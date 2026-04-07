พรรคส้ม ถาม พรรคน้ำเงินจะพาประเทศไปได้ไกลแค่ไหน หลังถูกวิกฤติล้อม

พรรคส้ม ถาม พรรคน้ำเงินจะพาประเทศไปได้ไกลแค่ไหน หลังถูกวิกฤติล้อมหลายด้าน ทำเอาคนไทยบอก พอแล้ว ไม่ไหวแล้ว
พรรคประชาชน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ในวันที่คนไทยถูกล้อมด้วยวิกฤตเฉพาะหน้า น้ำมันแพง ค่าไฟจ่อปรับขึ้น รายได้โตไม่ทันค่าครองชีพ ซ้ำเติมวิกฤตระยะยาว หนี้ท่วมประเทศ คอร์รัปชันเบ่งบาน คุณภาพการศึกษาตกต่ำ สังคมสูงวัย และภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้น…
รัฐบาลสีน้ำเงินเต็มรูปแบบ จะพาประเทศเราไปได้ไกลแค่ไหน?
แม้จะว่ากันว่ารัฐบาลชุดนี้มาพร้อมรัฐมนตรีที่มีคน ‘อวย’ ว่าจะช่วยรักษาประเทศไทยให้หายจากการเป็นคน ‘ป่วย’ แห่งเอเชีย ด้วยคำมั่นสัญญาว่าจะแก้สารพัดความ ‘ห่วย’ ดันเศรษฐกิจไทยหลุดอันดับ ‘บ๊วย’ จนคนไทยต้องร้องว่า ‘รวย’ ไม่ไหวแล้ว
แต่ภายในวันแรกของรัฐบาล ประชาชนทั่วประเทศกลับประสานเสียงว่า พอแล้ว … ไม่ไหวแล้ว
พบกับการอภิปรายคำแถลงนโยบายรัฐบาลภูมิใจไทยพลัส โดยพรรคประชาชน เพื่อตีแผ่วิกฤตประเทศไทยในเงื้อมมือรัฐบาลอนุทินที่มุ่งปกป้องผลประโยชน์ของตนและพวกพ้องเป็นสำคัญ 9-10 เมษายนนี้”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” เข้มสั่งทำงานทันที ไม่มีทดลองงาน-ห้ามโดดประชุม รับมือวิกฤติพลังงาน
- “อนุทิน” เผยสาเหตุที่เงียบเรื่องไอ้โม่งเพราะไม่อยากให้ข่าวรั่ว รู้หมดเรือลำไหน
- พรรคประชาชน ยื่นร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกเกณฑ์ทหาร ดันระบบสมัครใจ ล้างทุจริตในค่าย
