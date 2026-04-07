“พิพัฒน์” ยืนยันวันนี้จนถึงสงกรานต์ ไม่ปรับขึ้นค่าโดยสาร แบ่งเบาภาระ ปชช.

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 11:19 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 11:25 น.
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงถึงวิกฤติน้ำมันแพงเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงคมนาคมเป็นวันแรก ว่า ตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะไม่มีการปรับขึ้นค่าโดยสารทั้งระบบอย่างแน่นอน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชน หากมีส่วนต่างงบประมาณที่ต้องนำมาอุดหนุน ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกนำเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) มาสนับสนุนเบื้องต้น

นอกจากนี้ หลังเทศกาลสงกรานต์จะมีการหารือเพื่อออกแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น โดยจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ซึ่งนายกรัฐมนตรีเตรียมแถลงนโยบายและมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็นทางการในวันที่ 9-10 เมษายนนี้

พร้อมย้ำว่า การเข้ามาทำหน้าที่ในครั้งนี้ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาให้ประชาชน โดยเฉพาะผลกระทบจากราคาพลังงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านรากฐานการคมนาคมขนส่ง โดยมีเป้าหมายหลัก 4 มิติ ได้แก่ การช่วยลดรายจ่ายให้ประชาชน กระตุ้นกระแสเงินสดในภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 และลดการใช้น้ำมัน และวางรากฐานการคมนาคมเพื่อความยั่งยืน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการลงทุน พร้อมลดภาระหนี้สาธารณะ

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

Back to top button