go.th จากนั้นเลือกจังหวัดและอำเภอที่ต้องการ หรือกดปุ่ม “ค้นหาสถานีบริการน้ำมันใกล้ฉัน” เพื่อให้ระบบระบุตำแหน่งอัตโนมัติ เลือกแบรนด์ปั๊มและชนิดน้ำมัน แผนที่จะแสดงโลโก้ปั๊มน้ำมันที่ยังเปิดให้บริการ พร้อมจำนวนปั๊มที่มีน้ำมันและไม่มีน้ำมัน
PumpRadar แพลตฟอร์มภาคประชาชนรายงานสถานะปั๊มแบบเรียลไทม์
อีกเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วคือ PumpRadar (thaipumpradar.com) พัฒนาโดยชานนท์ เงินทองดี วิศวกรคอมพิวเตอร์ชาวไทย ซึ่งได้แรงบันดาลใจจาก Flightradar24 เว็บไซต์ติดตามเที่ยวบิน แต่เปลี่ยนมาติดตามสถานะน้ำมันในปั๊มทั่วประเทศแทน
จุดเด่นของ PumpRadar คือระบบ Crowdsourcing ผู้ใช้จริงช่วยกันรายงานสถานะปั๊มน้ำมัน โดยล็อกอินผ่าน LINE แล้วรายงานว่าปั๊มแห่งนั้นยังมีน้ำมันหรือหมดแล้ว ฟีเจอร์สำคัญได้แก่ แผนที่แสดงปั๊มน้ำมันกว่า 18,600 แห่งทั่วประเทศ, ฟิลเตอร์ตามชนิดน้ำมัน (ดีเซล, เบนซิน 91, เบนซิน 95, E20, E85, LPG) และตามแบรนด์ปั๊ม, กำหนดรัศมีค้นหาได้ตั้งแต่ 1 ถึง 30 กิโลเมตร, หน้าฟีดแสดงรายงานจากผู้ใช้ทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ พร้อมรูปภาพและคอมเมนต์
ข้อควรรู้คือ ข้อมูลของ PumpRadar มาจากผู้ใช้งานจริง ไม่ใช่ข้อมูลทางการ ความแม่นยำจึงขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่ช่วยกันรายงาน
PumpRadar ใช้งานง่ายเช่นกัน เพียงเข้าเว็บ thaipumpradar.com กดอนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่ง แผนที่จะแสดงปั๊มน้ำมันรอบตัว ใช้สีแยกแบรนด์ เลือกฟิลเตอร์ชนิดน้ำมัน และหากเพิ่งไปเติมน้ำมัน สามารถล็อกอินผ่าน LINE เพื่อรายงานสถานะปั๊มให้คนอื่นทราบได้
C-site (Thai PBS) อีกช่องทางรายงานแบบภาคพลเมือง
นอกจาก 2 แพลตฟอร์มข้างต้น ยังมีแอปพลิเคชัน C-site ของไทยพีบีเอส ที่เปิดให้ประชาชนปักหมุดแจ้งสถานะน้ำมัน เช่น น้ำมันหมด ปั๊มปิด หรือจำกัดการเติม ดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android
