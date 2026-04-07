วิธีเช็กปั๊มไหนยังมีน้ำมัน รับมาตรการปิดปั๊มกลางคืน 4 ทุ่มถึงตี 5 หลังสงกรานต์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 11:32 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 11:36 น.
66
วิธีเช็กปั๊มไหนยังมีน้ำมัน รับมาตรการปิดปั๊มกลางคืน 4 ทุ่มถึงตี 5 หลังสงกรานต์

แนะคนใช้รถโหลด Fuel Now และ PumpRadar วางแผนก่อนเดินทาง หลัง ครม.นัดพิเศษ 6 เม.ย. ไฟเขียวมาตรการเปิด-ปิดสถานีบริการน้ำมันตามเวลา คาดเริ่มบังคับใช้หลังสงกรานต์

หลังจากที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศเตรียมใช้มาตรการ ปิด-เปิด ปั๊มน้ำมัน ในช่วงเวลา 22.00–05.00 น. โดยคาดว่าจะเริ่ม หลังวันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป (หลังสงกรานต์)

มาตรการดังกล่าวอยู่ภายใต้ พ.ร.ก. แก้ไขป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะนำมาใช้บางส่วน นอกจากนี้ ครม. ยังมอบให้กระทรวงการคลังศึกษาความเหมาะสมในการปรับลดค่าการกลั่นและภาษีสรรพสามิตน้ำมัน พร้อมไฟเขียวให้ข้าราชการทำงานนอกสถานที่ (Work from Anywhere) ได้ทันที

ย้อนดูแนวทางปิดปั๊ม 4 ทุ่ม ที่ ครม. รับทราบไว้ก่อนหน้า

แนวทางกำหนดเวลาปิดปั๊มน้ำมันไม่ใช่เรื่องใหม่ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 ครม. เคยรับทราบแนวทางมาตรการลดการใช้พลังงาน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยหากสถานการณ์ตะวันออกกลางยกระดับความรุนแรงขึ้น อาจบังคับให้สถานีบริการน้ำมันปิดไม่เกินเวลา 22.00 น. (4 ทุ่ม) ยกเว้นสถานีบริการบนทางหลวงสายหลัก

ขณะนั้น นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ย้ำว่า มาตรการปิดปั๊มหลัง 4 ทุ่ม จะใช้เฉพาะกรณีสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตเท่านั้น ปัจจุบันยังให้ปั๊มเปิดตามปกติ และปริมาณน้ำมันสำรองยังมีมากกว่า 3 เดือน

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดจากการประชุม ครม. นัดพิเศษเมื่อวันที่ 6 เมษายน ท่าทีของรัฐบาลชัดเจนขึ้นว่าจะเริ่มบังคับใช้มาตรการเปิด-ปิดปั๊มตามเวลาจริงหลังสงกรานต์ แม้รายละเอียดเรื่องเวลาที่แน่ชัดยังต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการ

Fuel Now แพลตฟอร์มภาครัฐเช็กปั๊มน้ำมันทั่วประเทศ

ท่ามกลางสถานการณ์ที่ปั๊มน้ำมันหลายแห่งเปิด-ปิดไม่แน่นอน กรมธุรกิจพลังงานเปิดตัวแพลตฟอร์ม “Fuel Now (เชื้อเพลิงเดี๋ยวนี้)” เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 ผ่านเว็บไซต์ fuel-now.doeb.go.th เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบสถานะสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ

Fuel Now ทำงานในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ไม่ต้องดาวน์โหลด เปิดผ่านเบราว์เซอร์บนมือถือได้ทันที ฟีเจอร์หลักประกอบด้วย การค้นหาปั๊มน้ำมันตามจังหวัด อำเภอ หรือรัศมีรอบตัว, เลือกแบรนด์ปั๊มและชนิดน้ำมันที่ต้องการ, แสดงสถานะเปิด-ปิดของแต่ละสถานี พร้อมระบุเวลาอัปเดต โดยข้อมูลอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐและแพลตฟอร์ม PumpRadar

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน ตัวแอปพลิเคชันบนมือถือยังไม่เปิดให้ดาวน์โหลด ใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

วิธีใช้ Fuel Now เช็กปั๊มน้ำมันใกล้บ้าน

ขั้นตอนใช้งาน Fuel Now ไม่ซับซ้อน เริ่มจากเปิดเบราว์เซอร์บนมือถือ เข้าเว็บไซต์ fuel-now.doeb.go.th จากนั้นเลือกจังหวัดและอำเภอที่ต้องการ หรือกดปุ่ม “ค้นหาสถานีบริการน้ำมันใกล้ฉัน” เพื่อให้ระบบระบุตำแหน่งอัตโนมัติ เลือกแบรนด์ปั๊มและชนิดน้ำมัน แผนที่จะแสดงโลโก้ปั๊มน้ำมันที่ยังเปิดให้บริการ พร้อมจำนวนปั๊มที่มีน้ำมันและไม่มีน้ำมัน

