แห่อาลัย “รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว” อดีตนายกสมาคมจิตวิทยาฯ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 04 เม.ย. 2569 17:21 น.| อัปเดต: 04 เม.ย. 2569 17:21 น.
โสรีช์ โพธิแก้ว
สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว

กรณีบัญชีเฟซบุ๊กของรองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว ออกมาแจ้งข่าวเศร้า โดยระบุว่า เรียน กัลยาณมิตรและ ลูกศิษย์ของอาจารย์โสรีช์ทุกท่าน ในช่วงที่ผ่านมาอาจารย์ได้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นระยะ จนกระทั่งในวันที่ 3 เม.ย.69 เวลา 04.15 น. อาจารย์ได้เดินทางคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตลอดระยะเวลาของความเจ็บป่วย และการดูแลรักษา อ.โสรีช์เป็นแบบอย่างของผู้ที่ “ป่วยกายไม่ป่วยใจ” ดำรงตนอยู่อย่างนอบน้อมต่อความจริงของชีวิต ให้ทั้งชีวิตเป็นตำรา สมดังคำสอนของครูว่า “ชีวิต คือ ทุกสิ่ง ความทุกข์เกิดขึ้น เมื่อเราเลือกอยู่กับบางสิ่ง” ศิษย์ขอน้อมกราบครูโสรีช์ โพธิแก้ว ผู้เป็น”ครู” ให้กับศิษย์จนลมหายใจสุดท้าย

ในการนี้ ขอกราบเรียนเชิญ/เรียนเชิญกัลยาณมิตรที่เคารพรักทุกท่าน ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพิธีสวดพระอภิธรรมและพิธีพระราชทานเพลิงศพตามกำหนดการที่แนบมานี้ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

ขณะเดียวกัน สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย ได้เขียนเนื้อหาไว้อาลัยวันนี้ (4 เม.ย.) ผ่านโซเชียล โดยขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว อดีตนายกสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569

รศ. ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว เป็นผู้ทรงคุณูปการสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาและยกระดับวิชาชีพจิตวิทยาการปรึกษาในประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและจิตวิญญาณแห่งการอุทิศตน ท่านได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ผลักดันให้ศาสตร์จิตวิทยาการปรึกษาเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย รวมทั้งหยั่งรากของจิตวิทยาแนวพุทธให้เจริญงอกงามในสังคมไทย อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อวงวิชาชีพ

นอกเหนือจากความเป็นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านยังเป็น “ครู” ผู้เปี่ยมด้วยเมตตา เป็นแบบอย่างแห่งความรักในเพื่อนมนุษย์ และเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้แก่นักจิตวิทยาการปรึกษาและศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า ในการยึดมั่นในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การให้เกียรติ และการดูแลกันด้วยหัวใจแห่งความเข้าใจ

สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทยขอน้อมรำลึกถึงคุณงามความดี เกียรติคุณ และผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ของท่าน ซึ่งจะยังคงเป็นแสงนำทางให้วิชาชีพจิตวิทยาปรึกษาได้ดำเนินก้าวต่อไปอย่างมั่นคง ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว ญาติมิตร ศิษย์ และผู้ร่วมวิชาชีพทุกท่าน และขอร่วมส่งดวงวิญญาณของท่านสู่สุคติอย่างสงบ ด้วยความอาลัยอย่างยิ่ง สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย

อาจารย์โสรีช์ โพธิแก้ว เสียชีวิต
ขณะเดียวกัน ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิง รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว
ณ ศาลา 100 ปี วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวงโดยมีกำหนดการดังนี้

พิธีรดน้ำศพ วันเสาร์ที่ 4 เมษายน เวลา 16.30 น น้ำหลวงอาบศพ ประมาณ 17.00 น

สวดพระอภิธรรม วันเสาร์ที่ 4 เมษายน ถึง วันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 19.00 น.

พระราชทานเพลิงศพ วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 17.00 นโดยคณะจิตวิทยาจะร่วมเป็นเจ้าภาพในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2569 มีรถออกจากคณะไปส่งที่วัดเวลา 16.30 น.

กำหนดการพระราชทานเพลิงสพและพิธีฌาปนกิจงอาจารย์โสรีช์ โพธิแก้ว
อ่านข่าวเพิ่มเติม

หวยลาว ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม? หวยลาว

หวยลาวงวดนี้ ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม?

