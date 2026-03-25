รมว.ยุติธรรม การันตีพักโทษ “ทักษิณ” เสร็จทัน 11 พ.ค. ลั่นไม่มีใครต้องเสียสิทธิ์
รมว.ยุติธรรม ชี้แจงความคืบหน้าขอพักโทษ “ทักษิณ ชินวัตร” ยังอยู่ในชั้นคณะกรรมการเรือนจำพิจารณา ยืนยันพิจารณาทันก่อน 11 พ.ค.นี้
พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาพักโทษนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะครบเกณฑ์พักโทษในวันที่ 11 พ.ค.นี้ว่า ขณะนี้เรื่องยังไม่ส่งถึงมือรัฐมนตรี เนื่องจากต้องผ่านขั้นตอนหลายชั้น ได้แก่ คณะกรรมการเรือนจำ กรมราชทัณฑ์ และปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามลำดับ ก่อนจะรายงานมายังรัฐมนตรี
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าทนายความส่วนตัวของนายทักษิณเคยให้สัมภาษณ์หลายสัปดาห์ก่อนว่าได้ยื่นขอพักโทษเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าติดขั้นตอนใด พล.ต.ท.รุทธพล ระบุว่าได้หารือกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์แล้ว และยืนยันว่าเรื่องยังคงอยู่ในชั้นคณะกรรมการเรือนจำเท่านั้น พร้อมให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ด้าน พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ยืนยันว่านายทักษิณได้ยื่นเรื่องพักโทษมายังเรือนจำแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการเรือนจำ ซึ่งต้องตรวจสอบว่านายทักษิณมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์พักโทษหรือไม่ โดยคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และจะมีการพิจารณาผู้ต้องขังรวมประมาณ 1,000 รายต่อเดือน ซึ่งประชุมเป็นรอบทุกเดือน
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ยืนยันว่ากรณีของนายทักษิณเป็นการพักโทษตามขั้นตอนปกติ ไม่ต่างจากผู้ต้องขังรายอื่น และระบุว่าใช้เวลาไม่นาน แต่ขณะนี้เรือนจำยังไม่ได้ส่งเรื่องมายังกรมราชทัณฑ์ ส่วนกรณีที่กลุ่ม คปท. ยื่นคัดค้านการพักโทษนายทักษิณนั้น อธิบดีฯ ระบุว่าได้ชี้แจงไปยังผู้ร้องแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
เมื่อถามว่าวันที่ 11 พ.ค. ซึ่งเป็นวันครบกำหนด นายทักษิณจะได้รับการพักโทษหรือไม่ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ตอบว่าตามขั้นตอนระยะเวลาเป็นแบบนั้น และได้มีการยื่นเรื่องให้คณะกรรมการเรือนจำตรวจสอบแล้ว เพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่าย ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำว่า จะไม่ทำให้ใครเสียสิทธิ์ และยืนยันว่าต้องมีการพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนถึงกำหนดที่นายทักษิณจะได้รับสิทธิ์
