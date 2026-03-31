ข่าวการเมือง

คกก.เรือนจำคลองเปรม มีมติให้ “ทักษิณ” ติด 1 ใน 10 ผ่านเกณฑ์พักโทษกรณีทั่วไป

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 15:42 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 15:42 น.
คณะกรรมการเรือนจำคลองเปรม มีมติให้ “ทักษิณ” ติด 1 ใน 10 ผ่านเกณฑ์พักโทษกรณีทั่วไป ลุ้นต่อว่าได้รับปล่อยตัวในวันที่ 11 พ.ค. หรือไม่

จกกรณีที่กรมราชทัณฑ์ พิจารณาคุณสมบัติผู้ต้องขังเพื่อพักการลงโทษประมาณ 500 รายชื่อ โดยหนึ่งในนั้นมีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยนั้น

ล่าสุดมีรายงานว่า คณะกรรมการพักโทษเรือนจำกลางคลองเปรม มีมติเห็นชอบให้นายทักษิณ ติด 1 ใน 10 ผู้ต้องขังผ่านเกณฑ์พักโทษกรณีทั่วไป

สำนักข่าวเดลินิวส์รายงานเพิ่มเติมว่า ในขั้นตอนถัดไป คณะกรรมการระดับกรมราชทัณฑ์จะได้พิจารณากลั่นกรองตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของเอกสารตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด โดยใช้เวลาประมาณ 2 เดือน เพื่อจะได้เสนอรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ไปยังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ

ซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานอนุกรรมการ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย อธิบดีกรมคุมประพฤติ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ที่กำกับดูแลกองทัณฑปฏิบัติ เป็นอนุกรรมการ และมีผู้อำนวยการกองทัณฑปฏิบัติ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพักการลงโทษ เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบพักการลงโทษ สั่งเพิกถอนพักการลงโทษ กำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษ และพิจารณาวินิจฉัยพักการลงโทษ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 52

ก่อนหน้านี้ ทนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความของนายทักษิณ จะเข้าเกณฑ์การพักการลงโทษในวันที่ 10 พ.ค.2569 หากผ่านการพิจารณาสามารถปล่อยตัวพักการลงโทษได้ในวันถัดไปคือ วันที่ 11 พ.ค.2569

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

