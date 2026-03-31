ข่าว

ดร.อานนท์ ไขข้อสงสัยใบปริญญา “ศุภจี” ปูมอดีตสถาบันดังที่ล่มสลาย

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 10:56 น.
วุฒิการศึกษาศุภจี มหาวิทยาลัยนอร์ทธรอป
แฟ้มภาพ

กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจทันที เมื่อ ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ นิด้า ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงกรณีตรวจสอบวุฒิการศึกษาปริญญาโท MBA จากมหาวิทยาลัยนอร์ทธรอป (Northrop University) ของศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้บริหารหญิงชื่อดังว่า สถาบันนี้ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. หรือไม่ ท่ามกลางกระแสข่าวการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง

เปิดปูม “นอร์ทธรอป” อดีตสถาบันดังที่ล่มสลาย

ผศ.ดร.อานนท์ อ้างจากการสืบค้นข้อมูลทั้งจาก Chat GPT พบว่า มหาวิทยาลัยนอร์ทธรอป ก่อตั้งขึ้นในปี 2484 ที่รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐ มีความเชื่อมโยงกับอากาศยานนอร์ทธรอปคอร์ปอเรชั่น

ยุครุ่งเรือง ช่วงปี 2503-2513 สถาบันแห่งนี้ถือว่า มีชื่อเสียงอย่างมากในด้านวิศวกรรมและบริหารธุรกิจ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาการระดับภูมิภาคจาก “WASC” ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองวิทยฐานะที่เชื่อถือได้ในยุคนั้น

จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 80 เมื่อมหาวิทยาลัยเริ่มประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการและความเข้มงวดของหลักสูตร จนถูกหน่วยงานตรวจสอบเพ่งเล็งอย่างหนัก นำไปสู่การลดความเชื่อมั่นและตัดสินใจปิดกิจการลงอย่างเป็นทางการในปี 2534 โดยไม่มีสถาบันใดมารับช่วงต่อโดยตรง ทำให้การตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาในเวลาต่อมาทำได้ยากลำบาก

ก.พ. รับรองหรือไม่? คำตอบที่อยู่ใน “พื้นที่สีเทา”

ประเด็นสำคัญที่สังคมสงสัยคือ วุฒิจากสถาบันที่ปิดตัวไปแล้วเช่นนี้ ทางสำนักงาน ก.พ. ของไทยให้การรับรองหรือไม่? จากระเบียบปฏิบัติพบว่า สำนักงาน ก.พ. จะไม่ประกาศรับรองมหาวิทยาลัยต่างประเทศเป็นการล่วงหน้าแบบเหมาเข่ง แต่จะใช้วิธีพิจารณาเป็น “รายบุคคล” โดยมีเงื่อนไขหลักคือ

  • สถาบันต้องได้รับการรับรองจากประเทศต้นทางในขณะที่เรียน
  • หลักสูตรต้องเป็นหลักสูตรปกติที่ตรวจสอบได้
  • มีเอกสารหลักฐานครบถ้วน

กรณีของมหาวิทยาลัยนอร์ทธรอปจึงถือเป็น “พื้นที่สีเทา” เพราะแม้ในประวัติศาสตร์จะเคยได้รับการรับรองจริง แต่เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยไม่อยู่ในรายชื่ออ้างอิงปกติ และมีประวัติปัญหาเรื่องมาตรฐานในช่วงท้ายก่อนปิดตัว ทำให้หากใครจะนำวุฒินี้มาใช้ในระบบราชการไทย จะต้องยื่นเรื่องให้ ก.พ. ตรวจสอบและเทียบวิทยฐานะเป็นกรณีพิเศษรายคนเท่านั้น

เมื่อพิจารณาจากประวัติการทำงานของคุณศุภจี ซึ่งเริ่มงานที่บริษัทไอบีเอ็ม (IBM) ในปี 2532 หากคาดคะเนตามหลักการวิเคราะห์พยานหลักฐานเบื้องต้นพบว่า น่าจะสำเร็จการศึกษาปริญญาโทในช่วงปี 2529-2532 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่มหาวิทยาลัยจะปิดตัวลง และยังเป็นช่วงที่สถาบันยังได้รับการรับรองวิทยฐานะอยู่

ดังนั้นในเชิงข้อเท็จจริง ผศ.ดร.อานนท์ ระบุว่า หากคุณศุภจีมีเอกสารการเรียนครบถ้วนและศึกษาในช่วงที่สถาบันยังมีมาตรฐานรองรับ วุฒิดังกล่าวก็มีโอกาสที่จะได้รับการเทียบเคียงคุณวุฒิได้ เพียงแต่ปัจจุบันไม่มีหลักฐานสาธารณะยืนยันว่า เคยยื่นเทียบวุฒิกับก.พ. หรือไม่ เนื่องจากมุ่งเน้นการทำงานในภาคเอกชนมาโดยตลอด

“คำตอบตรง ๆ MBA จากนอร์ทธรอป ใช้ในไทยได้ไหม?