PumpRadar แพลตฟอร์มภาคประชาชนรายงานสถานะปั๊มแบบเรียลไทม์

อีกเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วคือ PumpRadar (thaipumpradar.com) พัฒนาโดยชานนท์ เงินทองดี วิศวกรคอมพิวเตอร์ชาวไทย ซึ่งได้แรงบันดาลใจจาก Flightradar24 เว็บไซต์ติดตามเที่ยวบิน แต่เปลี่ยนมาติดตามสถานะน้ำมันในปั๊มทั่วประเทศแทน

จุดเด่นของ PumpRadar คือระบบ Crowdsourcing ผู้ใช้จริงช่วยกันรายงานสถานะปั๊มน้ำมัน โดยล็อกอินผ่าน LINE แล้วรายงานว่าปั๊มแห่งนั้นยังมีน้ำมันหรือหมดแล้ว ฟีเจอร์สำคัญได้แก่ แผนที่แสดงปั๊มน้ำมันกว่า 18,600 แห่งทั่วประเทศ, ฟิลเตอร์ตามชนิดน้ำมัน (ดีเซล, เบนซิน 91, เบนซิน 95, E20, E85, LPG) และตามแบรนด์ปั๊ม, กำหนดรัศมีค้นหาได้ตั้งแต่ 1 ถึง 30 กิโลเมตร, หน้าฟีดแสดงรายงานจากผู้ใช้ทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ พร้อมรูปภาพและคอมเมนต์

ข้อควรรู้คือ ข้อมูลของ PumpRadar มาจากผู้ใช้งานจริง ไม่ใช่ข้อมูลทางการ ความแม่นยำจึงขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่ช่วยกันรายงาน

PumpRadar ใช้งานง่ายเช่นกัน เพียงเข้าเว็บ thaipumpradar.com กดอนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่ง แผนที่จะแสดงปั๊มน้ำมันรอบตัว ใช้สีแยกแบรนด์ เลือกฟิลเตอร์ชนิดน้ำมัน และหากเพิ่งไปเติมน้ำมัน สามารถล็อกอินผ่าน LINE เพื่อรายงานสถานะปั๊มให้คนอื่นทราบได้

C-site (Thai PBS) อีกช่องทางรายงานแบบภาคพลเมือง

นอกจาก 2 แพลตฟอร์มข้างต้น ยังมีแอปพลิเคชัน C-site ของไทยพีบีเอส ที่เปิดให้ประชาชนปักหมุดแจ้งสถานะน้ำมัน เช่น น้ำมันหมด ปั๊มปิด หรือจำกัดการเติม ดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android

ข่าวล่าสุด
ข่าว

“สนธิญา” บุกกลาโหม ยื่นหนังสือตรวจสอบ “กัน จอมพลัง” แทรกแซงหรือไม่?

13 วินาที ที่แล้ว
มติเอกฉันท์! สภาเวียดนามโหวต &quot;โต เลิม&quot; นั่งแท่นประธานาธิบดีคนใหม่ ข่าวต่างประเทศ

มติเอกฉันท์! สภาเวียดนามโหวต “โต เลิม” นั่งแท่น ปธน.คนใหม่ ชูวิสัยทัศน์ปี 2045

5 นาที ที่แล้ว
อนุทินสั่งกินข้าวมันไก่ ข่าวการเมือง

อนุทิน สั่งเบรกต้อนรับหรู! กำชับผู้ว่าพากิน “ข้าวหมกไก่-ข้าวมันไก่” ร้านปกติ

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

DSI เจอเรือต้องสงสัยขนถ่ายน้ำมันกลางทะเล 99 เที่ยว พิรุธเดินทางนานผิดปกติ

17 นาที ที่แล้ว
เตรียมรับเงิน “ไทยช่วยไทย พลัส” รัฐช่วยจ่าย เช็กวงเงิน-วิธีลงทะเบียนที่นี่ เศรษฐกิจ

เตรียมรับเงิน “ไทยช่วยไทย พลัส” รัฐช่วยจ่าย เช็กวงเงิน-วิธีลงทะเบียนที่นี่

22 นาที ที่แล้ว
หม่ำ จ๊กมก เข้าเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา พร้อมพี่น้องในวงการ เปิ้ล ณภัทร เผยคลิปอบอุ่น บันเทิง

หม่ำ จ๊กมก เข้าเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา พร้อมพี่น้องในวงการ เปิ้ล ณภัทร เผยคลิปอบอุ่น

25 นาที ที่แล้ว
ห้ามปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่ แม้อยู่ในสภาวการณ์ราคาน้ำมัน ผันผวน ข่าว

ผบ.ตร. ย้ำทุกหน่วย ห้ามปฏิเสธการปฏิบัติหน้าที่ แม้สภาวะราคาน้ำมันผันผวน

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตอิหร่าน ขอบคุณ “แอ๊ด คาราบาว” โพสต์เชียร์อิหร่าน หวังได้ชัยชนะครั้งนี้

40 นาที ที่แล้ว
พี่เอส โต้ อ.เบียร์ ปมพระเจ้าไม่มีจริง เชื่อใครเชื่อมัน ไม่ควรลบหลู่ บันเทิง

