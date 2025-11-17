ข่าว

หนุ่มป่วย HIV โต้ทุกกรณี ถูกกล่าวหาเซ็กซ์ไม่ป้องกัน ทำคู่นอนติดเชื้อ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 12:38 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 12:38 น.
159

หนุ่มป่วย HIV โต้ทุกกรณี ถูกกล่าวหาเซ็กซ์ไม่ป้องกัน ทำคู่นอนติดเชื้อ รับป่วยมาตั้งแต่ปี 64 จริง แต่ไม่เคยทำเรื่องแบบนี้แน่ๆ

จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก อาร์ต ผดุงเกียรติ ได้รับการร้องเรียนว่า มีญาติผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนกับทางเพจว่า มีกลุ่มเกย์ LGBTQ พื้นที่ อ.หนองแค ที่ติดเชื้อเอดส์ กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโดยไม่มีการป้องกัน และมีการกล่าวด้วยว่าบุคคลดังกล่าวได้พูดด้วยว่า “กูติด มึงก็ติดกู” นั้น

ล่าสุด นายโจ้ อายุ 29 ปี บุคคลที่ถูกพาดพิง กล่าวว่า ตนพร้อมที่จะเปิดหน้าสู้ทุกอย่างที่ถูกกล่าวอ้าง และยอมรับว่า ตนเองติดเชื้อ HIV มาตั้งแต่ปี 2564 ทุกวันนี้ยังกินยาต้านอยู่

ส่วนเรื่องยาเสพติดนั้นตนเองเลิกยุ่งมาได้ประมาณ 1 ปีมาแล้ว ส่วนนายเอ (นามสมมุติ) ผู้ที่เข้าร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวก่อนหน้านี้นั้นเป็นตัวของผู้ร้องเอง ไม่ใช่เป็นน้องของผู้ร้อง และเล่าต่อว่า ตนเองคบกับผู้ร้องมาเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2567 จากนั้นได้เลิกรากัน เมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ส่วนสาเหตุที่เลิกกับเขาเนื่องจากว่านายเอ มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด และเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายด้วย ซึ่งตนเองได้บอกกับนายเอ ตั้งแต่คบกันมาแล้วว่าให้เลิกเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ เนื่องจากว่าตนเองเคยผ่านมาแล้วกับสิ่งนี้ ซึ่งตอนคบกันนายเอ ก็พร้อมจะเลิกทุกอย่างไปด้วยกัน แต่นายเอ ก็ไม่เลิกและเมื่อเสพก็จะเกิดอาการหลอน ส่วนเข็มยา ที่เอามาโชว์นั้น ตนเองดูภาพก็รู้ว่าเป็นภาพถ่ายที่บ้านของเขา ก็น่าจะเป็นของเขา จะมาหาแอบอ้างว่าตนเองเป็นคนทำได้อย่างไร จึงอยากขอความเป็นธรรมให้ตนเองด้วย

โดยนายเอ พยายามจะติดต่อกับตนเองมาโดยตลอด แต่ตนเองไม่คิดที่จะกลับไปยุ่งเกี่ยวด้วย และที่บอกว่าติดเชื้อ HIV มาจากตนนั้น ไม่เป็นความจริง เนื่องจากตนเองทราบมาจากแฟนเก่าของนายเอว่า นายเอ ติดเชื้อ HIV มาก่อนที่จะคบกับตนเองแล้ว และไม่เคยกินยาต้านหรือควบคุมตัวเอง ส่วนคำพูดที่ว่า “กูติด มึงก็ติดกับกู” นั้น ตนเองคิดว่าตนเองมีความรับผิดชอบชั่วดีได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร ตนเองไม่ทำแบบนั้นแน่ ๆ และเมื่อถามว่าตนเองปิดบังหรือไม่ที่ติดเชื้อ HIV ตนเองก็ไม่ได้ปิดบังตั้งแต่แรก ตนเองก็กินยาต้านมาตลอด ซึ่งหลังจากที่มีการนำเสนอข่าวไปนั้น ตนเองได้รับความเสียหาย เนื่องจากว่า ทางนายเอ มีพฤติกรรมมาก่อนหน้านี้แล้ว ที่เขาโพสต์ประจาน เพื่อที่จะทำให้ตนเองเสียหาย ทำให้ตนทราบเลยว่าเกิดจากอะไร เกิดจากสาเหตุแรงจูงใจอะไรที่ทำให้เกิดขึ้น