กรณี “มีโอกาสใช้ได้”

  • จบ ก่อนปี 1991 มีเอกสารครบ (Transcript / Diploma) หลักสูตรเป็น MBA จริง (ไม่ใช่ Extension / Certificate) สามารถพิสูจน์ Accreditation ช่วงที่เรียนได้ แบบนี้ “มีโอกาส” ผ่านการพิจารณาเป็นรายกรณี

กรณี “เสี่ยงไม่ผ่านสูง”

  • เอกสารไม่ครบ / ตรวจสอบไม่ได้ เรียนช่วงท้าย ๆ ก่อนปิด (ช่วงมีปัญหา) เป็นโปรแกรมพิเศษ / Offshore / Distance ที่ไม่ชัดเจน ก.พ. อาจ “ไม่รับรอง” หรือให้เทียบไม่ได้

ผศ.ดร.อานนท์ ทิ้งท้ายมุมมองที่น่าสนใจว่า โดยส่วนตัวไม่ได้ให้ความสำคัญกับใบปริญญาเหนือกว่าความรู้ความสามารถ พร้อมยกตัวอย่างปราชญ์ในอดีตหลายท่านที่ประสบความสำเร็จระดับโลกได้โดยไม่ต้องมีปริญญาหลายใบ และเชื่อว่าด้วยประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาของคุณศุภจีนั้น มีความรู้ความสามารถเพียงพอสำหรับการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี โดยไม่จำเป็นต้องยึดติดกับประเด็นเรื่องการรับรองวุฒิการศึกษาเพียงอย่างเดียว.

โฆษกโบว์ ฟาดกลับใครบอกไม่ขึ้นราคาตอน 4 ทุ่ม มองไม่ควรแจ้งล่วงหน้า

43 วินาที ที่แล้ว
นางงามกัมพูชาอ้างไทยขโมยวัฒนธรรมและดินแดน ข่าวต่างประเทศ

นางงามเขมร ไม่ทน ไทยขโมยสไบ-ดินแดน ลั่น หลงเชื่อรูป AI ไปเรียนมาใหม่

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวธุรกิจ

ส่งพัสดุ 3 ค่ายใหญ่ ประกาศขึ้นราคาชั่วคราว 3 บ. เริ่ม 1 เม.ย.นี้

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ปลื้ม “ไมโครซอฟท์” ลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์ ดันไทยเป็นผู้นำ AI

15 นาที ที่แล้ว
&quot;รัชดา&quot; เบรกโซเชียล &quot;อนุทิน&quot; ไม่ได้ซื้อคันใหม่เพิ่ม ยันรถอีวีค่ายญี่ปุ่น เป็นของลูกชาย ข่าวการเมือง

“รัชดา” เบรกโซเชียล “อนุทิน” ไม่ได้ซื้อคันใหม่เพิ่ม ยันรถอีวีค่ายญี่ปุ่น เป็นของลูกชาย

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! ป.ป.ช. เห็นชอบคำร้องยื่นศาลฎีกา เอาผิด 44 สส. พรรคส้มยื่นแก้ ม.112

40 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย! มนต์สิทธิ์ ล้วงไหโชว์เลขปิงปอง 3 ตัวตรง ซูมชัด ๆ เลขเด็ดงวดนี้ 1 เม.ย. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยาดมปลอม โป๊ยเซียน ข่าวอาชญากรรม

เตือนภัยยาดมปลอมแบรนด์ดัง ทำเหมือนมาก! จนน่าห่วง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยศชนัน นั่งรองนายกฯ-รมว.อว. วางแผนใช้นวัตกรรมแก้วิกฤตพลังงาน-ฝุ่น PM2.5 ข่าว

ยศชนัน นั่งรองนายกฯ-รมว.อว. วางแผนใช้นวัตกรรมแก้วิกฤตพลังงาน-ฝุ่น PM2.5

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล&quot; รมว.ท่องเที่ยวฯ ในครม.อนุทิน 2 ทายาทบ้านใหญ่อยุธยา ข่าวการเมือง

