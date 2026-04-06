ข่าวการเมือง

ปมบอยคอต PT “พิพัฒน์” ยันถอยห่างธุรกิจ 23 ปี ขอสื่อหยุดถามหวั่นบริษัทกังวล

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 เม.ย. 2569 14:03 น.| อัปเดต: 06 เม.ย. 2569 14:03 น.
พิพัฒน์ ออกจาก PT 23 ปี
พิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และ รมว.คมนาคม แจงกระแสต่อต้านปั๊มน้ำมัน PT ย้ำชัดไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการบริหารงานมานานกว่า 20 ปี

วันนี้ (6 เมษายน) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวหลังการทำบุญครบรอบพรรคภูมิใจไทย ก้าวสู่ปีที่ 18 โดยช่วงหนึ่งอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรค เดินลงมาซื้อกาแฟที่ร้านของธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยา และมีโอกาสพูดคุยกับนายพิพัฒน์

ประเด็นให้กำลังใจกันอย่างไรในช่วงเผชิญวิกฤตราคาน้ำมัน นายอนุทิน ตอบชัดเจนว่า ไม่ต้องให้ คนทำงานให้กับบ้านเมือง เมื่อสอบถามถึงการทำงานที่อาจกระทบความรู้สึกของประชาชน และกระทบต่อการเข้าไปใช้บริการปั๊มน้ำมัน PT รวมถึงสถานการณ์ปั๊มในช่วงนี้ที่ถูกกระแสกดดันอย่างหนัก นายกฯ ถามกลับนายพิพัฒน์ว่า ออกมาจาก PT กี่ปีแล้ว ? อีกฝ่ายกล่าวว่า “ตอบไม่ถูก” เพราะออกมาจาก PT 23 ปีแล้ว

จากนั้นนายกฯ อนุทิน กล่าวด้วยว่า เข้าไปตอนนี้ยังต้องแลกบัตรแล้ว ส่วนกระแสต่อต้านในขณะนี้รู้สึกอย่างไร พิพัฒน์ ระบุว่า ต้องไปถามผู้บริหาร

ทั้งนี้กรณีที่เคยระบุว่ายังมีหุ้นอยู่ ทำให้สังคมจับตามองนั้น พิพัฒน์ ชี้แจงว่า การมีหุ้นก็เป็นการถือหุ้นตามปกติ ส่วนที่สังคมจับตามอง ก็ไม่รู้จะตอบอย่างไร เพราะถือว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบริษัทอยู่แล้ว ขออย่าถามเยอะ เพราะบริษัทอาจกังวล.

ที่มา : The Standard

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 เม.ย. 2569 14:03 น.| อัปเดต: 06 เม.ย. 2569 14:03 น.
50
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

