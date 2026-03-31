ยศชนัน นั่งรองนายกฯ-รมว.อว. วางแผนใช้นวัตกรรมแก้วิกฤตพลังงาน-ฝุ่น PM2.5
“ยศชนัน” ดีใจ ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นรองนายกฯ-รมว.อว. ลั่น พร้อมลุยงานทันที เตรียมงัดแผนใช้นวัตกรรมแก้วิกฤตพลังงาน-ฝุ่น PM2.5 ลั่น 1 เดือนแรกเร่งแก้ปากท้องลดเหลื่อมล้ำ
ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ในครม.อนุทิน ล่าสุด ยศชนัน เปิดใจถึงความพร้อมในการทำงาน โดยย้ำว่าตำแหน่งนี้มาพร้อมความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด
นอกจากนี้ ยศชนัน ยังได้เปิดเผยแนวทางการทำงานในหลายมิติ โดยจะเร่งผลักดันพลังงานทดแทน ไบโอดีเซล และการพัฒนานวัตกรรมเครื่องยนต์เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลา) มาใช้ทดแทนน้ำมัน เพื่อลดภาระค่าครองชีพ
ทั้งนี้จะมีการระดมสมองจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และใช้ภาพถ่ายดาวเทียมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องฝุ่นพิษ PM2.5 ให้พี่น้องชาวเหนือ พร้อมเตรียมปรับโครงสร้างอุดมศึกษาให้เท่าทันเศรษฐกิจโลก และเตรียมทักษะคนไทยให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง
ในส่วนของแผนการบริหารงานระยะเร่งด่วน นายยศชนัน ยืนยันว่า พร้อมทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานแบบไร้รอยต่อ โดยวางแผน 1 เดือนแรก ว่า เตรียมแถลงแผนงานระยะยาว 1 ปี และเป้าหมายสำคัญในระยะ 2 ปี และ 4 ปี ให้ประชาชนทราบถึงทิศทางของประเทศ ให้ความสำคัญตั้งแต่เด็ก การศึกษา ไปจนถึงผู้สูงอายุ โดยทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานด้านสังคมเพื่อแก้ปัญหาปากท้องอย่างยั่งยืน และมองว่าช่องว่างระหว่างพรรคการเมืองไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาของประชาชน โดยจะเน้นการทำงานตามกลไกสภาและกลไกบริหารที่ต้องรวมเป็นหนึ่งเดียว
นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.อว. คนใหม่ กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่า “เรื่องปากท้องคือเรื่องเดียวกับการศึกษาและการพัฒนาคน ดังนั้นทุกมิติของการทำงานจึงต้องสอดประสานกันเพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าได้ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ไม่คาดฝัน”
อ้างอิงจาก : ch3plus