ประวัติ “สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล” รมว.ท่องเที่ยวฯ ในครม.อนุทิน 2 ทายาทบ้านใหญ่อยุธยา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ตั้งคำถาม “น.อ.ธรรมนูญ วรรณา” ถูกย้าย เผชิญหน้ารองนายกเขมร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประเสริฐ รมว ศึกษาคนใหม่ ข่าวการเมือง

ประเสริฐ เผยความรู้สึกแรก หลังนั่งเก้าอี้ รมว.ศึกษาคนใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ จากลูกเลี้ยง &quot;ลุงกำนัน&quot; สู่ว่าที่ รมว.พลังงาน ครม.อนุทิน 2 ข่าวการเมือง

ประวัติ เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ จากลูกเลี้ยง “ลุงกำนัน” สู่ว่าที่ รมว.พลังงาน ครม.อนุทิน 2

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข่าวการเมือง

ประวัติ ประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ศึกษาคนใหม่ อดีตรมว.ดิจิทัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์! ไม้ตียุงไฟฟ้า ไม่มี มอก. ระเบิดใส่หน้า-แขน วัยรุ่นพานทองเจ็บหนัก ข่าว

อุทาหรณ์! ไม้ตียุงไฟฟ้า ไม่มี มอก. ระเบิดใส่หน้า-แขน วัยรุ่นพานทองเจ็บหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ขนส่ง Flash ประกาศปรับขึ้นราคาชั่วคราว เพิ่ม 3 บาททุกช่องทาง หลังน้ำมันแพง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วุฒิการศึกษาศุภจี มหาวิทยาลัยนอร์ทธรอป ข่าว

ดร.อานนท์ ไขข้อสงสัยใบปริญญา “ศุภจี” ปูมอดีตสถาบันดังที่ล่มสลาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียม ไทยพบจุดความร้อนนิวไฮ 4,750 จุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ว่าฯ บึงกาฬ สั่งย้าย หมอบูลลี่พยาบาล เป็นการชั่วคราว เร่งสอบหลักฐาน-ข้อเท็จจริง ข่าว

ผู้ว่าฯ บึงกาฬ สั่งย้าย หมอบูลลี่พยาบาล ชั่วคราว เร่งสอบหลักฐาน-ข้อเท็จจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลอังกฤษปวดหัว แม่เด็กต้องการพิสูจน์ว่าใครเป็นพ่อ หลังมีเพศสัมพันธ์กับฝาแฝด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! คอหวยแห่ส่อง เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร ลุ้นรวยรับงวด 1 เม.ย. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารเด็กอิหร่าน วัย 11 ปี เสียชีวิตขณะประจำจุดตรวจ IRGC ในเตหะราน ข่าวต่างประเทศ

ทหารเด็กอิหร่าน อายุแค่ 11 ปี เสียชีวิตขณะประจำจุดตรวจ IRGC ในเตหะราน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ย้อนดูคำพูด “พิพัฒน์” ให้เลิกประกาศขึ้นน้ำมันกลางดึก หลังล่าสุดขึ้นอีก 1.80 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นักท่องเที่ยวโวยจองโปรบินถูก โดนเทกะทันหัน คาดพิษน้ำมันแพง-เซฟต้นทุน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำเนียบรัฐบาล เพิ่มการตรวจสอบคนเข้าออก ข่าวการเมือง

ทำเนียบฯ สั่งเพิ่มคัดกรองคนเข้า-ออก หลังชายสูงวัยบุกไทยคู่ฟ้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โฆษกโบว์ ฟาดกลับใครบอกไม่ขึ้นราคาตอน 4 ทุ่ม มองไม่ควรแจ้งล่วงหน้า

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569
นางงามกัมพูชาอ้างไทยขโมยวัฒนธรรมและดินแดน

นางงามเขมร ไม่ทน ไทยขโมยสไบ-ดินแดน ลั่น หลงเชื่อรูป AI ไปเรียนมาใหม่

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569

ส่งพัสดุ 3 ค่ายใหญ่ ประกาศขึ้นราคาชั่วคราว 3 บ. เริ่ม 1 เม.ย.นี้

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569

“อนุทิน” ปลื้ม “ไมโครซอฟท์” ลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์ ดันไทยเป็นผู้นำ AI

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569
Back to top button