ประเสริฐ เผยความรู้สึกแรก หลังนั่งเก้าอี้ รมว.ศึกษาคนใหม่
ประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยความรู้สึกหลังขึ้นนั่งเก้าอี้หัวเรือใหญ่กระทรวงศึกษาธิการคนใหม่
กรณีมีพระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรีรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล โดยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) และนายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการศธ.
ล่าสุด (31 มี.ค.) นายประเสริฐ กล่าวว่า ส่วนตัวรู้สึกดีใจที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ เพราะศธ. ถือเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทำหน้าที่ดูแลการจัดการศึกษา ให้กับคนตั้งแต่แรกเกิดไปจนตลอดชีวิต ดังนั้น จึงตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่แน่นอน ส่วนตัวไม่รู้สึกกดดันอะไร พร้อมทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่
“ส่วนการเข้าการปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการศธ. อย่างเป็นทางการนั้น ต้องรอให้คณะรัฐมนตรี( ครม.)แถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้เรียบร้อย ตามขั้นตอนทางกฎหมายที่ต้องดำเนินการ แต่ก็มีการเตรียมพร้อม เพื่อทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ” นายประเสริฐ กล่าว.
ที่มา : มติชน
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ประเสริฐ ปัดไม่รู้จัก เบน สมิธ เป็นการส่วนตัว
- ดร.อานนท์ ไขข้อสงสัยใบปริญญา ศุภจี ปูมอดีตสถาบันดังที่ล่มสลาย
- อ.เจษฎา จี้พรรคประชาชนเงียบสงัด กรณีคำสั่งศธ.งดจัดรื่นเริง 1 ปี
