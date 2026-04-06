ช้ำหนัก! ภรรยารักเดียวใจเดียว ติด HIV จากสามีมักง่าย แค่ครั้งเดียว

เผยแพร่: 06 เม.ย. 2569 22:13 น.| อัปเดต: 06 เม.ย. 2569 14:48 น.
ช้ำหนัก! ภรรยารักเดียวใจเดียว ติด HIV จากสามีมักง่าย แอบซื้อกินอ้างแค่ครั้งสองครั้ง

เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซรายงานเรื่องราวอุทาหรณ์เตือนใจคนมีคู่เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 เหตุการณ์นี้มาจากแพทย์หญิงชาวมาเลเซียชื่อ ดร.อัซรา อาซิซ เธอเล่าเคสคนไข้ที่สร้างความหดหู่ใจอย่างมาก ผู้หญิงคนหนึ่งต้องพบกับฝันร้ายเมื่อผลตรวจเลือดออกมาเป็นบวก เธอติดเชื้อเอชไอวีทั้งที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยความซื่อสัตย์มาตลอด

ผู้หญิงคนนี้ยืนยันกับหมออย่างหนักแน่นว่าเธอไม่เคยมีผู้ชายคนอื่น เธอทำหน้าที่ภรรยาที่ดีมาตลอดชีวิตแต่งงาน ผลการตรวจเลือดทำให้เธอช็อกพร้อมกับสับสนอย่างหนัก หกวันต่อมาความจริงทุกอย่างก็กระจ่างชัด เมื่อสามีของเธอเข้ารับการตรวจเลือดแล้วพบว่าติดเชื้อเอชไอวีเช่นเดียวกัน

สามีของเธอยอมรับสารภาพว่าเขาแอบไปซื้อบริการนอกบ้าน เขายังอ้างว่าทำไปเพียงแค่หนึ่งถึงสองครั้งเท่านั้น คำสารภาพนี้สร้างความเจ็บปวดให้ภรรยาอย่างแสนสาหัส ดร.อัซราอธิบายความรู้สึกของคนไข้ว่า สิ่งที่ทำร้ายภรรยาคนนี้มากที่สุดไม่ใช่ความโกรธ แต่เป็นความรู้สึกพังทลายเมื่อคนที่เธอไว้ใจที่สุดกลับเป็นผู้นำความเสี่ยงมาสู่ชีวิต คนที่ซื่อสัตย์ที่สุดต้องมาทนทุกข์ทรมานเพราะไว้ใจคนผิด

แพทย์หญิงชาวมาเลเซียฝากข้อคิดเตือนใจถึงคนมีคู่ทุกคน เธอบอกว่า

“อย่านำโรคกลับไปติดคนบริสุทธิ์ที่บ้าน”

หลายคนมักคิดเข้าข้างตัวเองว่าการแอบไปมีอะไรกับคนอื่นแค่ครั้งสองครั้งคงไม่เป็นไร ถุงยางอนามัยก็ไม่สามารถป้องกันโรคได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

“แต่ไวรัสไม่สนใจว่าคุณจะทำกี่ครั้ง แม้เพียงครั้งเดียวก็สามารถเปลี่ยนคุณไปตลอดชีวิตได้” หมออัซรากล่าวย้ำในตอนท้าย

