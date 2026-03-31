ประวัติ ประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ศึกษาคนใหม่ อดีตรมว.ดิจิทัล

หลังจากมีการเผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี
มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีอนุทิน 2 ทั้งหมด 35 รายชื่อ อย่างเป็นทางการ หนึ่งในรายชื่อที่น่าจับตาคือ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกประวัติและเส้นทางการเมืองก่อนลุยงานการศึกษาในปัจจุบัน
เส้นทางชีวิตของ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
ประเสริฐ จันทรรวงทอง มีชื่อเล่นว่า “เอ๋อ” หรือ “อะตอม” เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2503 ที่ตำบลจันทึก อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สมรสกับ นางวิภา จันทรรวงทอง คู่สมรส เป็นผู้จัดการร้านพรประเสริฐเภสัช และมีบุตรชายคือ นายพชร จันทรรวงทอง ผู้ชนะการเลือกตั้งในจังหวัดนครราชสีมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย
การศึกษา
- จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร
- จบปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- จบปริญญาโท มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในปี พ.ศ. 2566
อดีต สส. ไทยรักไทย สู่เส้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
นายประเสริฐ เข้าสู่สนามการเมืองในระดับท้องถิ่น โดยการชิงตำแหน่งสมาชิกสภาจังหวัด (สจ.) และได้ดำรงตำแหน่ง สจ.นครราชสีมา 2 สมัย ต่อมาได้ลงการเมืองสนามใหญ่ ชิงตำแหน่ง ส.ส. ในสังกัดพรรคไทยรักไทย และชนะการเลือกตั้ง ได้เป็น ส.ส. ในปี 2544 และ 2548
เมื่อเกิดการรัฐประหาร ในปี 2549 พรรคไทยรักไทยถูกยุบ นายประเสริฐจึงย้ายไปเข้าสังกัดพรรคพลังประชาชน ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งและได้รับเลือกเป็น ส.ส. ในสังกัดพรรคพลังประชาชน ก่อนที่พรรคพลังประชาชนจะถูกตัดสินยุบพรรค
ช่วงปี 2554 นายประเสริฐ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หรือ ครม.ยิ่งลักษณ์ 3 และพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีในเดือนมิถุนายน 2556 และ ในปี 2563 ได้ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทย หรือเรียกว่าเป็น “พ่อบ้าน” ที่คอยประสานดูแลกิจการแทบทุกอย่างภายในพรรค ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน ในปี 2566
โดยนายประเสริฐเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะด้วย
ปิดเว็บไซต์พนันกว่าห้าหมื่นเว็บ ช่วงดำรงตำแหน่ง รมว.ดีอีเอส
ผลงานของนายประเสริฐ จันทรรวงทอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2567 ทำให้กระทรวงดิจิทัลทำการปิดกั้นโซเชียลมีเดีย เพจ / URLs เกี่ยวกับพนันออนไลน์ไปแล้ว จำนวน 58,273 รายการ เพิ่มขึ้น 34.28 เท่า จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ( 1 ตุลาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2566) ที่มีการปิดกั้นจำนวน 1,700 รายการ
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปี 2551 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) และปี 2554 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
ปัจจุบัน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ได้ดำรงตำแหน่ง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และรองตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี อีกหนึ่งตำแหน่ง
ประเสริฐ นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
วันนี้ (31 มีนาคม 2569) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี โดยมีใจความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช 2569 แล้ว นั้น
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี โดยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนนายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
