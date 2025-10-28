“อ.เจษฎา” จี้ “พรรคประชาชน” เงียบสงัด กรณีคำสั่ง ศธ. งดจัดงานรื่นเริง 1 ปี
อ.เจษฎา จี้ พรรคประชาชน เป็นฝ่ายค้าน เงียบสงัด กรณีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาทุกแห่งงดจัดงานรื่นเริง 1 ปี ทำเด็กเป็นทุกข์
รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กกรณีที่ กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่ง งดจัดงานที่มีบรรยากาศรื่นเริงทุกประเภท เป็นเวลา 1 ปี และได้เรียกร้องให้ลดจำนวนวันเหลือ 30 วัน ท่ามกลางความสับสนว่างานไหนจัดได้ไม่ได้ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
โดย อ.เจษฎา โพสต์ถึงพรรคประชาชน ว่า “เรื่องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษา ออกคำสั่ง “ห้ามจัดงานรื่นเริงทุกประเภทเป็นเวลา 1 ปี” .. จนเด็กนักเรียนไทย และพ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นทุกข์กันขนาดนี้
พรรคประชาชน ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน จะไม่ออกมาช่วยทำอะไรบ้างเลยเหรอครับ เงียบสงัดเลย .
ควรจะตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีหน่อยนะครับ ว่าให้มีการออกคำสั่งเป็นทางการ แก้ไขคำสั่งเดิม ไม่ใช่แค่การแถลงด้วยวาจาลอยๆ (ว่าจัดได้)
ป.ล. เห็นแค่ ส.ส 2-3 คน ที่ออกมาให้ความเห็น แต่ก็ไม่มีใครในพรรค ดำเนินการอะไรจริงจัง”
