คกก.เรือนจำคลองเปรม มีมติให้ “ทักษิณ” ติด 1 ใน 10 ผ่านเกณฑ์พักโทษกรณีทั่วไป
คณะกรรมการเรือนจำคลองเปรม มีมติให้ “ทักษิณ” ติด 1 ใน 10 ผ่านเกณฑ์พักโทษกรณีทั่วไป ลุ้นต่อว่าได้รับปล่อยตัวในวันที่ 11 พ.ค. หรือไม่
จกกรณีที่กรมราชทัณฑ์ พิจารณาคุณสมบัติผู้ต้องขังเพื่อพักการลงโทษประมาณ 500 รายชื่อ โดยหนึ่งในนั้นมีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยนั้น
ล่าสุดมีรายงานว่า คณะกรรมการพักโทษเรือนจำกลางคลองเปรม มีมติเห็นชอบให้นายทักษิณ ติด 1 ใน 10 ผู้ต้องขังผ่านเกณฑ์พักโทษกรณีทั่วไป
สำนักข่าวเดลินิวส์รายงานเพิ่มเติมว่า ในขั้นตอนถัดไป คณะกรรมการระดับกรมราชทัณฑ์จะได้พิจารณากลั่นกรองตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของเอกสารตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด โดยใช้เวลาประมาณ 2 เดือน เพื่อจะได้เสนอรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ไปยังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ
ซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานอนุกรรมการ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย อธิบดีกรมคุมประพฤติ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ที่กำกับดูแลกองทัณฑปฏิบัติ เป็นอนุกรรมการ และมีผู้อำนวยการกองทัณฑปฏิบัติ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพักการลงโทษ เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบพักการลงโทษ สั่งเพิกถอนพักการลงโทษ กำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษ และพิจารณาวินิจฉัยพักการลงโทษ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 52
ก่อนหน้านี้ ทนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความของนายทักษิณ จะเข้าเกณฑ์การพักการลงโทษในวันที่ 10 พ.ค.2569 หากผ่านการพิจารณาสามารถปล่อยตัวพักการลงโทษได้ในวันถัดไปคือ วันที่ 11 พ.ค.2569
