ข่าวการเมือง

“พานทองแท้” เยี่ยมพ่อครั้งที่ 50 เผย “ทักษิณ” อยู่ในรายชื่อลุ้นพักโทษ 11 พ.ค.

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 14:00 น.
โอ๊ค พานทองแท้ เยี่ยมทักษิณครั้งที่ 50 ที่เรือนจำคลองเปรม เผย ทักษิณ อยู่ใน 500 รายชื่อลุ้นพักโทษในวันที่ 11 พ.ค.

นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือโอ๊ค ลูกชายของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าเยี่ยมผู้เป็นพ่อ ที่เรือนจำคลองเปรม โดยการเยี่ยมครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 50 นับตั้งแต่นายทักษิณถูกสั่งจำคุก

โดย โอ๊ค พานทองแท้ ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้พูดคุยกับคุณพ่อเป็นไปด้วยดี และคุณพ่อยังคงสุขภาพแข็งแรงดี และตนมองว่าเรายังเหลือเวลาอีกตั้ง 49 วันที่คุณพ่อจะได้รับอิสรภาพ เราก็นับถอยกันอยู่ และยอมรับว่าตื่นเต้น อยากให้ถึงเร็ว ๆ

เมื่อถามว่าตอนนี้มีกระแสข่าวว่า สส.พรรคเพื่อไทย บางส่วนไม่พอใจที่นายน้อยหญิงจัดตั้งรัฐมนตรีโดยเอาคนใกล้ชิด เรื่องนี้ทาง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรืออิ๊งค์ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มีความเห็นเรื่องนี้บ้างหรือไม่นั้น นายพานทองแท้ ตอบว่า ตนยังไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้กันเลย และการคุยกับคุณพ่อเมื่อสักครู่นี้ ก็ไม่ได้คุยเรื่องการเมืองกันเลย คุยแต่เรื่องหลานและสุขภาพทั่วไป อย่างไรก็ดี เรื่องสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ ทั้งเรื่องภาวะพลังงานและน้ำมัน คุณพ่อก็ห่วงอยู่แล้ว แต่เราเเค่ไม่ได้ลงรายละเอียด เพราะนาน ๆ เจอกันทีก็คุยแต่เรื่องหลานมากกว่า

ทั้งนี้ เรือนจำกลางคลองเปรม โดยคณะกรรมการพิจารณาพักโทษระดับชั้นเรือนจำ มีกำหนดกรอบเวลาประชุมหารือถึงรายชื่อผู้ต้องขังเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์จะได้รับการพักการลงโทษ โดยจะประชุมหารือกันในช่วงสิ้นเดือน มี.ค.นี้

ก่อนสรุปรายงานเสนอรายชื่อผู้ต้องขังที่ผ่านเกณฑ์พักโทษ ไปยังคณะกรรมการระดับชั้นกรมราชทัณฑ์ และคณะกรรมการระดับชั้นกระทรวงยุติธรรม ให้การพิจารณาเห็นชอบต่อไป เพื่อผู้ต้องขังจะได้เข้าสู่กระบวนการพักโทษคุมประพฤติ ซึ่งเบื้องต้นมีรายงานเชิงลึกว่า จำนวนรายชื่อผู้ต้องขังเด็ดขาดเรือนจำกลางคลองเปรมที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายได้รับการพิจารณาพักโทษในวันที่ 11 พ.ค. ซึ่งรอบนี้มีจำนวนประมาณ 500 รายชื่อ โดยหนึ่งในนั้นมีนายทักษิณด้วย

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

