ข่าว
“กัน จอมพลัง” ตั้งคำถาม “น.อ.ธรรมนูญ วรรณา” ถูกย้าย เผชิญหน้ารองนายกเขมร
กัน จอมพลัง ตั้งคำถาม น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผบ.ฉก.นย.ตราด ถูกย้ายไป นปท.ทร. หลังเผชิญหน้ารองนายกเขมรที่ทมอดา
ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า พล.ร.ท.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ผบ.นย.) มีคำสั่งพ้นหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน นายทหารในสังกัด 17 นาย โดยหนึ่งในนั้น มี น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผบ.ฉก.นย.ตราด ย้ายไปหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ (นปท.ทร.) รวมอยู่ด้วย
ขณะที่นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง โพสต์เฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวว่า “นักข่าวโทรมาบอกผมหลายคนเรื่องผู้การ ธรรมนูญ วรรณา นาวิกโยธิน ตราดผู้พากำลังเอาแผ่นไทยคืนมาได้ ถูกสั่งย้ายออกจากพื้นที่ด่วน หลังยืนเผชิญหน้ารองนายกเขมรที่ทมอดาไม่กี่วัน แปลกๆไหม”