1 นาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 6 4 69 ดูดวง

4 ราศีพลังงานสูงที่สุดในรอบปี ทำอะไรก็สำเร็จไปเสียหมดทุกอย่าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเครนดริด วอชิงตัน ข่าวต่างประเทศ

ทัณฑ์บน 24 เดือน “ครูสาว” สยิวลูกศิษย์มาราธอน 3 ชม. ตอนสามีไปล่าสัตว์

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สยอง นั่งอึเล่นมือถือนาน จนลำไส้ปลิ้น 16 ซม. คนไทยชอบทำบ่อย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักศึกษาปี 1 คนจีน แฟนสาวไทย ข่าวอาชญากรรม

เปิดปม นศ.จีนปี 1 โดดหอพักในห้องพบอีกศพ ทิ้งข้อความเลือด

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
แรงงานไทยคลั่งควงมีดชิงฮอทดอกที่ไต้หวัน ข่าวต่างประเทศ

แรงงานไทยคลั่ง ควงมีดขโมยไส้กรอกที่ไต้หวัน เจ็บระนาวรวมตร. 7 ราย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมนยูไนเต็ดสนใจ ไมคอน ข่าวกีฬา

ไมคอน คาร์โดโซ แข้งดาวรุ่งบาเยิร์น ฟอร์มเตะตาทีมดังอังกฤษ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาดน้ำมัน พนักงานห้างกระบี่ ข่าวภูมิภาค

สาดน้ำมันร้อนๆ ใส่เพื่อนร่วมงานกลางห้างกระบี่ ลูกค้าเล่านาทีช็อก!

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอลดาราช่อง 3 เจมส์จิ บันเทิง

เปิดคลิปบอลช่อง 3 “เจมส์จิ ถอดเสื้อ-กัปตันโป๊ปยิงลูกโทษ ลุ้นจนเสียงกรี๊ดสนั่น

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนูน้อย 7 ขวบ วอนนายกทั้งน้ำตา ขอลดน้ำมันซักครึ่งนึง อยากไปเที่ยวทะเล

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุทยาน จับตาเฝ้าระวัง เสือดาวแห่งป่าอมก๋อย หนีไฟป่า เข้าไปซ่อนในถ้ำ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนกล้าเปิดเผยใช้ AI ข่าว

สฤณี แนะนักเขียนกล้าเปิดเผย “เล่มนี้ AI เป็นผู้ประพันธ์”

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดรีมโน๊ะ จับทหาร 69 บันเทิง

เปิดคลิป “ดรีมโน๊ะ” อินฟลูฯ ดังจับเกณฑ์ทหาร 69 สวยจนลืมมองใบดำใบแดง!

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งอากาศยานอีก 2 ลำ ทำฝนหลวง ช่วยดับไฟป่าภาคเหนือ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ช็อกวงการลูกหนัง! “ออสการ์” อดีตแข้งดังเชลซี ประกาศแขวนสตั๊ด

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พาณิชย์ฯ ลุยแจ้งความบริษัทคลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี กักตุนน้ำมัน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” แจ้งข่าว เจอนักบินคนที่สองแล้ว ปลอดภัยดีหลังเครื่องบินถูกอิหร่านยิงตก

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

คัดให้แล้ว เลขเด็ด ม้าสีหมอก จัดชุดเลขมงคล 16/4/69 งวดหวยออกหลังวันสงกรานต์

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ฐิตินันท์” อดีต สส.พรรคอนาคตใหม่-ภูมิใจไทย พบในมือถือปืนพก 9 มม.

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบศิลปินจุดไฟกลางถนน แยกชิบูย่ากลางดึก พร้อมทิ้งข้อความปริศนา

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

เชียงใหม่วิกฤต! ไฟป่าดอยสุเทพโหมหนัก กระทบควันคลุมรันเวย์สนามบิน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เข้าช่วยน้องทหาร ถูกสั่งให้ถอดเสื้อแล้วเหยียบอก จนแผลเต็มตัว

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เก๋งเติมน้ำมันเต็มถังไม่จ่าย ชักดาบขับหนี วอนถ้าพบแจ้งตำรวจด้วย

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนบ้านสะพานหิน ชัยภูมิ ข่าว

ไวรัลบุญ! แห่บริจาคผ้าป่าโรงเรียนบ้านสะพานหินยอด 0.01 บาท ไปจนหลักพัน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด! สองสาวถูกขับมอไซค์ฝ่าไม้กั้น ถูกรถไฟชนดับเสียชีวิต 2 ศพ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาว ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม?

หวยลาวงวดนี้ ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม?

เผยแพร่: 6 เมษายน 2569
ดูดวงวันนี้ 6 4 69

4 ราศีพลังงานสูงที่สุดในรอบปี ทำอะไรก็สำเร็จไปเสียหมดทุกอย่าง

เผยแพร่: 6 เมษายน 2569
ครูเครนดริด วอชิงตัน

ทัณฑ์บน 24 เดือน “ครูสาว” สยิวลูกศิษย์มาราธอน 3 ชม. ตอนสามีไปล่าสัตว์

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569

สยอง นั่งอึเล่นมือถือนาน จนลำไส้ปลิ้น 16 ซม. คนไทยชอบทำบ่อย

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569
