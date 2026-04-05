พาณิชย์ฯ ลุยแจ้งความบริษัทคลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี กักตุนน้ำมัน
พาณิชย์สุราษฎร์ธานี ลุยแจ้งความบริษัทคลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี กักตุนน้ำมัน ด้านบริษัทคลังน้ำยืนยันว่าไม่มีกักตุน พร้อมให้ตรวจสอบ
นายกอบ ทวนดำ พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ในฐานะตัวแทนผู้เสียหาย
เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ให้ดำเนินคดีกับบริษัทบริหารจัดการคลังน้ำมัน ในความผิดฐานกักตุนสินค้าควบคุม โดยมีสินค้าควบคุมไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา 25 (12) หรือเก็บสินค้าควบคุมไว้ ณ สถานที่อื่นนอกจากสถานที่เก็บตามที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา 25 (5) หรือไม่นำสินค้าควบคุมที่มีไว้เพื่อ จำหน่ายออกจำหน่าย หรือเสนอขายตามปกติ หรือปฏิเสธการจำหน่าย หรือประวิงการจำหน่ายหรือการส่งมอบสินค้าควบคุม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เหตุเกิด ระหว่างห้วงเดือน มี.ค.2569 วันเวลาต่อเนื่องกัน
ภายหลังพนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหายไว้แล้ว จะได้ทำการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานติดตามตัวผู้กระทำผิดในคดีนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตามทางบริษัท พี.ซี.สยามปิโตรเลียม จำกัด ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงถึงประเด็นดังกล่าวว่า บริษัทฯ เป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ประกอบกิจการด้านรับซื้อ จำหน่าย และจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสถานะเป็นผู้บริหารจัดการคลังน้ำมันเฉพาะในส่วนที่บริษัทฯ รับผิดชอบเท่านั้น
สำหรับประเด็นที่ปรากฏในข่าวเกี่ยวกับการ “กักตุนน้ำมัน” นั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่าการดำเนินงานด้านการจัดเก็บและบริหารสด็อกน้ำมันของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนการจัดส่งและสำรองน้ำมันตามปกติ เพื่อรองรับความต้องการใช้งานของลูกค้าและภาคอุตสาหกรรมพื้นพื้นที่ โดยไม่มีนโยบายหรือพฤติการณ์ในการกักตุนสินค้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากสถานการณ์แต่อย่างใด