ส่วนเรื่องภาพถ่ายที่มีภาพที่ล่อแหลม ตนเองยอมรับว่าเป็นภาพที่สมัยที่ตนเองเรียนมหาวิทยาลัย และมีความคึกคะนอง และถ่ายไว้ และเขาก็ไปขุดคุ้ยขึ้นมา และเอามาโพสต์ประจานเพื่อที่จะให้เป็นประเด็น ซึ่งก็ไม่มีภาพที่ตนเองไปทำอะไรกับใครที่ไหน มันเป็นภาพส่วนตัวของตน ส่วนในวันนี้ที่ตนเองเข้ามาชี้แจงกับสื่อ ก็เนื่องจากว่า ตนเองต้องการดำเนินคดีกับนายเอ ที่เขาทำไว้กับตนเอง ซึ่งตนก็ดำเนินการมาตั้งแต่ยังไม่เป็นข่าวแล้ว เคยไปร้องศูนย์ดำรงธรรม ร้องผู้ใหญ่บ้าน ให้เขาช่วยเหลือในเรื่องที่เขาเอาตนเองไปโพสต์ประจานต่าง ๆ หลายครั้งก็ยังไม่ได้ผล และเมื่อเป็นข่าวขึ้นมา ตนเองก็อยากที่จะได้รับความเป็นธรรมให้กับตนเอง ซึ่งตนเองก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด เนื่องจากว่าตนเองได้รับความเสียหายมากเหมือนกัน และพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พยายามติดต่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วหลายรอบ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

พินทองทา น้ำตาคลอหลังเยี่ยม “ทักษิณ” เผยพ่อช้ำหนัก! อุทธรณ์พลิกคดี 112

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อญี่ปุ่นลงข่าว “แจ็กแปปโฮ” ถอดเสื้อเต้นหน้าลอว์สันฟูจิ ชี้ไม่เคารพกฎ-มารยาท

20 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ด่วน ศาลฎีกา พิพากษา “ทักษิณ” แพ้คดีหุ้นชินคอร์ป ต้องจ่ายภาษี 1.76 หมื่นล้านบาท

28 นาที ที่แล้ว
ตึกแดง วินเทจ แถลงการณ์ขอโทษ หลังแม่ค้าด่าลูกค้าไม่ซื้ออย่าจับ ข่าว

ตึกแดง วินเทจ ขอโทษลูกค้า ปมแม่ค้าด่าไม่ฉลาด ยันไม่ยอมรับพฤติกรรมละเมิดสิทธิ

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลบังกลาเทศสั่งประหารชีวิต “ชีค ฮาสินา” อดีตนายกฯ ฐานสั่งปราบม็อบนักศึกษา สังเวย 1,400 ศพ

48 นาที ที่แล้ว
หลวงตาบุญชื่น จําวัดไหน ข่าว

หลวงตาบุญชื่นธุดงค์วันที่ 37 อัปเดตอาการหลังวูบ! ปัดพักฝื้นรพ. แสวงบุญต่อ

55 นาที ที่แล้ว
กองทัพเรือ โต้กลับสื่อเขมร อ้าง จนท.ไทยล่วงละเมิดแรงงาน ยันไม่เป็นความจริง ข่าว

กองทัพเรือ โต้กลับสื่อเขมร อ้าง จนท.ไทยล่วงละเมิดแรงงาน ยันไม่เป็นความจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่าฉ่ำ “แจ๊กแปปโฮ” ปีนรถถอดเสื้อเต้นหน้าลอว์สันวิวภูเขาไฟฟูจิ ชาวเน็ตชี้กระทบภาพลักษณ์นทท.ไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ก แปปโฮ ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถที่ญี่ปุ่น บันเทิง

ทัวร์ลงยับ! แจ็ก แปปโฮ ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถที่ญี่ปุ่น คนไทยอายแทน-หวั่นโดนแบน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &quot;ผศ.พ.อ.ชูชาติ พิทักษากร&quot; ผอ.วงซิมโฟนีจุฬาฯ ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ข่าว

อาลัย “ผศ.พ.อ.ชูชาติ พิทักษากร” ผอ.วงซิมโฟนีจุฬาฯ ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เช็กสินเชื่อเพื่อประชาชน ออมสิน 2568 ปิดหนี้้นอกระบบ จบวงจรดอกโหด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;น.อ.ธรรมนูญ&quot; โต้ เขมรปั่นเฟคนิวส์ อ้างไทยจ่อบุกทมอดา ชี้ สร้างเรื่องกลบเจอทุ่นระเบิดใหม่ ข่าว

