“พินทองทา” เผย “ทักษิณ” ตาแดง คาดเกิดจากความดัน แต่ไม่มีอะไรน่าห่วง
นายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์เข้าเยี่ยมผู้เป็นพ่อ ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 52
โดยนายพานทองแท้ ระบุว่า สุขภาพของนายทักษิณ ปกติดี ขณะที่ น.ส.พินทองทา เปิดเผยว่า นายทักษิณมีอาการตาแดง คาดว่าน่าจะเกิดจากความดัน ทำให้เส้นเลือดฝอยแตก แต่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง และกำลังใจยังดีอยู่
เมื่อถามว่าทางกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย คปท. มีการยื่นหนังสือคัดค้านการพักโทษชั่วคราวของนายทักษิณหรือไม่ นายพานทองแท้ ระบุว่า เรื่องนี้อาจต้องไปสอบถามทางทนายความ เนื่องจากครอบครัวยังไม่ได้พูดคุยกับนายทักษิณ ในประเด็นนี้ เมื่อถามว่ามีความกังวลหรือไม่ นายพานทองแท้ ระบุว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ
ขณะที่นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ เปิดเผยว่า เรื่องการประชุมพิจารณาพักโทษนั้น ตนไม่ทราบ คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องภายในของกระทรวง จึงไม่มีข้อมูล ส่วนประเด็นที่กลุ่ม คปท. ยื่นหนังสือคัดค้านการพักโทษชั่วคราวของนายทักษิณนั้น ทางเรือนจำได้แจ้งมายังทนายแล้วหรือไม่ นายวิญญัติ ระบุว่า ในเบื้องต้นยังไม่มีการแจ้ง แต่เป็นเรื่องที่กลุ่ม คปท. ดำเนินการอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งการดำเนินการใด ๆ ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง ไม่สามารถใช้ความรู้สึกตัดสินได้ว่าบุคคลใดผิดหรือไม่สมควร ทั้งนี้เชื่อว่าทางเรือนจำมีกฎเกณฑ์และกฎหมายรองรับอยู่แล้ว ส่วนคดี ม.112 ของนายทักษิณ อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้อุทธรณ์
