“กัน จอมพลัง” โพศต์เศร้า อาลัยทีมงานจิตอาสา ประสบอุบัติเหตุกะทันหัน
มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ อาลัย “พี่เสก” ทีมงานจิตอาสา ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต คืนวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา
เพจ “มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้” โพสต์ข้อความแสดงความอาลัย เมื่อวันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา ต่อการจากไปของ “พี่เสก” ทีมงานจิตอาสาจากกลุ่มพี่แบงค์ทรัพย์ทรายทอง หลังประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อคืนวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า พี่เสกเป็นหนึ่งในทีมงานที่เคยร่วมภารกิจช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งภารกิจกู้รถทีมงานเจาะบาดาลที่ตกข้างทาง รวมถึงช่วยขนยางไปสนับสนุนพี่ๆ ทหารปืนใหญ่ที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
พี่เสกยังเคยประสบอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติภารกิจ จนฝารถดั้มปิดทับนิ้วเท้า ทำให้ต้องสูญเสียนิ้วเท้าไปถึง 2 นิ้ว สะท้อนถึงความเสียสละและความทุ่มเทในการช่วยเหลือผู้อื่น
“บุญกุศลที่พี่เสกได้กระทำไว้ จะเป็นแรงนำพาให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี พร้อมทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิต”
นอกจากนี้ใต้โพสต์ยังได้ลงภาพพวงหรีด พร้อมเนื้อหาอลัยทิ้งท้ายว่า “คุณกันจอมพลังและมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ ขอร่วมแสดงความเสียใจด้วยค่ะ”.