“น.อ.ธรรมนูญ” โต้ เฟคนิวส์เขมร อ้างไทยจ่อบุกทมอดา ชี้ ปั่นเรื่องกลบเจอทุ่นระเบิดใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ซาบอล OHANA” โพสต์แรง ก็แค่เนื้อร้าย พวกเรารักษาหายแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์คดี 112 ของทักษิณ ข่าวการเมือง

ชูวิทย์ ฟาดแรง อุทธรณ์คดี 112 คือแผนสกัด “ทักษิณ” ไม่ให้พ้นคุกก่อนเลือกตั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิสทีนกัมพูชา 2025 บันเทิง

มิสทีนกัมพูชา หลุดสุนทรพจน์ “ไทยเริ่มสงครามก่อน” เล่นบทเหยื่อจนมงฯ ลง (คลิป)

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ล นาคร แอดมิตด่วนเหตุกล้ามเนื้ออักเสบ หลังโหมงานหนัก บันเทิง

หาม เปิ้ล นาคร แอดมิตรพ. ด่วน หลังโหมงานหนัก-ลุยน้ำท่วม จนกล้ามเนื้ออักเสบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจอณเดชน์วิ่ง กระบี่ บันเทิง

มาได้ไง คลิปแฟนคลับกรี๊ดสลบ จู่ๆ เจอ “ณเดชน์” วิ่งโชว์ซิกแพคแน่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เดอะมีน เคลื่อนไหวแล้ว หลัง OHANA ประกาศพ้นตำแหน่งบัญชี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จั๊กจั่น ชนะคดี! ศาลสั่ง &quot;อาบี&quot; อดีตผู้จัดการ จ่าย 2 ล้านบาท กุข่าวโลกใบที่ 2 บันเทิง

จั๊กจั่น ชนะคดี! ศาลสั่ง “อาบี” อดีตผู้จัดการ จ่าย 2 ล้าน กุข่าวโลกใบที่ 2

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวดับเพลิงไฟไหม้ร้านทอง ข่าว

ชื่นชม ผช.ผอ.เขตลาดพร้าว คว้าถังดับเพลิงสกัดไฟไหม้ร้านทอง ดีกรีไม่ธรรมดา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ไอติม พริษฐ์” เผยข้อกังวล ต่อสัมปทานทางด่วน หวั่นไม่คุ้มค่า เสียหายยาว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปีนรั้วช่วยลุง ข่าว

พระเอก MV โผล่ปีนรั้วช่วยลุง แจงสั่งแฟนถ่ายคลิป ลูกเจอรีบไหว้ขอบคุณฮีโร่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อ่านจดหมายๆเต็ม “ทูตเชิดชาย” ยื่น UN ย้ำกัมพูชาทำตัวเป็นปฏิปักษ์และยั่วยุไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบดมินตัน

เปิดตัวเลขเงินรางวัล “เมย์ รัชนก” หลังคว้าแชมป์แบดมินตัน เจแปน มาสเตอร์ส 2025

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซาร์ โสกา เยี่ยมแรงงานเขมร อ้าง ถูกทหารไทยชุดดำ รุมโทรม-ทำร้ายร่างกาย ข่าวต่างประเทศ

ซาร์ โสกา เยี่ยมแรงงานเขมร อ้าง ถูกทหารไทยชุดดำ รุมโทรม-ทำร้ายร่างกาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 12:38 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 12:38 น.
159
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พินทองทา น้ำตาคลอหลังเยี่ยม “ทักษิณ” เผยพ่อช้ำหนัก! อุทธรณ์พลิกคดี 112

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568

สื่อญี่ปุ่นลงข่าว “แจ็กแปปโฮ” ถอดเสื้อเต้นหน้าลอว์สันฟูจิ ชี้ไม่เคารพกฎ-มารยาท

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568

ด่วน ศาลฎีกา พิพากษา “ทักษิณ” แพ้คดีหุ้นชินคอร์ป ต้องจ่ายภาษี 1.76 หมื่นล้านบาท

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568

ศาลบังกลาเทศสั่งประหารชีวิต “ชีค ฮาสินา” อดีตนายกฯ ฐานสั่งปราบม็อบนักศึกษา สังเวย 1,400 ศพ

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568
Back to top button