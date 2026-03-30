ข่าวการเมือง

“พินทองทา” เผย “ทักษิณ” ตาแดง คาดเกิดจากความดัน แต่ไม่มีอะไรน่าห่วง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 13:37 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 13:37 น.
พินทองทา เผย ทักษิณ ตาแดง คาดเกิดจากความดัน แต่ไม่มีอะไรน่าห่วง ขณะที่ทนายย้ำอย่าใช้ความรู้สึกตัดสินว่าใครผิดใครถูก

นายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์เข้าเยี่ยมผู้เป็นพ่อ ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 52

โดยนายพานทองแท้ ระบุว่า สุขภาพของนายทักษิณ ปกติดี ขณะที่ น.ส.พินทองทา เปิดเผยว่า นายทักษิณมีอาการตาแดง คาดว่าน่าจะเกิดจากความดัน ทำให้เส้นเลือดฝอยแตก แต่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง และกำลังใจยังดีอยู่

เมื่อถามว่าทางกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย คปท. มีการยื่นหนังสือคัดค้านการพักโทษชั่วคราวของนายทักษิณหรือไม่ นายพานทองแท้ ระบุว่า เรื่องนี้อาจต้องไปสอบถามทางทนายความ เนื่องจากครอบครัวยังไม่ได้พูดคุยกับนายทักษิณ ในประเด็นนี้ เมื่อถามว่ามีความกังวลหรือไม่ นายพานทองแท้ ระบุว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ

ขณะที่นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ เปิดเผยว่า เรื่องการประชุมพิจารณาพักโทษนั้น ตนไม่ทราบ คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องภายในของกระทรวง จึงไม่มีข้อมูล ส่วนประเด็นที่กลุ่ม คปท. ยื่นหนังสือคัดค้านการพักโทษชั่วคราวของนายทักษิณนั้น ทางเรือนจำได้แจ้งมายังทนายแล้วหรือไม่ นายวิญญัติ ระบุว่า ในเบื้องต้นยังไม่มีการแจ้ง แต่เป็นเรื่องที่กลุ่ม คปท. ดำเนินการอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งการดำเนินการใด ๆ ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง ไม่สามารถใช้ความรู้สึกตัดสินได้ว่าบุคคลใดผิดหรือไม่สมควร ทั้งนี้เชื่อว่าทางเรือนจำมีกฎเกณฑ์และกฎหมายรองรับอยู่แล้ว ส่วนคดี ม.112 ของนายทักษิณ อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้อุทธรณ์

 

 

 

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

