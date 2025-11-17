หนุ่มป่วย HIV โต้ทุกกรณี ถูกกล่าวหาเซ็กซ์ไม่ป้องกัน ทำคู่นอนติดเชื้อ
หนุ่มป่วย HIV โต้ทุกกรณี ถูกกล่าวหาเซ็กซ์ไม่ป้องกัน ทำคู่นอนติดเชื้อ รับป่วยมาตั้งแต่ปี 64 จริง แต่ไม่เคยทำเรื่องแบบนี้แน่ๆ
จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก อาร์ต ผดุงเกียรติ ได้รับการร้องเรียนว่า มีญาติผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนกับทางเพจว่า มีกลุ่มเกย์ LGBTQ พื้นที่ อ.หนองแค ที่ติดเชื้อเอดส์ กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโดยไม่มีการป้องกัน และมีการกล่าวด้วยว่าบุคคลดังกล่าวได้พูดด้วยว่า “กูติด มึงก็ติดกู” นั้น
ล่าสุด นายโจ้ อายุ 29 ปี บุคคลที่ถูกพาดพิง กล่าวว่า ตนพร้อมที่จะเปิดหน้าสู้ทุกอย่างที่ถูกกล่าวอ้าง และยอมรับว่า ตนเองติดเชื้อ HIV มาตั้งแต่ปี 2564 ทุกวันนี้ยังกินยาต้านอยู่
ส่วนเรื่องยาเสพติดนั้นตนเองเลิกยุ่งมาได้ประมาณ 1 ปีมาแล้ว ส่วนนายเอ (นามสมมุติ) ผู้ที่เข้าร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวก่อนหน้านี้นั้นเป็นตัวของผู้ร้องเอง ไม่ใช่เป็นน้องของผู้ร้อง และเล่าต่อว่า ตนเองคบกับผู้ร้องมาเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2567 จากนั้นได้เลิกรากัน เมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ส่วนสาเหตุที่เลิกกับเขาเนื่องจากว่านายเอ มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด และเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายด้วย ซึ่งตนเองได้บอกกับนายเอ ตั้งแต่คบกันมาแล้วว่าให้เลิกเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ เนื่องจากว่าตนเองเคยผ่านมาแล้วกับสิ่งนี้ ซึ่งตอนคบกันนายเอ ก็พร้อมจะเลิกทุกอย่างไปด้วยกัน แต่นายเอ ก็ไม่เลิกและเมื่อเสพก็จะเกิดอาการหลอน ส่วนเข็มยา ที่เอามาโชว์นั้น ตนเองดูภาพก็รู้ว่าเป็นภาพถ่ายที่บ้านของเขา ก็น่าจะเป็นของเขา จะมาหาแอบอ้างว่าตนเองเป็นคนทำได้อย่างไร จึงอยากขอความเป็นธรรมให้ตนเองด้วย
โดยนายเอ พยายามจะติดต่อกับตนเองมาโดยตลอด แต่ตนเองไม่คิดที่จะกลับไปยุ่งเกี่ยวด้วย และที่บอกว่าติดเชื้อ HIV มาจากตนนั้น ไม่เป็นความจริง เนื่องจากตนเองทราบมาจากแฟนเก่าของนายเอว่า นายเอ ติดเชื้อ HIV มาก่อนที่จะคบกับตนเองแล้ว และไม่เคยกินยาต้านหรือควบคุมตัวเอง ส่วนคำพูดที่ว่า “กูติด มึงก็ติดกับกู” นั้น ตนเองคิดว่าตนเองมีความรับผิดชอบชั่วดีได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร ตนเองไม่ทำแบบนั้นแน่ ๆ และเมื่อถามว่าตนเองปิดบังหรือไม่ที่ติดเชื้อ HIV ตนเองก็ไม่ได้ปิดบังตั้งแต่แรก ตนเองก็กินยาต้านมาตลอด ซึ่งหลังจากที่มีการนำเสนอข่าวไปนั้น ตนเองได้รับความเสียหาย เนื่องจากว่า ทางนายเอ มีพฤติกรรมมาก่อนหน้านี้แล้ว ที่เขาโพสต์ประจาน เพื่อที่จะทำให้ตนเองเสียหาย ทำให้ตนทราบเลยว่าเกิดจากอะไร เกิดจากสาเหตุแรงจูงใจอะไรที่ทำให้เกิดขึ้น
ส่วนเรื่องภาพถ่ายที่มีภาพที่ล่อแหลม ตนเองยอมรับว่าเป็นภาพที่สมัยที่ตนเองเรียนมหาวิทยาลัย และมีความคึกคะนอง และถ่ายไว้ และเขาก็ไปขุดคุ้ยขึ้นมา และเอามาโพสต์ประจานเพื่อที่จะให้เป็นประเด็น ซึ่งก็ไม่มีภาพที่ตนเองไปทำอะไรกับใครที่ไหน มันเป็นภาพส่วนตัวของตน ส่วนในวันนี้ที่ตนเองเข้ามาชี้แจงกับสื่อ ก็เนื่องจากว่า ตนเองต้องการดำเนินคดีกับนายเอ ที่เขาทำไว้กับตนเอง ซึ่งตนก็ดำเนินการมาตั้งแต่ยังไม่เป็นข่าวแล้ว เคยไปร้องศูนย์ดำรงธรรม ร้องผู้ใหญ่บ้าน ให้เขาช่วยเหลือในเรื่องที่เขาเอาตนเองไปโพสต์ประจานต่าง ๆ หลายครั้งก็ยังไม่ได้ผล และเมื่อเป็นข่าวขึ้นมา ตนเองก็อยากที่จะได้รับความเป็นธรรมให้กับตนเอง ซึ่งตนเองก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด เนื่องจากว่าตนเองได้รับความเสียหายมากเหมือนกัน และพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พยายามติดต่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วหลายรอบ
