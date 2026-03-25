ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม การันตีพักโทษ “ทักษิณ” เสร็จทัน 11 พ.ค. ลั่นไม่มีใครต้องเสียสิทธิ์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 13:44 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 13:44 น.
รมว.ยุติธรรม ชี้แจงความคืบหน้าขอพักโทษ “ทักษิณ ชินวัตร” ยังอยู่ในชั้นคณะกรรมการเรือนจำพิจารณา ยืนยันพิจารณาทันก่อน 11 พ.ค.นี้

พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาพักโทษนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะครบเกณฑ์พักโทษในวันที่ 11 พ.ค.นี้ว่า ขณะนี้เรื่องยังไม่ส่งถึงมือรัฐมนตรี เนื่องจากต้องผ่านขั้นตอนหลายชั้น ได้แก่ คณะกรรมการเรือนจำ กรมราชทัณฑ์ และปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามลำดับ ก่อนจะรายงานมายังรัฐมนตรี

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าทนายความส่วนตัวของนายทักษิณเคยให้สัมภาษณ์หลายสัปดาห์ก่อนว่าได้ยื่นขอพักโทษเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าติดขั้นตอนใด พล.ต.ท.รุทธพล ระบุว่าได้หารือกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์แล้ว และยืนยันว่าเรื่องยังคงอยู่ในชั้นคณะกรรมการเรือนจำเท่านั้น พร้อมให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

ด้าน พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ยืนยันว่านายทักษิณได้ยื่นเรื่องพักโทษมายังเรือนจำแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการเรือนจำ ซึ่งต้องตรวจสอบว่านายทักษิณมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์พักโทษหรือไม่ โดยคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และจะมีการพิจารณาผู้ต้องขังรวมประมาณ 1,000 รายต่อเดือน ซึ่งประชุมเป็นรอบทุกเดือน

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ยืนยันว่ากรณีของนายทักษิณเป็นการพักโทษตามขั้นตอนปกติ ไม่ต่างจากผู้ต้องขังรายอื่น และระบุว่าใช้เวลาไม่นาน แต่ขณะนี้เรือนจำยังไม่ได้ส่งเรื่องมายังกรมราชทัณฑ์ ส่วนกรณีที่กลุ่ม คปท. ยื่นคัดค้านการพักโทษนายทักษิณนั้น อธิบดีฯ ระบุว่าได้ชี้แจงไปยังผู้ร้องแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้

เมื่อถามว่าวันที่ 11 พ.ค. ซึ่งเป็นวันครบกำหนด นายทักษิณจะได้รับการพักโทษหรือไม่ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ตอบว่าตามขั้นตอนระยะเวลาเป็นแบบนั้น และได้มีการยื่นเรื่องให้คณะกรรมการเรือนจำตรวจสอบแล้ว เพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่าย ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำว่า จะไม่ทำให้ใครเสียสิทธิ์ และยืนยันว่าต้องมีการพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนถึงกำหนดที่นายทักษิณจะได้รับสิทธิ์

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