พี่เอส โต้ อ.เบียร์ ปมพระเจ้าไม่มีจริง เชื่อใครเชื่อมัน ไม่ควรลบหลู่

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลพิพากษาจำคุก “สนธิ” 4 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีหมิ่น “นันที”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า บริษัทดังตั้ง CFO รับเงินเดือนร้อยล้าน ทั้งที่เพิ่งปลดพนง.นับพัน เศรษฐกิจ

ดราม่า บริษัทดังตั้ง CFO รับเงินเดือนร้อยล้าน ทั้งที่เพิ่งปลดพนง.นับพัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ริชชี่ เปิดใจหลังเลิก ก๊อต อิทธิพัทธ์ ปัดพูดสาเหตุจบรัก รับเลือกคนผิด แต่เต็มที่แล้ว บันเทิง

ริชชี่ เปิดใจหลังเลิก ก๊อต อิทธิพัทธ์ ปัดพูดสาเหตุจบรัก รับเลือกคนผิด แต่เต็มที่แล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โบว์ ณัฏฐา&quot; พ้อสื่อ ทำคนดูแต่คลิปสั้น ปั่นดราม่า เผยเป็นสัปดาห์ที่อึดอัดสุดในชีวิต ข่าวการเมือง

“โบว์ ณัฏฐา” พ้อสื่อ ทำคนดูแต่คลิปสั้น ปั่นดราม่า เผยเป็นสัปดาห์ที่อึดอัดสุดในชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลัดกระทรวงศึกษา ข่าว

ปลัดศธ.แจงยิบ ปัดสั่งใช้รถหลวงร่วมงานวันเกิด บ้านกู้ซื้อ 8.4 ไม่ใช่ 200 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โบว์ เมลดา เล่านาทีช็อก เผยความลับ มีมดลูก 2 อัน ไตข้างเดียว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 7 เม.ย. 69 เศรษฐกิจ

อัปเดตราคาทองวันนี้ 7 เม.ย. 69 รอบเที่ยงปรับครั้งที่ 8 ขยับบวก 50 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลุงญี่ปุ่นวัย 89 ปี เสียชีวิตปริศนา หลังก่อเหตุกัดหญิงวัย 49 ปี กลางสวน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีเช็กปั๊มไหนยังมีน้ำมัน รับมาตรการปิดปั๊มกลางคืน 4 ทุ่มถึงตี 5 หลังสงกรานต์ เศรษฐกิจ

วิธีเช็กปั๊มไหนยังมีน้ำมัน รับมาตรการปิดปั๊มกลางคืน 4 ทุ่มถึงตี 5 หลังสงกรานต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” ยืนยันวันนี้จนถึงสงกรานต์ ไม่ปรับขึ้นค่าโดยสาร แบ่งเบาภาระ ปชช.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Why are oil refining costs so expensive? เศรษฐกิจ

ไขกระจ่าง ค่าการกลั่นน้ำมันคืออะไร ทำไมถึงแพงหูฉี่ช่วงสงครามอิหร่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร่วมยินดี พระเอกช่อง 7 ประกาศข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว หลังแต่งงาน 2 ปี บันเทิง

ร่วมยินดี พระเอกช่อง 7 ประกาศข่าวดี ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

การไฟฟ้านครหลวง แจ้งดับไฟฟ้า 8 เม.ย. บางพื้นที่กรุงเทพ-นนทบุรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน งัดมาตรการคุมเข้มน้ำมัน เล็งเปิด-ปิดปั๊ม 4 ทุ่มถึงตี 5 เริ่ม 20 เม.ย. นี้ ข่าวการเมือง

อนุทิน จ่อใช้มาตรการ สั่งเปิด-ปิดปั๊มน้ำมัน 4 ทุ่มถึงตี 5 เริ่มหลัง 20 เมษายน 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันปาล์มดิบ ข่าว

คุมส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ นาน 1 ปี มีผลวันนี้ 7 เมษายน 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ่ายก่อนหรือชกก่อน ข่าว

จ่ายก่อนหรือชงก่อน? “เฉลยคำตอบที่ถูกต้องในการต้มบะหมี่-ชงกาแฟใน 7-11

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 11:32 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 11:36 น.
66
Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“สนธิญา” บุกกลาโหม ยื่นหนังสือตรวจสอบ “กัน จอมพลัง” แทรกแซงหรือไม่?

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
มติเอกฉันท์! สภาเวียดนามโหวต &quot;โต เลิม&quot; นั่งแท่นประธานาธิบดีคนใหม่

มติเอกฉันท์! สภาเวียดนามโหวต “โต เลิม” นั่งแท่น ปธน.คนใหม่ ชูวิสัยทัศน์ปี 2045

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
อนุทินสั่งกินข้าวมันไก่

อนุทิน สั่งเบรกต้อนรับหรู! กำชับผู้ว่าพากิน “ข้าวหมกไก่-ข้าวมันไก่” ร้านปกติ

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569

DSI เจอเรือต้องสงสัยขนถ่ายน้ำมันกลางทะเล 99 เที่ยว พิรุธเดินทางนานผิดปกติ

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
Back to top button