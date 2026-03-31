ข่าวการเมือง

ประเสริฐ เผยความรู้สึกแรก หลังนั่งเก้าอี้ รมว.ศึกษาคนใหม่

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 11:29 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 11:30 น.
68
ประเสริฐ รมว ศึกษาคนใหม่
แฟ้มภาพ

ประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยความรู้สึกหลังขึ้นนั่งเก้าอี้หัวเรือใหญ่กระทรวงศึกษาธิการคนใหม่

กรณีมีพระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรีรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล โดยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) และนายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการศธ.

ล่าสุด (31 มี.ค.) นายประเสริฐ กล่าวว่า ส่วนตัวรู้สึกดีใจที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ เพราะศธ. ถือเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทำหน้าที่ดูแลการจัดการศึกษา ให้กับคนตั้งแต่แรกเกิดไปจนตลอดชีวิต ดังนั้น จึงตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่แน่นอน ส่วนตัวไม่รู้สึกกดดันอะไร พร้อมทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่

“ส่วนการเข้าการปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการศธ. อย่างเป็นทางการนั้น ต้องรอให้คณะรัฐมนตรี( ครม.)แถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้เรียบร้อย ตามขั้นตอนทางกฎหมายที่ต้องดำเนินการ แต่ก็มีการเตรียมพร้อม เพื่อทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ” นายประเสริฐ กล่าว.

ที่มา : มติชน

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

Back to top button