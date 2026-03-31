ประวัติ “สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล” รมว.ท่องเที่ยวฯ ในครม.อนุทิน 2 ทายาทบ้านใหญ่อยุธยา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 11:35 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 11:35 น.
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย หลังจากที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในคณะรัฐมนตรีชุดของนายอนุทิน ชาญวีรกูล หรือที่เรียกว่า ครม.อนุทิน 2 ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานโผการจัดสรรตำแหน่งในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยออกมาแล้ว

ประวัติ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล มีชื่อเล่นว่า “เอ” เกิดเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2519 (ปัจจุบันอายุ 49 ปี) เป็นบุตรชายของ นายวีระชัย พันธ์เจริญวรกุล และ สมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านชีวิตครอบครัว นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล สมรสกับนางอิสสริยา พันธ์เจริญวรกุล

ประวัติการศึกษา

  • ระดับมัธยมศึกษา: โรงเรียนปานะพันธุ์วิทยา ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  • ระดับปริญญาตรี: บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิต
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประวัติการทำงาน

  • ปี 2550: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.พระนครศรีอยุธยา พรรคพลังประชาชน
  • ปี 2554: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.พระนครศรีอยุธยา พรรคเพื่อไทย
  • ปี 2557: สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตอำเภอวังน้อย
  • ปี 2562: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.พระนครศรีอยุธยา พรรคภูมิใจไทย และประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร
  • ปี 2566: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.พระนครศรีอยุธยา พรรคภูมิใจไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน
  • ปี 2568: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล
ผลงานโดดเด่นในวงการลูกหนังไทย

บทบาททางด้านกีฬาของนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล เป็นที่รู้จักในวงการฟุตบอลในนาม “บิ๊กเอ” ถือเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของทีมบริหารสโมสรฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด ปัจจุบันมีน้องชายอย่างนายอดิศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล หรือ “บอสอี๊ด” นั่งตำแหน่งประธานสโมสร

“บิ๊กเอ” คลุกคลีกับการบริหารทีมฟุตบอลอาชีพมาตั้งแต่ระดับไทยลีก 3 จนกระทั่งสามารถผลักดันทีมก้าวขึ้นสู่ไทยลีก 2 และทะยานขึ้นสู่ลีกสูงสุดอย่างไทยลีก 1 ได้สำเร็จในฤดูกาลปัจจุบัน

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

