ประวัติ “สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล” รมว.ท่องเที่ยวฯ ในครม.อนุทิน 2 ทายาทบ้านใหญ่อยุธยา

ประวัติ “สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล” รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ใน ครม.อนุทิน 2 ทายาทบ้านใหญ่อยุธยา พร้อมผลงานเด่นวงการลูกหนังไทย
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย หลังจากที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในคณะรัฐมนตรีชุดของนายอนุทิน ชาญวีรกูล หรือที่เรียกว่า ครม.อนุทิน 2 ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานโผการจัดสรรตำแหน่งในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยออกมาแล้ว
ประวัติ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล มีชื่อเล่นว่า “เอ” เกิดเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2519 (ปัจจุบันอายุ 49 ปี) เป็นบุตรชายของ นายวีระชัย พันธ์เจริญวรกุล และ สมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านชีวิตครอบครัว นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล สมรสกับนางอิสสริยา พันธ์เจริญวรกุล
ประวัติการศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา: โรงเรียนปานะพันธุ์วิทยา ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
- ระดับปริญญาตรี: บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประวัติการทำงาน
- ปี 2550: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.พระนครศรีอยุธยา พรรคพลังประชาชน
- ปี 2554: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.พระนครศรีอยุธยา พรรคเพื่อไทย
- ปี 2557: สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตอำเภอวังน้อย
- ปี 2562: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.พระนครศรีอยุธยา พรรคภูมิใจไทย และประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร
- ปี 2566: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.พระนครศรีอยุธยา พรรคภูมิใจไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน
- ปี 2568: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล
ผลงานโดดเด่นในวงการลูกหนังไทย
บทบาททางด้านกีฬาของนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล เป็นที่รู้จักในวงการฟุตบอลในนาม “บิ๊กเอ” ถือเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของทีมบริหารสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด ปัจจุบันมีน้องชายอย่างนายอดิศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล หรือ “บอสอี๊ด” นั่งตำแหน่งประธานสโมสร
“บิ๊กเอ” คลุกคลีกับการบริหารทีมฟุตบอลอาชีพมาตั้งแต่ระดับไทยลีก 3 จนกระทั่งสามารถผลักดันทีมก้าวขึ้นสู่ไทยลีก 2 และทะยานขึ้นสู่ลีกสูงสุดอย่างไทยลีก 1 ได้สำเร็จในฤดูกาลปัจจุบัน
