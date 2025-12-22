“ประเสริฐ” ปัดไม่รู้จัก “เบน สมิธ” ส่วนตัว หลังโผล่ร่วมเฟรมเซ็น MOU สิงคโปร์
ประเสริฐ ปัดไม่รู้จัก เบน สมิธ เป็นการส่วนตัว หลังโผล่ร่วมเฟรมเซ็น MOU สิงคโปร์ ยืนยันบริสุทธิ์ใจ คาดเป็นฝีมือผู้ไม่หวังดีหวังดิสเครดิต
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI จะเรียกสอบสวนกรณีการลงนาม MOU ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับบริษัทไพรม์ ออพ พอร์ทูนิตี้ ฟันด์ วิซีซี จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งปรากฏภาพนายเบน สมิธ ร่วมเฟรมด้วย โดยจะมีการเชิญปลัดกระทรวงฯ และอดีตรัฐมนตรีในขณะนั้นสอบสวน
นายประเสริฐ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับประสานงานจากดีเอสไอเพื่อเข้าชี้แจงแต่อย่างใด ในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม แต่ตนอยากจะชี้แจงว่า การทำ MOU หรือข้อตกลงต่างๆ กับกระทรวงฯ ก็จะมีการดูรายละเอียดว่า ข้อตกลงนั้นทำได้หรือทำไม่ได้อย่างไร ซึ่งมีหน่วยงานราชการตรวจสอบ ทั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานอัยการสูงสุด และกระทรวงการต่างประเทศ และเมื่อดูครบถ้วนแล้วจึงจะสามารถลงนามได้
จากนั้นจะแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานปลัดกระทรวงฯพร้อมยืนยันว่า กระบวนการขั้นตอนต่างๆ เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ยืนยันมีความบริสุทธิ์ใจและไม่มีหมกเม็ดอะไรแต่อย่างใด
ตนไม่ทราบว่านายเบน สมิธ มาปรากฏตัวอยู่ในงานลงนาม MOU ดังกล่าวได้อย่างไร เพราะตนไปร่วมในฐานะที่เป็นพยานในการลงนาม MOU ซึ่งการลงนามเป็นฝ่ายราชการ โดยปลัดกระทรวงฯ และตัวแทนของบริษัทจากสิงคโปร์
ซึ่งแต่ละปีกระทรวงฯ ได้เซ็น MOU หลายหน่วยงานมาก ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งต่างประเทศและในประเทศ ยืนยันว่าการลงนามระหว่างนั้นกระทรวงฯ มีความบริสุทธิ์ใจ และได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายทุกอย่าง
ยืนยันไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับนายเบน สมิธ และในระหว่างการลงนาม MOU ก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่อย่างใด เพราะที่ไปเป็นพยานในวันดังกล่าวนั้น ตนทำงานอยู่ที่กระทรวงฯ ปลัดกระทรวงฯ จึงเชิญไปร่วมเป็นพยานลงนาม MOU ดังกล่าว ยืนยันว่าไม่มีประเด็นอื่น
เมื่อถามว่า ขณะนี้เข้าสู่การเลือกตั้งมองว่ามีการเชื่อมโยงเข้าสู่ประเด็นทางการเมืองหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า ตนคิดว่าฝ่ายที่ไม่หวังดีมีความพยายามโยงเรื่องนี้ในเรื่องการเมือง ที่ขณะนี้กำลังเข้าสู่การเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการดิสเครดิตฝ่ายตรงข้ามให้เกิดความเสียหาย โดยปราศจากข้อเท็จจริง ซึ่งเรื่องนี้ต้องระวัง เพราะตนไม่อยากให้เป็นเรื่องการเมือง และยืนยันว่าพร้อมเข้าไปชี้แจงต่อดีเอสไอ หากได้รับหนังสือเชิญมา
