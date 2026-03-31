ดร.อานนท์ ไขข้อสงสัยใบปริญญา “ศุภจี” ปูมอดีตสถาบันดังที่ล่มสลาย
กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจทันที เมื่อ ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ นิด้า ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงกรณีตรวจสอบวุฒิการศึกษาปริญญาโท MBA จากมหาวิทยาลัยนอร์ทธรอป (Northrop University) ของศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้บริหารหญิงชื่อดังว่า สถาบันนี้ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. หรือไม่ ท่ามกลางกระแสข่าวการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง
เปิดปูม “นอร์ทธรอป” อดีตสถาบันดังที่ล่มสลาย
ผศ.ดร.อานนท์ อ้างจากการสืบค้นข้อมูลทั้งจาก Chat GPT พบว่า มหาวิทยาลัยนอร์ทธรอป ก่อตั้งขึ้นในปี 2484 ที่รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐ มีความเชื่อมโยงกับอากาศยานนอร์ทธรอปคอร์ปอเรชั่น
ยุครุ่งเรือง ช่วงปี 2503-2513 สถาบันแห่งนี้ถือว่า มีชื่อเสียงอย่างมากในด้านวิศวกรรมและบริหารธุรกิจ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาการระดับภูมิภาคจาก “WASC” ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองวิทยฐานะที่เชื่อถือได้ในยุคนั้น
จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 80 เมื่อมหาวิทยาลัยเริ่มประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการและความเข้มงวดของหลักสูตร จนถูกหน่วยงานตรวจสอบเพ่งเล็งอย่างหนัก นำไปสู่การลดความเชื่อมั่นและตัดสินใจปิดกิจการลงอย่างเป็นทางการในปี 2534 โดยไม่มีสถาบันใดมารับช่วงต่อโดยตรง ทำให้การตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาในเวลาต่อมาทำได้ยากลำบาก
ก.พ. รับรองหรือไม่? คำตอบที่อยู่ใน “พื้นที่สีเทา”
ประเด็นสำคัญที่สังคมสงสัยคือ วุฒิจากสถาบันที่ปิดตัวไปแล้วเช่นนี้ ทางสำนักงาน ก.พ. ของไทยให้การรับรองหรือไม่? จากระเบียบปฏิบัติพบว่า สำนักงาน ก.พ. จะไม่ประกาศรับรองมหาวิทยาลัยต่างประเทศเป็นการล่วงหน้าแบบเหมาเข่ง แต่จะใช้วิธีพิจารณาเป็น “รายบุคคล” โดยมีเงื่อนไขหลักคือ
- สถาบันต้องได้รับการรับรองจากประเทศต้นทางในขณะที่เรียน
- หลักสูตรต้องเป็นหลักสูตรปกติที่ตรวจสอบได้
- มีเอกสารหลักฐานครบถ้วน
กรณีของมหาวิทยาลัยนอร์ทธรอปจึงถือเป็น “พื้นที่สีเทา” เพราะแม้ในประวัติศาสตร์จะเคยได้รับการรับรองจริง แต่เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยไม่อยู่ในรายชื่ออ้างอิงปกติ และมีประวัติปัญหาเรื่องมาตรฐานในช่วงท้ายก่อนปิดตัว ทำให้หากใครจะนำวุฒินี้มาใช้ในระบบราชการไทย จะต้องยื่นเรื่องให้ ก.พ. ตรวจสอบและเทียบวิทยฐานะเป็นกรณีพิเศษรายคนเท่านั้น
เมื่อพิจารณาจากประวัติการทำงานของคุณศุภจี ซึ่งเริ่มงานที่บริษัทไอบีเอ็ม (IBM) ในปี 2532 หากคาดคะเนตามหลักการวิเคราะห์พยานหลักฐานเบื้องต้นพบว่า น่าจะสำเร็จการศึกษาปริญญาโทในช่วงปี 2529-2532 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่มหาวิทยาลัยจะปิดตัวลง และยังเป็นช่วงที่สถาบันยังได้รับการรับรองวิทยฐานะอยู่
ดังนั้นในเชิงข้อเท็จจริง ผศ.ดร.อานนท์ ระบุว่า หากคุณศุภจีมีเอกสารการเรียนครบถ้วนและศึกษาในช่วงที่สถาบันยังมีมาตรฐานรองรับ วุฒิดังกล่าวก็มีโอกาสที่จะได้รับการเทียบเคียงคุณวุฒิได้ เพียงแต่ปัจจุบันไม่มีหลักฐานสาธารณะยืนยันว่า เคยยื่นเทียบวุฒิกับก.พ. หรือไม่ เนื่องจากมุ่งเน้นการทำงานในภาคเอกชนมาโดยตลอด
“คำตอบตรง ๆ MBA จากนอร์ทธรอป ใช้ในไทยได้ไหม?
กรณี “มีโอกาสใช้ได้”
- จบ ก่อนปี 1991 มีเอกสารครบ (Transcript / Diploma) หลักสูตรเป็น MBA จริง (ไม่ใช่ Extension / Certificate) สามารถพิสูจน์ Accreditation ช่วงที่เรียนได้ แบบนี้ “มีโอกาส” ผ่านการพิจารณาเป็นรายกรณี
กรณี “เสี่ยงไม่ผ่านสูง”
- เอกสารไม่ครบ / ตรวจสอบไม่ได้ เรียนช่วงท้าย ๆ ก่อนปิด (ช่วงมีปัญหา) เป็นโปรแกรมพิเศษ / Offshore / Distance ที่ไม่ชัดเจน ก.พ. อาจ “ไม่รับรอง” หรือให้เทียบไม่ได้
ผศ.ดร.อานนท์ ทิ้งท้ายมุมมองที่น่าสนใจว่า โดยส่วนตัวไม่ได้ให้ความสำคัญกับใบปริญญาเหนือกว่าความรู้ความสามารถ พร้อมยกตัวอย่างปราชญ์ในอดีตหลายท่านที่ประสบความสำเร็จระดับโลกได้โดยไม่ต้องมีปริญญาหลายใบ และเชื่อว่าด้วยประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาของคุณศุภจีนั้น มีความรู้ความสามารถเพียงพอสำหรับการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี โดยไม่จำเป็นต้องยึดติดกับประเด็นเรื่องการรับรองวุฒิการศึกษาเพียงอย่างเดียว.
