สว. เตรียมรับลูก สส. ออกเงินค่าอาหารเอง เตรียมเริ่มใช้ช่วงหลังสงกรานต์
สว. เตรียมรับลูก สส. ออกเงินค่าอาหารเอง หลังจากที่มติประชุมของ สส. มีมติเป็นเอกฉันท์ เตรียมเริ่มใช้ช่วงหลังสงกรานต์
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เชิญตัวแทนพรรคการเมืองหารือร่วมกัน เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสวัสดิการอาหารให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง รวมถึง นายวิสุทธิ์ ไชยรุณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ สส.เลย พรรคเพื่อไทย นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยภักดี และนายราเชน ตระกูลเวียง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคทางเลือกใหม่ ตัวแทนจากพรรคการเมืองที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้
นายโสภณ กล่าวว่า การเชิญตัวแทนพรรคการเมืองมาประชุมกันในวันนี้ อยากให้เริ่มต้นด้วยความเข้าอกเข้าใจ ให้เกิดความราบรื่นในการทำงาน เชื่อว่าทุกท่านอยากเห็นงานที่ดี และเชื่อว่าประชาชนจะเห็นงานในสภาฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความสามัคคีกัน
โดยพรรคการเมืองทุกพรรคที่เข้าร่วมประชุม มีความเห็นตรงกันเป็นเอกฉันท์ว่า สมาชิกจะเป็นผู้จ่ายเงินเอง และฝ่ายเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร จะจัดอาหารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก โดยใช้ห้องอาหารเดิม อย่างไรก็ตาม เรื่องอาหารจะมีผลในช่วงหลังสงกรานต์
ทั้งนี้นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เตรียมหารือสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในเรื่องดังกล่าว โดยเบื้องต้นเตรียมสั่งการให้ สว. เป็นผู้จ่ายค่าอาหารเองเช่นเดียวกับ สส.
