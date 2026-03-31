ข่าวการเมือง

สว. เตรียมรับลูก สส. ออกเงินค่าอาหารเอง เตรียมเริ่มใช้ช่วงหลังสงกรานต์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 09:53 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 09:53 น.
63

สว. เตรียมรับลูก สส. ออกเงินค่าอาหารเอง หลังจากที่มติประชุมของ สส. มีมติเป็นเอกฉันท์ เตรียมเริ่มใช้ช่วงหลังสงกรานต์

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เชิญตัวแทนพรรคการเมืองหารือร่วมกัน เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสวัสดิการอาหารให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง รวมถึง นายวิสุทธิ์ ไชยรุณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ สส.เลย พรรคเพื่อไทย นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยภักดี และนายราเชน ตระกูลเวียง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคทางเลือกใหม่ ตัวแทนจากพรรคการเมืองที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้

นายโสภณ กล่าวว่า การเชิญตัวแทนพรรคการเมืองมาประชุมกันในวันนี้ อยากให้เริ่มต้นด้วยความเข้าอกเข้าใจ ให้เกิดความราบรื่นในการทำงาน เชื่อว่าทุกท่านอยากเห็นงานที่ดี และเชื่อว่าประชาชนจะเห็นงานในสภาฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความสามัคคีกัน

โดยพรรคการเมืองทุกพรรคที่เข้าร่วมประชุม มีความเห็นตรงกันเป็นเอกฉันท์ว่า สมาชิกจะเป็นผู้จ่ายเงินเอง และฝ่ายเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร จะจัดอาหารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก โดยใช้ห้องอาหารเดิม อย่างไรก็ตาม เรื่องอาหารจะมีผลในช่วงหลังสงกรานต์

ทั้งนี้นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เตรียมหารือสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในเรื่องดังกล่าว โดยเบื้องต้นเตรียมสั่งการให้ สว. เป็นผู้จ่ายค่าอาหารเองเช่นเดียวกับ สส.

ข่าวล่าสุด
วุฒิการศึกษาศุภจี มหาวิทยาลัยนอร์ทธรอป ข่าว

ดร.อานนท์ ไขข้อสงสัยใบปริญญา “ศุภจี” ปูมอดีตสถาบันดังที่ล่มสลาย

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียม ไทยพบจุดความร้อนนิวไฮ 4,750 จุด

3 นาที ที่แล้ว
ผู้ว่าฯ บึงกาฬ สั่งย้าย หมอบูลลี่พยาบาล เป็นการชั่วคราว เร่งสอบหลักฐาน-ข้อเท็จจริง ข่าว

ผู้ว่าฯ บึงกาฬ สั่งย้าย หมอบูลลี่พยาบาล ชั่วคราว เร่งสอบหลักฐาน-ข้อเท็จจริง

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลอังกฤษปวดหัว แม่เด็กต้องการพิสูจน์ว่าใครเป็นพ่อ หลังมีเพศสัมพันธ์กับฝาแฝด

16 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! คอหวยแห่ส่อง เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร ลุ้นรวยรับงวด 1 เม.ย. 69

23 นาที ที่แล้ว
ทหารเด็กอิหร่าน วัย 11 ปี เสียชีวิตขณะประจำจุดตรวจ IRGC ในเตหะราน ข่าวต่างประเทศ

ทหารเด็กอิหร่าน อายุแค่ 11 ปี เสียชีวิตขณะประจำจุดตรวจ IRGC ในเตหะราน

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ย้อนดูคำพูด “พิพัฒน์” ให้เลิกประกาศขึ้นน้ำมันกลางดึก หลังล่าสุดขึ้นอีก 1.80 บาท

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นักท่องเที่ยวโวยจองโปรบินถูก โดนเทกะทันหัน คาดพิษน้ำมันแพง-เซฟต้นทุน

41 นาที ที่แล้ว
ทำเนียบรัฐบาล เพิ่มการตรวจสอบคนเข้าออก ข่าวการเมือง

ทำเนียบฯ สั่งเพิ่มคัดกรองคนเข้า-ออก หลังชายสูงวัยบุกไทยคู่ฟ้า

48 นาที ที่แล้ว
ICAO ออกกฎเหล็ก จำกัดพก &quot;พาวเวอร์แบงค์&quot; คนละ 2 ชิ้น ห้ามชาร์จบนเครื่อง ข่าวต่างประเทศ

ICAO ออกกฎเหล็ก จำกัดพก “พาวเวอร์แบงค์” คนละ 2 ชิ้น ห้ามชาร์จบนเครื่อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สว. เตรียมรับลูก สส. ออกเงินค่าอาหารเอง เตรียมเริ่มใช้ช่วงหลังสงกรานต์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิดสถิติหวยออกวันพุธ ย้อนหลัง 10 ปี พบเลขดัง 2 ตัวท้ายออกบ่อย ลุ้นโชคงวด 1/4/69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แด๊กซ์ร้องไห้ Big Ass บันเทิง

แด๊กซ์ ปล่อยโฮรวมตัวเพื่อนเก่า “Big Ass” ขาร็อกสุดตื้นตันโมเมนต์ที่รอ 15 ปี (คลิป)

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบนซ์ พริกไทย อัดคลิปฝากถึง แม่แตงโม หลังถูกถามทำไมต้องแต่งตัวโป๊ร้องเพลง บันเทิง

เบนซ์ พริกไทย อัดคลิปฝากถึง แม่แตงโม หลังถูกถามทำไมต้องแต่งตัวโป๊ร้องเพลง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ โบว์ ณัฏฐา จากสาวอักษร จุฬาฯ สู่โฆษก ศบก. ข่าวการเมือง

ประวัติ โบว์ ณัฏฐา จากสาวอักษร จุฬาฯ สู่โฆษก ศบก.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้นสังกัด เบคกี้ แนนโน๊ะคนใหม่ประกาศฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด บันเทิง

ทีมผู้สร้างแนนโน๊ะ จ่อดำเนินคดีคนด่าแรง บิดเบือน-ทำลายชื่อเสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน จี้รัฐบาลประกาศภาคเหนือเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ ค่าฝุ่น PM พุ่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ครม.อนุทิน 2” อย่างเป็นทางการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินโดฯ รวบ 2 ดาวโป๊คาสนามบิน ขณะกำลังจะหนีมาไทย ถ่ายคลิปหวิวที่บาหลี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 31 มี.ค. 69 เปิดตลาดสิ้นเดือนพุ่ง 900 บาท ทองแท่งขายออก 71,400

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ มั่นใจศักยภาพทางทะเล แม้เขมรรับเรือคอร์เวตจากจีน 2 ลำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“อิสราเอล” ผ่านร่างกฎหมายประหารชาวปาเลสไตน์ หากผิดก่อการร้าย-ฆาตกรรมยิว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กต. เผยไม่พบลูกเรือ “มยุรี นารี” 3 คนบนเรือ ยืนยันไม่ลดความพยายามค้นหา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ขู่รอบใหม่พร้อมทำลายโรงงานกลั่นน้ำ-โรงไฟฟ้า หากไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

BTS ตอบเอง สยบดราม่ารองเท้าแตะขึ้นรถไฟฟ้า พร้อมยินดีให้บริการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 09:53 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 09:53 น.
63
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วุฒิการศึกษาศุภจี มหาวิทยาลัยนอร์ทธรอป

ดร.อานนท์ ไขข้อสงสัยใบปริญญา “ศุภจี” ปูมอดีตสถาบันดังที่ล่มสลาย

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียม ไทยพบจุดความร้อนนิวไฮ 4,750 จุด

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569
ผู้ว่าฯ บึงกาฬ สั่งย้าย หมอบูลลี่พยาบาล เป็นการชั่วคราว เร่งสอบหลักฐาน-ข้อเท็จจริง

ผู้ว่าฯ บึงกาฬ สั่งย้าย หมอบูลลี่พยาบาล ชั่วคราว เร่งสอบหลักฐาน-ข้อเท็จจริง

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569

ศาลอังกฤษปวดหัว แม่เด็กต้องการพิสูจน์ว่าใครเป็นพ่อ หลังมีเพศสัมพันธ์กับฝาแฝด

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569
