แห่อาลัย “รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว” อดีตนายกสมาคมจิตวิทยาฯ
สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว
กรณีบัญชีเฟซบุ๊กของรองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว ออกมาแจ้งข่าวเศร้า โดยระบุว่า เรียน กัลยาณมิตรและ ลูกศิษย์ของอาจารย์โสรีช์ทุกท่าน ในช่วงที่ผ่านมาอาจารย์ได้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นระยะ จนกระทั่งในวันที่ 3 เม.ย.69 เวลา 04.15 น. อาจารย์ได้เดินทางคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตลอดระยะเวลาของความเจ็บป่วย และการดูแลรักษา อ.โสรีช์เป็นแบบอย่างของผู้ที่ “ป่วยกายไม่ป่วยใจ” ดำรงตนอยู่อย่างนอบน้อมต่อความจริงของชีวิต ให้ทั้งชีวิตเป็นตำรา สมดังคำสอนของครูว่า “ชีวิต คือ ทุกสิ่ง ความทุกข์เกิดขึ้น เมื่อเราเลือกอยู่กับบางสิ่ง” ศิษย์ขอน้อมกราบครูโสรีช์ โพธิแก้ว ผู้เป็น”ครู” ให้กับศิษย์จนลมหายใจสุดท้าย
ในการนี้ ขอกราบเรียนเชิญ/เรียนเชิญกัลยาณมิตรที่เคารพรักทุกท่าน ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพิธีสวดพระอภิธรรมและพิธีพระราชทานเพลิงศพตามกำหนดการที่แนบมานี้ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง
ขณะเดียวกัน สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย ได้เขียนเนื้อหาไว้อาลัยวันนี้ (4 เม.ย.) ผ่านโซเชียล โดยขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว อดีตนายกสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569
รศ. ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว เป็นผู้ทรงคุณูปการสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาและยกระดับวิชาชีพจิตวิทยาการปรึกษาในประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและจิตวิญญาณแห่งการอุทิศตน ท่านได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ผลักดันให้ศาสตร์จิตวิทยาการปรึกษาเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย รวมทั้งหยั่งรากของจิตวิทยาแนวพุทธให้เจริญงอกงามในสังคมไทย อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อวงวิชาชีพ
นอกเหนือจากความเป็นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านยังเป็น “ครู” ผู้เปี่ยมด้วยเมตตา เป็นแบบอย่างแห่งความรักในเพื่อนมนุษย์ และเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้แก่นักจิตวิทยาการปรึกษาและศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า ในการยึดมั่นในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การให้เกียรติ และการดูแลกันด้วยหัวใจแห่งความเข้าใจ
สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทยขอน้อมรำลึกถึงคุณงามความดี เกียรติคุณ และผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ของท่าน ซึ่งจะยังคงเป็นแสงนำทางให้วิชาชีพจิตวิทยาปรึกษาได้ดำเนินก้าวต่อไปอย่างมั่นคง ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว ญาติมิตร ศิษย์ และผู้ร่วมวิชาชีพทุกท่าน และขอร่วมส่งดวงวิญญาณของท่านสู่สุคติอย่างสงบ ด้วยความอาลัยอย่างยิ่ง สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย
ขณะเดียวกัน ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิง รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว
ณ ศาลา 100 ปี วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวงโดยมีกำหนดการดังนี้
พิธีรดน้ำศพ วันเสาร์ที่ 4 เมษายน เวลา 16.30 น น้ำหลวงอาบศพ ประมาณ 17.00 น
สวดพระอภิธรรม วันเสาร์ที่ 4 เมษายน ถึง วันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 19.00 น.
พระราชทานเพลิงศพ วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 17.00 นโดยคณะจิตวิทยาจะร่วมเป็นเจ้าภาพในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2569 มีรถออกจากคณะไปส่งที่วัดเวลา 16.30 น.
ติดตาม The Thaiger บน Google News: