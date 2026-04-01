“ทรัมป์” ประกาศจะถอนกำลังออกจากอิหร่านใน 2-3 สัปดาห์ แม้ไร้ดีลก็ตาม
โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศจะถอนกำลังออกจากอิหร่านใน 2-3 สัปดาห์ แม้ไร้ดีลก็ตาม ฝากถึงประเทศพันธมิตรถ้าอยากได้น้ำมันจากฮอร์มุซให้จัดการกันเอง
เมื่อวันที่ 1 เมษายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่าสหรัฐฯจะถอนกำลังออกจากอิหร่านใน 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า แม้ว่าจะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านได้ก็ตาม
โดยผู้นำสหรัฐฯระบุว่าเขามีเป้าหมายเดียวคืออิหร่านห้ามครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และเป้าหมายนั้นสำเร็จลุล่วงไปแล้ว ตอนนี้พวกเขากำลังตามปิดจ๊อบ และทางสหรัฐฯจะออกจากอิหร่านในประมาณ 2 สัปดาห์ หรือมากกว่านั้น พร้อมย้ำว่าในช่วงเวลานี้ก็ยังเป็นไปได้ที่เขาสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านได้
พร้อมกล่าวอีกว่าหากสหรัฐฯยุติปฏิบัติการในอิหร่าน ราคาน้ำมันจะลดลง นอกจากนี้ยังกล่าวด้วยว่าผู้นำอิหร่านชุดใหม่สุดโต่งน้อยกว่าและมีเหตุผลมากกว่าชุดปัจจุบัน
นอกจากนี้นายทรัมป์ยังฝากถึงชาติอื่นๆที่อยากจะได้น้ำมันที่ต้องเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซให้จัดการกันเอง เพราะสหรัฐฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้ว
